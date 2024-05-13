17 человек поделились историями из детства, которые тогда казались катастрофой, а сейчас — анекдотом

"Маленькая, я завопила во все горло: «Смотри, мамочка! Этот дядя совсем не чистил зубы!» © Alianirlian"

Не буду гарантировать правдоподобность рассказанного, но товарищ , поведовавший следующее, во вранье замечен не был. Итак рассказ от первого лица :

- Еду в битком набитой большой маршрутке. Летний вечер, в маршрутке в основном простые работяги после нелегкой смены. Тишина, все усталые. На сидении папа с дочкой лет пяти. Это маленькое шило крутится возле окна, все замечает , все комментирует и постоянно пристает к отцу с вопросами. Периодически проскакивает фраза "-Леночка , сиди спокойно , не крутись."

В очередной раз уже было сказано : " - Да сколько раз тебе говорить - сиди спокойно !"

А в ответ звонкий детский голосок, на всю маршрутку :

" - А тебе мама сколько раз говорила , чтобы ты не писал в раковину ?!"

Три секунды и вся маршрутка затряслась от гомерического хохота пассажиров....)

Отсмеявшийся водитель выпустил раньше остановки красного , как варёный рак, папашу и этого ангельски хорошенького ребенка, что-то весело щебечущего....)))