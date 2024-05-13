17 человек поделились историями из детства, которые тогда казались катастрофой, а сейчас — анекдотом
Истории о наших шалостях и неловких ситуациях, в которые мы в детстве поставили родителей, словно драгоценные, обточенные временем камушки в шкатулке воспоминаний. Мы храним их так же бережно, как старые фотографии. И пусть от некоторых до сих пор уши пылают похлеще маков, особенно если ими козыряет мама за праздничным столом, все равно такие рассказы задевают самые нежные струны нашей души.
- Мне было 8 лет, когда я что-то пожарила и поставила сковородку на стол, на скатерть. На скатерти образовалась идеально ровная дыра. Меня охватила паника, потому что ругани было не миновать. И тут меня осенило: у нас же в ящике хранится новая, точно такая же! Надо всего лишь... Короче, я взяла и вырезала заплатку для старой скатерти из новой. © rita90 / Pikabu
- Как-то в детстве решила родителей порадовать и сварить им вареников. Продуктов было мало — я решила, что творог пригодится на что-нибудь более полезное, чем мои кулинарные потуги, поэтому приготовила вареники с начинкой из сахара. Родители ели и нахваливали, но, думаю, не очень искренне. © Witolda / Pikabu
- Как-то меня лет в 6 заставляли котлеты есть, а я не хотел. Втихаря их в окно выкинул. А потом мозгов хватило бабушку позвать и сказать: «Смотри, бабуль, там котлеты лежат, прямо как наши». © gogantus / Pikabu
- В детстве была ребенком болезненным и метеозависимым — чувствительной к перепадам атмосферного давления и температуры. Уж не знаю, каким образом в моей голове родился диагноз, но всем знакомым родителей на очередной вопрос: «Деточка, а ты чего такая бледненькая, без настроения?» — я со скорбным видом отвечала, что плохо себя чувствую, потому что у меня метеоризм. Родители, те еще тролли, только дико ржали и не поправляли меня. Трюк повторялся много раз, пока не сжалилась сестра. До сих пор стыдно. © Подслушано / VK
- Когда мне было лет 5, у меня был хомячок. Как-то я решила его помыть, поэтому набрала воды в раковину. К счастью, вошла мама и вовремя остановила меня. Потом я решила окатить пушистика на улице из шланга, но мама снова вмешалась и спасла бедняжку. Несколько часов спустя мама зашла ко мне в комнату, а я сижу на кровати и держу абсолютно мокрого хомячка. Она спросила, что я с ним сделала, и я гордо ответила: «Я умыла его так, как делают мамы-хомячки». Да, я облизала животинку с головы до ног. Не знаю, откуда у меня взялось столько слюны. Мне сейчас 19, и по сей день каждый раз, когда мимо пробегает какое-нибудь замурзанное домашнее животное, родственники кричат: «Позовите Милу! Она его умоет». © redheadglazic / Reddit
- Мама любит всем подряд рассказывать такую историю. Когда я был очень маленьким — кажется, мне было 3 года, — родителям постоянно приходилось отбирать у меня разные не предназначенные для малышей вещи. А я упрямо тащил их обратно. В конце концов однажды папа сердито спросил: «Какую часть слова „нет“ ты не понимаешь?!» На что я ответил: «Е». Родителям очень сложно было не рассмеяться. © bra1ntra1n / Reddit
- Однажды в детстве так сильно хлопнул дверью холодильника, что на пол упали и разбились несколько яиц и разлилась бутылка молока или кефира. Недолго думая, мы с братом высыпали в эту лужу пакет муки, замесили «тесто», чтобы легче было с пола убирать, потом выбросили это «тесто» в чистое мусорное ведро, в котором оно и прилипло ко дну. © Кошик удлиненный / ADME
- В детстве узнала, что если что-то сказать в сливное отверстие ванны, то соседи услышат. Решила испытать. Как то раз, умываясь, услышала, что у соседей тоже кто-то в ванной возится. Недолго думая, приложила губы к этой дырке и страшным голосом произнесла: «Привет, я домовой». Такого крика «Мама!» и топота я снизу еще никогда не слышала. Оказалось, мама соседского мальчика на минутку вышла за полотенцем и именно в этот момент я выступила со своим «домовым». Ребенка еле успокоили. А со мной провели беседу. © Карамель / VK
- Во втором классе я безумно влюбилась в своего одноклассника. Любовь достигла таких масштабов, что я писала ему любовные письма, рисовала его портреты и готовила зелье, чтобы его приворожить. Я знала, что в нашем поселке есть некая колдунья, и даже собирала деньги, чтобы пойти к ней и выведать рецепт любовного зелья, потому что мое как-то не действовало. Хорошо, что тот мальчик проявил симпатию к другой и я за те деньги, что откладывала на колдунью, купила себе новую куклу. © Карамель / VK
- В детстве я жил в очень маленьком городе, в котором все всех знали. В единственной мужской парикмахерской работали одни и те же мастера. По какой-то причине я ненавидел, когда меня стриг один из них. То ли он грубо обращался с машинкой для стрижки, или я просто не считал его таким забавным, как остальные. В общем, я всегда старался сесть в кресло к кому-то другому. Однажды он долго уговаривал меня подстричься у него, предлагал конфеты, был готов петь мне во время работы. Я отнекивался, пока он не предложил сделать вид, что я его начальник.
— Я просто сажусь в кресло и становлюсь твоим боссом?
— Да, просто садись.
— Сел, теперь я твой начальник?
— Да.
— Тогда ты уволен!
Все в парикмахерской просто рухнули от смеха. © ryborg22 / Reddit
- Мне было 6. Пошли с родителями в гости к знакомым. А у них был колли, Карат, весь в орденах и медалях, красавец. Пока взрослые общались друг с другом, я общалась с Каратом в другой комнате и... сделала ему стрижку. Все бы ничего, но через пару дней Карата должны были вести на выставку. © ExxA / Pikabu
"я за те деньги, что откладывала на колдунью, купила себе новую куклу" - Вуду???
- В детстве сильно любила детективы, сама мечтала стать сыщиком, но так как загадочных происшествий вокруг было мало, приходилось самой их организовывать. Бывало, брала у бабушки очки или пульт от телевизора, ждала, пока она заметит пропажу, а потом начинала расспрашивать, делать вид, что складываю информацию воедино, и быстро «находила» нужное.
Как-то взяла у родителей из шкафа пачку денег, нормальную такую пачку денег, отложенную на ремонт, и спрятала, чтобы потом «найти» и показать всем, какая я молодец. Вот только не учла, что родители заметят пропажу не сразу. А когда заметили, я вдруг поняла, что не могу вспомнить, куда именно их спрятала. Искали всей семьей, перевернули всю квартиру и на следующий день нашли между половицами в моей комнате. С тех пор как-то разлюбила детективы. © Карамель / VK
- В детстве я очень любил снег. Как-то в середине лета я понял, что ждать его уж слишком долго. В тот день бабушка как раз пекла блины и на столе стояла миска с мукой. Когда она вышла из комнаты, я решил «сделать снег»: взял муку и начал раскидывать ее повсюду, рассыпая по столу и полу. Когда бабуля вернулась, я испугался, что она заберет муку, и начал еще быстрее посыпать ею все вокруг. А бабушка при виде этой картины так смеялась, что просто не могла меня остановить. © Unknown author / Reddit
- Мама говорила мне: «Надо чистить зубы, иначе они выпадут». Однажды мы ехали в трамвае и увидели на соседнем сиденье беззубого человека. Маленькая, я завопила во все горло: «Смотри, мамочка! Этот дядя совсем не чистил зубы!» © Alianirlian / Reddit
"Маленькая, я завопила во все горло: «Смотри, мамочка! Этот дядя совсем не чистил зубы!» © Alianirlian"
Не буду гарантировать правдоподобность рассказанного, но товарищ , поведовавший следующее, во вранье замечен не был. Итак рассказ от первого лица :
- Еду в битком набитой большой маршрутке. Летний вечер, в маршрутке в основном простые работяги после нелегкой смены. Тишина, все усталые. На сидении папа с дочкой лет пяти. Это маленькое шило крутится возле окна, все замечает , все комментирует и постоянно пристает к отцу с вопросами. Периодически проскакивает фраза "-Леночка , сиди спокойно , не крутись."
В очередной раз уже было сказано : " - Да сколько раз тебе говорить - сиди спокойно !"
А в ответ звонкий детский голосок, на всю маршрутку :
" - А тебе мама сколько раз говорила , чтобы ты не писал в раковину ?!"
Три секунды и вся маршрутка затряслась от гомерического хохота пассажиров....)
Отсмеявшийся водитель выпустил раньше остановки красного , как варёный рак, папашу и этого ангельски хорошенького ребенка, что-то весело щебечущего....)))
- Одним из самых идиотских моих поступков в детстве была попытка самостоятельно приготовить попкорн. Мне было лет 9–10. Тогда готовый попкорн был редкостью, а папа купил большой пакет кукурузных зерен и сделал из них попкорн на сковороде. И вот как-то, придя из школы, я решил приготовить лакомство самостоятельно: высыпал зерна в сковороду, поставил на огонь, закрыл крышкой и... правильно, ушел играть в приставку. В какой-то момент мне почудился запах горелого. Вся кухня была в дыму! Что делать, куда бежать? Караул! Логично было бы выключить газ и открыть окно. Однако я решил, что будет лучше вынести это дымящееся чудовище на балкон — взял сковороду и пошел открывать балконную дверь. Одной рукой делать это было неудобно, и я, постелив газетку на пол, поставил на нее сковородку. А вот поднять уже не смог. Газетку-то я постелил на синтетический палас, в который она и «вплавилась» намертво красивым кругом. Влетело мне, конечно, тогда капитально. © Солдатский Оловянчик / ADME
- Я в детстве яичницу пульнул из окна, а там наш сосед шел. Шлепнулась ему прямо на лысину. Он как начал орать — весь двор на уши поставил! Родители тоже на его крики прибежали. Я думал, все, сейчас схлопочу. Но тут вдруг на папин вопрос, что случилось, сосед ответил: «Окрошку кто-то мне на голову скинул». Почему он тогда сказал «окрошку»? Причем тут окрошка? Яичница же была! Но мне уже было без разницы, потому что благодаря его некомпетентности в кулинарии я был вне подозрений. © Bastfer / Pikabu
- Как-то учительница вызвала меня с родителями в школу. У нее накопился ворох мелких претензий ко мне, но в конце она добралась до главного: «У меня такое чувство, что я не нравлюсь вашему сыну». И я, считавший себя очень умным, тут же выпалил: «Да не расстраивайтесь, вы у нас в классе никому особо не нравитесь!» Папа пришел усталый с работы, поэтому ему очень трудно было в этот момент сдержаться и не заржать. © darkhorse298 / Reddit
А вот еще подборки комичных случаев из детства от интернет-пользователей, над которыми сложно не рассмеяться, даже если читаешь их тайком на скучном совещании:
Комментарии
Последняя история напомнила классику:
- Ты ему не нравишься.
- ...
- Мне ты тоже не нравишься.
- Я буду осторожен.
- Ты будешь покойник!