15 историй о детях, чье детство было одним сплошным приключением и комедией
Истории
2 часа назад
Иногда кажется, что в детстве некоторые люди жили сразу в двух мирах — реальном и вымышленном, где каждый день был приключением. Их истории сегодня читаются как главы из книги, и именно из них сложилась эта подборка.
- Когда я была мелкой, со мной часто заставляли нянчиться дядю, младшего брата отца. Он не мог отвертеться, и я таскалась с ним даже на тусовки. Дядя влюбился в одну девчонку из их компании, он ей вроде тоже нравился, но оба делали вид, что не при делах. Я решила, что это глупо, и решила им помочь — взяла восковые мелки и написала два любовных письма — якобы друг от друга. В них были ужасные ошибки, типа, «лублу тибя больше торта», кривые розовые сердечки, наклейки с Hello Kitty и покемонами. Когда дядя нашел письмо «от нее», он так ржал! Но сработало! Они стали парой, и теперь она моя тетя. Кстати, на свадьбе они включили в клятвы эту фразу «люблю тебя, как торт» — и до сих пор я иногда слышу, как они говорят ее друг другу. © Little_Orange2727 / Reddit
- Как-то раз в детстве захотелось мне порадовать бабушку, и решила я приготовить праздничный ужин. А так как готовить я еще не умела, я просто перемешала все продукты, которые лежали на кухне. Можно представьте лицо моей бабушки, когда она пришла с огорода, а на столе лежат: майонез с сахаром, сметана с солью, подсолнечное масло с мукой и много других разных «вкусностей»! © Подслушано / Ideer
- Одна история, которую любят рассказывать мои родители, произошла, когда я еще в ясли ходила. Я обожала рисовать, но использовала только черный цвет. Если меня просили нарисовать домик, кошку, собачку, все равно что, я брала черную краску. Почему я так поступала — загадка, разговаривать я тогда еще толком не умела. Чтобы развить мое воображение, воспитательница попросила родителей дома дать мне краски, но убрать черную. Развить воображение получилось — я смешала все цвета вместе, чтобы получить самый темный оттенок, и начала рисовать им.
- Когда я был мелким, мечтал о железной дороге! Но у родителей не было денег, они только обещали, что вот когда-нибудь. В какой-то момент решил действовать сам. Приходит мама с работы и аж за сердце хватается — я аккуратно, прямо ювелирно нарезал ее любимую копченую колбасу, взял сухарики и сделал из них рельсы, а поездом у меня выступал огурец. Ржала мама долго. Но дорогу мне потом все-таки купили.
- В детстве фанатела от «Модного приговора». Как-то пришли гости, я решила выпендриться, мол, хотите модный показ? Выхожу: на голове начес, поверх кофты лифчик, набитый туалетной бумагой. Мама опускает взгляд на мои бедра и аж челюсть роняет — я нацепила ее золотые цепочки, бусы и ожерелья, типа цепи себе такие сделала. Бабушка, еле сдерживая смех, спрашивает: «А лифчик тебе не великоват?» И я вся такая гордая: «Нет, даже немного давит!» Все рухнули!
- Отдали младшего, ему два с половиной, в садик. Поначалу все шло прекрасно, на второй неделе начались капризы — не хочу, не люблю. Пришлось старшего, ему почти пять, в пример ставить. Мол, вот, смотри, какой он молодец, не плачет. А старший сам не прочь с утра покапризничать, но после таких слов старается соответствовать. Сегодня с утра малой опять заупрямился, на что старший вздыхает и говорит: «Опять мне придется быть мужчиной!» © Мамдаринка / VK
- Наверное, все девочки любили примерять мамины платья, тем более, что они получались до пят. Мы с сестрой тоже любили. Мама, как ни странно, разрешала. Ну, а когда чувствуешь себя просто принцессой в длинном платье, очень хочется, чтобы эту красоту увидела не только мама, но и другие люди (соседи, например). Но просто выйти на улицу в таком виде мы почему-то стеснялись, нужна была веская причина. А так как никакого бала не планировалось, мы по очереди выносили мусорное ведро на помойку. © Светлана К / Dzen
- Сыну лет 8, собирается большая толпа родни у моей тещи, его бабушки. Стол ломится разными закусками, в духовке курица с картошкой, которую он очень любит. Сын в слезы: «Опять есть нечего». Во-первых, почему опять? Раньше никогда не жаловался, всегда бабушка готовит все самые любимые блюда, стараясь каждому из гостей угодить.
Сквозь слезы и сопли безудержных рыданий выясняем: он не увидел на столе газировки, которая стояла на балконе в силу нехватки мест и нулевой температуры на этом самом балконе. © Nikola*** / Pikabu
- Когда я года в полтора так и не начала ходить, родители заволновались, хоть во всех других отношениях со мной все было нормально. А старшенькие, хоть это и было строго запрещено, тайком пробирались в спальню и прыгали на родительской кровати. И вот однажды мама слышит шум, заходит, чтобы их разогнать и видит, что я вместе с ними и не просто стою на кровати, а прыгаю, держу равновесие и отлично справляюсь. Стало ясно, что я вполне умела ходить, но каким-то образом скрывала. Родители испытали огромное облегчение и одновременно недоумевали — они так и не поняли, почему я так долго не считала нужным передвигаться на ножках. © M_Pfefferi / Reddit
- Послала сына за покупками со списком в магазин в соседнем доме. Ребенку лет пять — длинные незнакомые слова читал с трудом. И вот через пару дней мне продавщицы рассказали, как сын громко и уверенно просил продать ему «мужскую капусту» © doovy / Pikabu
- Было это классе в 3. Уроки проходили на первом этаже, расстояние от окна до земли было чуть больше метра. Я всегда была энергичным ребёнком, никогда не сидела на месте. И подруга у меня такая же. И мы не придумали ничего лучше, как на перемене попрыгать вниз. Естественно, сторожа заметили неладное, когда несколько раз две девчонки в школу заходили, но не выходили ни разу. Рассказали учителю. Мама до сих пор смеется из-за записи в дневнике: «25 мая после пятого урока Катя выпрыгнула в окно!» © Подслушано / VK
- Однажды вечером, когда моей дочери было чуть больше трех лет, она только что приняла ванну и готовилась ко сну в своей спальне. Она надела ночную рубашку, я принесла подгузник и попросила ее надеть его, но она отказалась. Я объяснила, что подгузник необходим перед сном, потому что она еще не совсем готова к тому, чтобы спать спокойно, но она категорически отказалась. Между нами произошла короткая перепалка, которая закончилась тем, что она выбежала из комнаты, остановившись у двери, повернулась, уперла руки в бока, вызывающе выпятила подбородок в мою сторону и заявила: «Это моя жизнь!» © Larry_Mudd / Reddit
- В детстве я очень серьезно отчитала какого-то постороннего мужика за то, что он собрался перейти дорогу, не держась за руку своей мамы. Он определенно был уже взрослым и не знал пожилую женщину, стоявшую рядом с ним, но они послушно взялись за руки и перешли дорогу вместе. После этого я сказала ему: "Хороший мальчик!". © Valuable***9 / Reddit
- Однажды, когда я был мелкий, пошли мы с родителями в гости к маминой подруге тете Марине. Пришли, стол накрыт, был какой-то повод. Родители и тетя Марина за столом, а я по квартире ношусь с новым игрушечным самолетом. Тетя Марина подарила. По телеку "Гардемарины, вперед!" идут. И вот там эта песня: "Не вешать нос, гардемарины!" Я со своим самолётиком прибегаю к родителям и к столу, а там тетя Марина плачет. И сквозь слезы родителям что-то рассказывает про какого-то Колю, о том, как он ее жизнь сломал. И я, чтобы тетю Марину подбодрить, начинаю петь в ритме только что услышанной песни: "Не вешать нос, тётя Марина!" Сначала была пауза, а потом взрослые как начали ржать. В тот день я помимо самолетика еще коробку конфет и жвачку получил. Шел домой очень довольный. © Exphusb / Pikabu
- Шли с отцом и четырехлетней сестренкой вечером из гаража домой. А рядом - хлебозавод.
И нам папа говорит: "Девочки, поздоровайтесь со сторожем" - а сторож колоритный дед, седовласый и густой длинной бородой. "Скажите: "Здравствуйте, дедушка", хором". Ну мы такие: "Здравствуйте, дедушка", - а дальше сестра продолжает: "Хором". Ну никто ей не объяснил, что "хором" это не имя. Теперь это афоризм нашей семьи: когда идет недопонимание, говорим: "Ну, здравствуйте, дедушка Хором!" © DinunDRIK / Pikabu
А какие приключения случались с вами в детстве? Или, может быть, ваши дети выдают такое, что хоть романы пиши? А если вам просто хочется еще посмеяться над детской непосредственностью, то у нас есть статья с историями из детских садиков, которые стали семейными байками
