Муж сказал: «Зачем тебе? Ты же и так красивая». И предложил экономить на салонах и косметике

До какой все-таки степени некоторые женщины способны себя убедить, что отношения, а тем более брак, стоят того, чтобы терпеть любые мужские фанаберии — порой просто диву даешься. Конечно, судить о том, что происходит в чужой семье — занятие так себе, но, когда тебе эти подробности на блюдечке приносят и с ложечки скармливают, увольте, лично я удержаться не могу.

На прошлой работе одна моя бывшая коллега, Аглая, девушка красивая, умная и весьма успешная, вышла замуж. Прошел где-то год и счастливую новобрачную стало не узнать. Как-то она подурнела, потускнела, лишилась былого лоска. Ну мало ли что у людей в жизни бывает — неприятности со здоровьем или сложности иного толка. Но как-то в обеденный перерыв, когда другая наша сотрудница в красках расписывала как ей повезло найти по рекомендациям хорошего косметолога, Аглаю вдруг прорвало. «А мне муж сказал: „Зачем тебе? Ты же и так красивая“. И предложил экономить на всяких салонах красоты и дорогой косметике» — сказала она и обвела нас всех победоносным взглядом. В нем ясно читалось, что мы тут все неудачницы, которых не любят а-ля натурель, и лишь ей повезло несказанно.

«А это не на сэкономленные ли деньги вы с Димочкой ему новую тачку взяли?» — едко спросила Анечка, наша бухгалтер. «А если и да, то и что?» — резко ответила Аглая. «А я вот думала, что замуж надо выходить, чтобы жить лучше, а не хуже», — продолжила ее собеседница. «А мы и живем лучше. Дима посчитал какая прорва денег уходит на весь этот никому не нужный маникюр и ежемесячные стрижки, а ведь это все плата за то, что нас лишают индивидуальности. И шмотки модные — туда же! Это же глупость несусветная — гоняться за модой, быть как все, как стадо какое-то». Наше стадо, то есть компания, на эту тираду прямо аж взмумукнуло в один голос. А коллегу просто несло: «Дима сказал, что ему не нужна гламурная телка, он любит мою естественную красоту». «Анекдот, — пискнула секретарша Оля, — жена просит у мужа денег на салон красоты, а он ей говорит, мол, зачем тебе, зая, я тебя и такую люблю. А жена ему в ответ: „Ты меня „и такую“ еще ни разу не видел“». Мы зафыркали от смеха. Наша начальница, дама в возрасте, но выглядящая лет на десять моложе, чем указано в паспорте, задумчиво сказала: «Ох, девочки, маникюр, реснички, бровки — это такая ерунда. А вот хороший уход? Как на нем сэкономишь?» Аглая в ответ лишь задрала повыше носик и ускакала в свой отдел.

А начальница, глядя ей вслед, продолжила: «Мне по молодости муж тоже высказал, мол, свекровь моя, то есть его мама, всю жизнь одним детским кремом и ему попу мазала и себе лицо. У меня же и крем для рук отдельный, и ночной и дневной, и для шеи и для левой пятки. А в браке ведь надо денежки приберегать, а не транжирить впустую. Ага, понятно откуда ветер подул. Ну я ему тогда ответила, что я до встречи с ним эти крема покупала, в браке купила, и после развода тоже буду крем для левой пятки нужной мне марки брать. Он потом за мной бегал с криками, мол, как так я хочу развестись из-за какой-то ерунды. А я ему отвечала, что хотеть то не хочу, но вот, примерно, как Анечка сказала, я замуж выходила не для того, чтобы начинать себя в чем-то ограничивать. Нет, если бы он меня взял босую и с одним кремом для рук в косметичке, а потом я села ему на шею, требуя денег на помаду и туфельки, это одно. Но раз уж как-то у меня получалось до него себе хорошую косметику покупать, то и теперь не вижу смысла себя ограничивать».

У меня, кстати, в жизни тоже был такой же, как у Аглаи, «Димочка». Зарабатывал парень побольше меня, бюджет у нас, когда съехались, был раздельный, так что в его кошелек я не лезла. А вот он не то, что каждый мой поход в парикмахерскую отслеживал, он новые трусы замечал и чуть ли не мусор обыскивал в поисках ценников и чеков, чтобы узнать во сколько они мне обошлись. Нудеть на тему, что какая-то шелковая тряпочка не может стоить таких денег был способен часами. Продвигал идею, что некие «нормальные» женщины способны ощущать себя личностями и в нижнем белье на порядок проще, что они не поддаются влиянию рекламы и общественного мнения и чувствуют себя красивыми без всякого там ламинирования. Мне было немногим за двадцать и задать вопрос, где он видел всех этих женщин в сатиновых трусах, если живет со мной, я не сообразила. Но даже моей наивности не хватило принять как должное, что можно бесконечно тратиться на свои гаджеты и одновременно чуть ли не хорошую зубную пасту записывать в предметы роскоши. Мы расстались. И дальше я уже искала близкого человека, который, кроме прочих достоинств, еще и понимает, что если встретил он женщину с ухоженными ногтями, уложенными волосами, накрашенную и надушенную, то это она такая не от того, что по утрам росой умывается.

А одна моя приятельница ни на какие звоночки внимания не обращала. Пока сама работала, все считала, что муж шутит, называя ее транжирой. А потом, рассказывала: «Ушла я в декрет и началось: „Хватит деньгами направо-налево разбрасываться. Зачем тебе стрижка? Какое окрашивание? Ты же никуда не ходишь, перед кем тебе красоваться?“ Как-то посмотрела я на себя в зеркало — волосы паклей, под глазами — синяки, кожа без привычного ухода тусклая, сухая, всю ночь прорыдала, а потом наутро выдала мужу, что раз мы такие экономные, то и готовить я буду скромненько». А надо сказать, что муж у нее не только хорошо покушать любит, но и привык, что дома еда получше, чем в некоторых ресторанах. Вот, по ее словам, получил он пару раз на ужин гречку с печенкой, вместо стейка с салатом и гречку же на завтрак, а не круассаны со свежепосоленной рыбкой, и пошел на мировую. Но это, я считаю, она еще легко выкрутилась — не будь у супруга такой слабости к ее кулинарным талантам, так бы и лила слезы дальше.