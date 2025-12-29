Дождь Из Мужиков - поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали.
18 историй из детских садиков, которые стали семейными байками
Если вы думаете, что в детском саду все идет по расписанию, значит, вы давно там не были. Здесь папы путают одежду и детей (а порой и садики!), а воспитательницы ведут затяжную борьбу с родителями за право называть Даниэля — Даней, а Матвея — Мотей.
- Забрала дочку из садика, а она вся светится. Говорит: «Саша мне подарок сделал, но мне он не очень понравился». Вечером смотрим телик, и тут в дверь стучат. Открываю, а там женщина: «Можно вашу дочку на минутку?» Моя подбегает, а женщина вдруг спрашивает: «Ниночка, покажешь, что Сашенька тебе подарил сегодня?» Доча начинает ковыряться в карманах куртки, потом штанишек, и вытаскивает вперемешку с фантиками и семечками кольцо с огроменной совой на нем! У меня глаза аж на лоб полезли! Женщина забирает колечко и говорит: «Безделушка, конечно, но это самый первый подарок от моего мужа. Дорог как память». Извиняюсь, закрываю дверь и спрашиваю у дочки: «Ты почему не сказала, что Саша тебе такой подарок сделал?» А она: «Так это обычная сова, чего такого-то!» И правда, подумаешь.
- Племянник пришел в новый садик и сказал, что его зовут Матвей. Мама тоже уточнила, что просит не сокращать его имя. На что воспитатель сказала: «Мне удобнее звать его Мотя, мы тут без официозов». Племяш не задумываясь ответил, что ему тогда удобнее звать ее Аля, потому что Альбина Альбертовна ему сложно выговаривать. Теперь он снова Матвей. © svetanarakete
- Отдали младшего в детский сад. Забираю из садика, приходим домой, садимся ужинать. Ребенок ест, как будто не кормили весь день. Ну ладно, бывает. Первый день, второй, третий... Однажды прихожу пораньше: у детей полдник, а мой сидит за столиком и грустит. Спрашиваю, что случилось. И узнаю. Дома, до садика, когда мы звали сына обедать, он говорил: «Попозже». Заканчивал свои игры, и действительно все съедал позже. А в садике распорядок другой: когда все садились в садике обедать, он говорил свое «попозже» — тарелки убирали, и он оставался без обеда. Ну, я попросил воспитателя попробовать не убирать его тарелки после обеда. Так вечером они наперебой рассказывали мне, какой он хороший мальчик: после тихого часа сам сел за стол, сам все съел, да еще и посуду составил. С той поры так и повелось. © DedX5 / Pikabu
- Мама рассказывала, что в моей группе была девочка, которая на обеде не успевала доесть суп и, засыпая, падала лицом в тарелку с этим супом. Поэтому за ней все время стояли нянечки и ловили ее. © SuperHappyPanda / Pikabu
- У моего брата была отличная память. Их высадили на горшки с котиками, птичками, цветочками, а он запомнил, кто где сидит, с первого раза. После тихого часа все сели на горшки как попало, так он подошел к каждому и пересадил как надо. Воспитатели катались со смеху. © Дождь Из Мужиков / ADME
- У нас с дочкой есть традиция по утрам: когда едем в садик, ставим две песни, одну мою, одну ее. Обычно она выбирает «Аманда, Линда и Роуз» как уважающий себя ребенок 4 лет. Но однажды говорит: «Мам, включи Лоол». Я в ступоре. Про куклу LOL? — «Нет, мам, лоол! Ну лоол!» В итоге я только через 3 дня догадалась, что это песня Кэти Перри «Roar». Доча картавит. © thequietexpert
- Знакомая воспитательница рассказывала. Далее с ее слов. У нас проверка недавно была. Пришли в группу, увидели ковер и сказали, что по нормам он должен быть прибит к полу гвоздями. По причине того, что ковер может загнуться и об него можно споткнуться. Сказано — сделано. Ко следующей проверке было все исправлено. Но новый проверяющий возмутился, что ковер прибит гвоздями. Потому что по другим нормам ковер обязательно нужно выбивать на улице, а раз он пригвозден, то уже не получится. Сказали, чтобы к следующей проверки никаких гвоздей не было. © Unknown author / Pikabu
- К маме подошла воспитательница и говорит: «Ваш сынок, кажется, слышит плохо. Провериться бы». Мама обалдела. Воспитатель объясняет: «Я его зову, а он не откликается, вот смотрите. Даня! Даня!» Даня, конечно, ноль реакции. Тут мама как гаркнет: «Даниэль!» Мальчик оборачивается и бежит к маме . Оказывается, он просто даже не понимал, что воспитатель к нему обращается. © loreign_laurant
- Я в садике втихую лопал шоколадки, а маме говорил, что мне воспитательница дала в награду за хорошее поведение. Однажды мама спросила воспитателя про шоколадки — тут-то все и раскрылось. Больше я такого никогда не проворачивал! © DHRUV__RAJ / Reddit
Оказывается, он воровал эти шоколадки у других детей, как написано в первоисточнике.
- У меня была воспитательница в детском саду, ее звали Ольга Валерьевна. Я так сильно ее любила, что на полном серьезе собиралась, когда вырасту, выйти замуж за Валеру, родить дочь и назвать ее Олей. Чтобы у меня всегда была своя Ольга Валерьевна. © n.adamova
- Как-то я пришла на работу в фиолетовом платье (я воспитательница в садике). Подошел ко мне один мальчик и сказал: «Вы такая красивая в этом платье! Почти такая же красивая, как я!» © nellirn / Reddit
- Пришла в детский сад за дочкой. Милая воспитательница рассказала мне историю, как один папа привел ребенка в чужую группу. Я хохотала, мол, это ж надо так перепутать. Хохотала до тех пор, пока она, строго глядя мне в глаза, не сказала, что этим папой был мой муж. Она вывела детей на прогулку с утра и увидела, что девочка с ее группы активно бегает на соседнем участке, который принадлежит совершенно другой группе. Тамошняя воспитатель была на подмене и чужого ребенка не усмотрела, а дочери было интересно в новой группе с новыми детьми. Хорошо хоть садик оказался тот. © kalinina_zvezda
- Ходил я в то время в сельский детсад. Вывели нас на прогулку, и вся наша шайка разделилась по группам. Я нашел какую-то яму, полную воды и лягушек, маленьких таких. Я и решил подарить их моей самой любимой и красивой воспитательнице — тете Наташе. Набрал их в оба кармана, подошел к мирно сидевшей девушке и со словами: «Это вам от меня подарок», — сунул их ей под нос. Каково же было мое удивление, когда она, визжа как паровоз, отпрыгнула от меня! Это был мой первый неудачный опыт подката к девушке, но тетя Наташа на то и самая лучшая, что сначала попросила всех лягушек вернуть туда, откуда взял, потом повела меня мыть руки и дала совет, что не всем девушкам нравятся лягушки, а вот цветы нравятся всем. © Pet.Arda / Pikabu
- Забираю дочь из садика. Стоим с мамашами, воспитательницей и директором сада, болтаем. Заходит чей-то папаша, хватает одного мальчика на руки, подкидывает со словами: «Привет, дорогой!», а потом ставит обратно: «Ой, это не мой» Мамки смотрят с осуждением, директор сада в шоке. Папаша молча забрал своего, и они быстренько ушли. © innafl
- Отвела дочку в садик. Это был ее первый день. Вся испереживалась и пошла забирать на час раньше положенного. Шла и представляла, как она меня увидит и побежит в мои объятья, как будет рада, что я за ней пришла раньше. А она меня увидела и как закричит: «Нет, мама, я хочу остаться в садике!» Ну капец. Кое-как увела ее домой. На следующее утро дочь проснулась и ее первыми словами были: «Мама, мне надо собираться в садик!» © maybebat*** / Reddit
- Повела сына в сад в первый раз. Прихожу вечером, а детишки ему кричат: «Пока-пока, Александр!» Я в недоумении спрашиваю: «Почему тебя зовут Александром? Воспитатель перепутала, а ты постеснялся ее исправить?» А сын отвечает: «Да не, мам, я в садике буду Александр». Он у меня так-то Никита... © story.live._
- Пришла за дочкой, наблюдаю за группой через видеокамеру в коридоре. Рядом стоит отец пацана из нашей группы, тоже смотрит и говорит: «Помогите мне моего найти, я забыл, в какой он был с утра одежде, и теперь не пойму, какой из них мой сын». © ovcharova_svetlana
- Меня пришел папа забирать из детского сада, а ему говорят: «Нет такой». Как нет? Где мой ребенок? Хорошо, мимо проходила нянечка, которая услышала этот разговор, вспомнила меня и сказала, что я уже месяц как в другой садик хожу. © saida3876
Комментарии
Мой сын, правда в первом классе прогимназии подружился с мальчиком Сашей, и тоже хотел, чтобы его звали Сашей, а не Никитой. Но потом, ему понравилось его имя.
Сын до школы одинаково владел правой и левой рукой. В саду дали ножницы для левши, попросили потренироваться дома вырезать, т.к. правой рукой сын плохо вырезал. Так сын расстроился и спросил, за что его наказывают.
Мой сын в сад не ходит, но я неоднократно забирала раньше сына подруги. Ну то есть не своего ребенка, на которого смотрю каждый день. И в истории про перепутанных детей не верю, ну или там совсем папы с отставанием в развитии.
А вот перепутать группу - ничего крамольного. Можно и не запомнить, если редко там бываешь.