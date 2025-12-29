18 историй из детских садиков, которые стали семейными байками

Мой сын в сад не ходит, но я неоднократно забирала раньше сына подруги. Ну то есть не своего ребенка, на которого смотрю каждый день. И в истории про перепутанных детей не верю, ну или там совсем папы с отставанием в развитии.

А вот перепутать группу - ничего крамольного. Можно и не запомнить, если редко там бываешь.