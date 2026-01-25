20+ подслушанных разговоров, в которых страстей и интриг больше, чем в любимом сериале
Истории
1 час назад
Обычно разговоры вокруг нас ничем не отличаются от фонового шума: кто-то обсуждает погоду, кто-то планирует ужин, кто-то ругает пробки. Мы слышим обрывки фраз и не придаем им особого значения. Но иногда в этот ровный поток врываются такие диалоги, что невольно замираешь и начинаешь слушать внимательнее.
- Еду в маршрутке, за спиной две женщины. Одна шепотом жалуется: «Я чувствую! Он изменился. Глаза бегают, а от одежды пахнет чем-то приторным». Ее собеседница что-то мычит про духи и любовницу. Но женщина горько вздыхает и выдает: «Нет. Хуже! Представь, он свежей выпечкой балуется. Мы же с ним месяц назад от сладкого отказались, поклялись друг другу! А этот предатель, оказывается, перед домом в пекарне булки с корицей наяривает, чтобы я не видела!» Все, кто слышал рассказ, попрятали лица в ворот, пытаясь скрыть накатывающий смех.
- Муж, когда уходил от меня к другой, сказал, что она гораздо лучше, потому что «простая и не требовательная». И я два года жила с мыслью, что где-то его напрягала, слишком многого хотела, в общем, сама виновата. Но все мои комплексы как рукой сняло, когда я недавно на корпоративе, а мы коллеги, случайно услышала, что она ему задвигает:"Так, я эти намеки не люблю, говорю прямо — хочу мобильник последней модели. Я не требую, но не подаришь ты — подарит кто-то другой«. © Карамель / VK
- Еду в маршрутке. Беседуют две дамочки, рецептами салатов на Новый год обмениваются. И вдруг одна из них на весь салон изумленно ахает: «Зачем сверху трусы?» Уши навострили все. А первая обвела пассажиров взглядом и по слогам сообщает:"Лук, потом майонез, и сверху — тру сыр...Сыр тру, а не трусы".
- Услышала диалог в автобусе. Дочь: «Мама, я скоро уйду от Павлика». Мол, устала каждое утро ему завтрак готовить. Мама: «А как же я каждое утро готовлю завтрак твоему папе?» И тут девушка с возмущением: «Так ты же папе готовишь, а я какому-то балбесу!» © mpalp / Pikabu
- Стоит сегодня на остановке девушка лет 16. И вдруг подплывает к ней парень: «Девушка, вашей маме зять не нужен? Вы выглядите девушкой из хорошей семьи». Та смотрит на него и невозмутимо выдает: «А как же, нужен. Поэтому моя мама каждый месяц кастинг женихов устраивает. Только там базовые требования: своя квартира, машина, дача, высшее образование и знание хотя бы одного иностранного языка. Дальше пожелания озвучивать?» Парень быстро так перестраивается: «А ты случайно не слишком много хочешь?» Девушка так же спокойно: «Это не я, это моя мама. А я ведь девушка из хорошей семьи. Как мама скажет, так и делаю». И дальше спокойно смотрит в телефон. Под смешки своей компании парень сказал «ну-ну» и отошел. А девушка при этом все время была спокойна, как удав. Не испугалась, не грубила. Вспоминая себя, я бы как минимум в ее годы растерялась и смутилась бы. © FereroArt / Pikabu
- Еду в маршрутке. Мальчишка лет пяти разговаривает с мамой:
— Мама, я когда вырасту, машину тебе куплю.
Мама расплывается в довольной улыбке. Пацан продолжает
— Большую... Желтую...
Мама все еще не чует подвоха. Умиляется. И тут сынуля выдает:
— Мусорную.
- Пока стояла в очереди за кофе, случайно подслушала разговор:
— Где второй?
— У него нервный слив.
— Нервный срыв?
— Нет, он занервничал и слился. © k_hhelen
- Разговаривает моя бабуля с одним из внуков:
— Бабушка, а ты старая?
— Нет, я винтаж. © eliza199909
- Разговор двух девушек на улице. Девушка 1: «Да, подожди ты, не спеши. Может, это его сестра? Девушка 2: «Нет, его сестру я давно нашла». © lit_kar
- Сейчас случайно услышала разговор двух незнакомых дам. Знаете, как одна из них вычислила, что у мужа есть любовница? Слив в душевой забился длинными темными волосами. © nata_plh
- Один из самых забавных комплиментов, который я случайно услышал: «Божечки, девушка, у вас глаза как у кота из Шрека. Невероятно...» И, знаете, он сработал. © sukhomlinov_denis
- Сегодня вдруг услышала телефонный разговор сына двенадцати лет с другом, который младше на 2 года: «Твои мама и папа все тянут на себе, чтобы у их сыночки-корзиночки было все самое лучшее. Никита, ты вообще обнаглел! Я, чтобы комп получить, хорошо учился и помогал маме. А ты вообще учиться не хочешь. Да, мне тоже было тяжело, но я старался, а ты только видео свои дурацкие снимаешь!»
Через какое плечо бы сплюнуть? И обо что там надо постучать? © anastasia_lishenko
- Моей дочке шесть лет, а сыну два. И вот как-то лез сын к дочке со своими динозаврами, а она в Барби играла. Слышу монолог дочери: «Пожалуйста, убери динозавров! А то у моих кукол повышается тревожность». © mrs_abdullaeva_
- Сегодня подслушала в магазине. Кассир рассказывала своему коллеге, что у нее сейчас нет банковской карты, пришлось ее перевыпустить. Почему карты нет? Банкомат забрал и не отдал.
Дело было так. Девушка скормила банкомату карту, получила денежки, банкомат ей карту предложил взять. А она не смогла — ее длиннющие ногти не позволили эту карту обратно ухватить. Рядом никого не было ей помочь, банкомат уличный. Ну, в итоге устройство положенное время подумало и карту обратно засосало. © Yuli.Ya / Pikabu
- За соседним столиком в ресторане парочка на первом свидании. Парень очень подробно пересказывает девушке каждую серию «Во все тяжкие». Одну за другой. Девушке явно неинтересно, у нее это прямо на лице было написано. Я реально мечтала, чтобы он остановился — ради его же блага. Но то, что он смог рассказать весь сюжет по памяти — это, конечно, впечатляет. © mawktheone / Reddit
- В ресторане случайно подслушал разговор пары за соседним столиком. Девушка без умолку говорила о вязании минут 15. О своих последних проектах, где она берет пряжу, о своем вязальном кружке, о вязальном конвенте, на котором она была, и так далее. Когда она, наконец, остановилась, то парень просто спросил: «А что еще тебя интересует?» © holysitkit / Reddit
- Однажды у нас в офисе был такой скандал! На обеденных перерывах моя начальница ездила на свидания. Но говорила генеральному директору, что уезжает на встречи с клиентами. И всякий раз, когда звонил ее муж и спрашивал жену, то генеральный директор говорил ему, что она на встрече. Так вот, в один прекрасный день муж заявился в офис и обвинил генерального директора в романе с моей начальницей. Очень неловко было. © Roland__Of__Gilead / Reddit
- Ходил на свидание. Сидим в кафе и вдруг слышим, как в соседней кабинке актеры проговаривают свои реплики. Они прорепетировали буквально весь спектакль, пока мы там сидели. Именно на этот спектакль мы и собирались пойти после ужина. К счастью, билеты мы заранее покупать не стали. © Tonyhott / Reddit
- Сижу в кафе, за соседним столиком девушка вся кипит: «Достал, развожусь!» Ее подружка: «Петя снова загулял?» И тут девушка выдала такое, что у меня аж кофе носом пошел: «Он думает, что я утром сплю и не слышу. Но я-то слышу, как он в ванной бубнит: „Может, Светке кофе в постель принести? Ай, не, еще на работу опоздаю“. Или: „Цветов ей, что ли, сегодня принести? Да ну, не заслужила“. Его загулы я поняла и простила, но вот такие его фразочки — это просто неуважение!» Странное у некоторых все же понятие о самоуважении.
- Сидим в кафе. Рядом парочка: парень часа полтора трещит об «Игре престолов». Девушка все это время молчит. Парень с пафосом заканчивает: «Но ты же женщина! Я не ожидаю, что ты поймешь всю глубину этого сериала». И тут девушка вскакивает и кричит: «Ты забыл, Пол, что библиотекарь. Я вообще-то читала эти проклятые книги!» И вылетает из кафе. © CylonsInAPolicebox / Reddit
- Идут впереди меня мама с сыном, мальчику лет восемь. И тут он говорит: «Мам, я, кажется, понял, почему учительница говорит, что школа — это наш второй дом». Мама, с интересом: «И почему же?» Я не смогла сдержать улыбку — мальчик вздыхает и выдает: «Да потому что как в школе учишься, так и домой приходишь — опять учишься...» © cavenecedas
Учительница: школа-это ваш второй дом
Я: НЕЧЕГО КОМАНДОВАТЬ В МОЁМ ДОМЕ!!
-
-
Ответить
- Гуляла с ребенком и случайно подслушала разговор маленьких девочек. Одна рассказала про свою кошку. Потом спрашивает у другой: «А у вас есть ли домашние животные?» Та ответила «Да!» и добавила такое, что я аж расхохоталась: «Иногда мухи домой залетают». © niinagramm
- Услышала тут случайно, как девушка возмущается. Говорит: «Парень мне Дайсон подарил, представляешь? Ну зачем он мне нужен? У меня же ремонт! Лучше бы телевизор купил!» © uljana.goncharowa
- Как только наша соседка видит моего мужа в саду, она сразу подходит и как давай с ним трещать! А когда я выхожу, то на меня ноль внимания. И вот вчера я подслушала их с мужем разговор. Муж заявил, что она похожа на принцессу! А она ему в ответ выдала строго, что она — Эльза! И побежала за своими куклами. Теперь муж знает всех ее кукол по именам. Вот такая у нас соседка — милая белокурая малышка, которая меня недолюбливает. © elzara.kadyrova
- В очереди к ветеринару:
— Ой, если вы без животного, идите без очереди!
— Нет, я с животным. Я очередь заняла, мужа жду. Он дома — кота ловит. © Собачья жизнь / Dzen
- Еду в троллейбусе. На первом сидении бабушка с внуком лет пяти, троллейбус битком, внук рассказывает, как день прошел в садике: «Дети такие бездушные», — сообщает малыш. Бабушка спрашивает, мол, что случилось. Внук рассказывает: «Я спросил, что они у Деда Мороза будут загадывать, а они мне — „Деда Мороза не существует“. Я им: „А кто же тогда кладет мне подарки под елочку?“, а они: „Твои родители!“. А я им: „Да у моих родителей столько денег нет, чтобы такие подарки дарить!“» Ну что сказать, у всех пассажиров сразу появилось новогоднее настроение.
А вот и еще несколько наших статей, которые поднимут настроение даже тем, кто с утра встал не с той ноги:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 леди, которые сказали громкое «да» «старомодным» нарядам и выглядят в них фантастически
Народное творчество
1 месяц назад
19 историй с таким финалом, что в голове так и крутится: «Вот это поворот!»
Истории
1 месяц назад
«А где отбивнушки?»: 15 историй о женщинах, которые в один миг решили круто изменить свою жизнь
Истории
5 дней назад
20+ человек рассказали, как у них начался год. И это согревает лучше чая с бабушкиным вареньем
Истории
4 дня назад
18 жизненных ситуаций, в которых люди проявили хитрость уровня ниндзя
Интересное
1 неделя назад
16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
Истории
2 недели назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
3 дня назад
20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали
Ностальгия
4 недели назад
15 человек, у которых на бестактные вопросы всегда найдутся бесподобные ответы
Истории
4 дня назад
15 девушек пошли на свидание, а попали в чистый анекдот
Истории
1 неделя назад
15 человек, которые просто пошли в гости, но жизнь к такому повороту их точно не готовила
Истории
1 неделя назад
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
Истории
1 месяц назад