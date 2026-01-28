Сережки больше похожи на какой-то технический крепеж, чем на украшение)
15 загадочных предметов, чью суть разгадали только интернет-знатоки
Интересное
1 час назад
Героям этой подборки пришлось нелегко, ведь им на глаза попались штуки, над которыми здорово пришлось поломать голову, а потом звать на помощь всезнаек из интернета. Хорошо, когда есть к кому обратиться, а то так бы и не знали, с чем им пришлось иметь дело. Вот мы бы, например, ни за что сами не догадались, для чего нужен пуфик с выступом и что это за пластмассовое яйцо с наполнителем.
«Купила сережки, а в комплекте оказались странные резиновые штуки. Не знаю, что и думать»
- Я знаю! Их надо натянуть на пальцы, чтобы вам было удобнее держать концы сережек, когда вы их надеваете. Там же мелкие детали, которые сильно скользят, а эти резиновые колпачки улучшают сцепление с мелкими металлическими деталями. © West_Guarantee284 / Reddit
«Нашла этот непонятный стул с узкой спинкой в местном секонд-хенде»
- Это стремянка с ручкой. Очень удобная штука, если надо быстро и невысоко подняться. Например, дотянуться до верхней полки на кухне. © howycwap / Reddit
«Что это за штука такая?»
- Это кружка для того, чтобы давать воду больному или прикованному к постели человеку. Через носик надо пить жидкость, как через соломинку, а наполовину закрытая крышка не дает пролить содержимое. © life_apart / Reddit
«Нашла эту штукенцию в местном секонде. Весь интернет перерыла, но так и не поняла, для чего она нужна»
- Это мерный стаканчик для приготовления яиц в специальной яйцеварке. Нужно налить воду до определенной отметки, которая будет соответствовать времени варки яиц. © Upstairs-Bad-3576 / Reddit
«Нашла это непонятное яйцо в кухонном шкафу в новом доме и просто потерялась в догадках»
- В этом яйце специальный наполнитель, который поглощает лишнюю влагу из воздуха. © iolithblue / Reddit
«Нашел эту штуку в антикварном магазине. Теряюсь в догадках»
Хочется пошло схохмить про тот самый стул, на котором не пики точеные.))
-
-
Ответить
- Вероятнее всего, перед вами держатель для катушек с нитками или пряжей. © Rhamona_Q / Reddit
«Что это за странный латунный измерительный прибор?»
- Это очень особый ключ. Чтобы открыть замок, вам необходимо знать верную комбинацию клавиш и только тогда он откроется. © Squid__Bait / Reddit
«Нашел эту маленькую сковородку в амстердамской комиссионке. Теперь гадаю: какое назначение у этой штуки?»
- Скорее всего, это старинный прибор для стерилизации стеклянных шприцов. © DutchEngineer / Rediit
«Нашел на берегу Темзы солнечные очки с какой-то ерундовиной, приклеенной скотчем к внутренней стороне. Зачем она нужна?»
- Это похоже на трекер, который позволяет быстро найти очки, если они потерялись. Но, кажется, владельцу этих очков система не особо помогла. © ScytheGabriel / Reddit
«Делал ремонт в ванной и нашел за стенкой этот странный механизм. Я вообще-то неплохо разбираюсь в таких находках, но сейчас я в полном тупике»
- Это затвор для проектора. Экран опускается, чтобы пленка не сгорела от тепла проекционной лампы. Странно, что вы обнаружили только одну детальку от всего устройства. Единственное, что приходит на ум, это то, что кто-то из прошлых домочадцев много лет назад занимался ремонтом фотоаппаратов и проекторов. © spoung45 / Reddit
«Попался в комиссионке какой-то странный пуфик с выступом»
- Это специальная табуретка из обувного магазина. Во время примерки продавец садится на стул, а покупатель ставит ногу на выступ, чтобы продавец мог зашнуровать обувь. © jackrats / Reddit
«Я нашла их в мешочке с украшениями. Сделаны из кожи с металлическими крючками, которые застегиваются на шнурки»
о, у меня мелкая родня когда меня эксплуатировали заплетанием волос, то примерно такие же использовали.
в школе они говорили что это специально "для нинзя", а когда они кончат школу им большие выдадут"
-
-
Ответить
- Это аксессуары для волос. Ими обычно фискируют хвостики и косички. © Dhrdlicka / Reddit
«Нашла в ванной своего гостиничного номера какой-то непонятный шип»
- Судя по всему, этот конус — не что иное, как ваза для цветов. © HugosBread / Reddit
«Мы разбирали шкаф моей мамы и нашли вот эту вещь. У нее 4 крючка, и с обратной стороны есть штырь. Я подумала, может, она для украшений или галстуков? Только непонятно, для чего нужны кольца»
- Вообще-то, кольца — это зажимы для штор. Но их, видимо, прикрепили сюда самостоятельно. Скорее всего через них продевали шарфы или что-то похожее. © Moto_Vagabond / Reddit
«Эта шкатулка досталась мне от дедушки моего мужа. Единственное, что приходит в голову, это то, что она, возможно, предназначена работы с сургучом»
- Это чернильница. В среднем отделении должны храниться чернила в виде твердого бруска или палочки, а в нижнем, как мне кажется, — шлифовальный камень. Верхнее отделение — это углубление для замешивания чернил. © lexirowens / Reddit
Если вам нравятся подборки с необычными находками, то обязательно загляните и сюда:
Фото на превью IEatGrenades2 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
23 истории со встречи выпускников, от которых хочется и удивляться, и хохотать
Интересное
1 месяц назад
17 историй о том, как соседи в многоэтажке стали роднее, чем некоторые родственники
Интересное
1 месяц назад
«А где отбивнушки?»: 15 историй о женщинах, которые в один миг решили круто изменить свою жизнь
Истории
1 неделя назад
15 случаев в аэропортах и на вокзалах, где сюжеты закрутились похлеще, чем в кино
Истории
4 дня назад
20+ историй о материнской любви, которая живет в мелочах и деталях
17 человек, которые поехали в отпуск, а попали как будто в кино (и у каждого оно свое)
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
15+ историй знакомств, по которым можно снимать целые мелодрамы
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
1 неделя назад
15+ историй о свадьбах, которые пошли не по плану, но зато запомнились надолго
20+ подслушанных разговоров, в которых страстей и интриг больше, чем в любимом сериале
Истории
3 дня назад
14 историй от клинеров, которые повидали в квартирах такое, что хоть кино снимай
Истории
4 недели назад