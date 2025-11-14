15+ творений талантливых рукоделов, от которых челюсть от восторга падает

Кажется, чтобы создать шедевр, нужны дорогие материалы, профессиональная мастерская и годы обучения. Но для людей, которых мы собрали в этой подборке, достаточно всего лишь отбеливателя, осколков лобового стекла или... акульего зуба. Эти мастера не просто делают вещи своими руками; они вкладывают в них душу, личные истории и невероятную фантазию. Перед вами — коллекция работ, которые невозможно купить в магазине, потому что они созданы в единственном экземпляре: от мшистого коврика до лампы-голубя и деревянных часов, которые переносят в детство.

«Поймала его в полумраке и волшебным образом сделала точную копию»

«Я сшил для своей девушки бюстгальтер в стиле 50-х. Было трудно, но главное, что девушка в восторге»

«Вот такая ассистентка фокусника получилась»

«У меня выдалась свободная минутка сделать специальный коврик для лестницы»

«Прикиньте, что я сделал с помощью толстовки и отбеливателя»

«Я сделал вазу. Зацените, как она выглядит уже с глазурью и цветами»

  • Офигеть! Я думала, что она шикарна и на первой фотке. Но вторая — просто отвал всего. © Madwoman-of-Chaillot / Reddit

«Я сделал из дерева настенные часы с Астериксом и Обеликсом. Никакой краски, только текстура дерева и ностальгия»

«Лампо-голубь!»

«Вот такой подарок для детской комнаты в стиле подводного мира»

«Превратила фото моих друзей в вышивку. Это было так весело!»

«Вот вам парочка украшений на цветочную тему. Я все сама сделала»

«Представляю вам мое новое кольцо из настоящего акульего зуба»

«У моей мамы юбилей — 50 лет. Папа решил сделать для нее кое-что, учитывая, какая она фанатка духов»

  • Вангую, что эта фотка завирусится в интернете! © senditk / Reddit

«Моя сестра недавно попала в аварию (сразу скажу, она в порядке). Я сохранила осколки от лобового стекла, чтобы сделать подвески»

Евга
22 часа назад

Эм, вещица красивая, но я бы не хотела таких напоминаний, наверное

-
-
Ответить

«Наконец-то я решила показать какие крутые украшения делает моя сестра»

«Я делаю коврик из мха. Пожалуй, надо добавить больше грибов»

Elenaki Kavardaki
22 часа назад

Делала коврик из помпонов - надо было чем-то накрыть сундук на веранде и утилизировать накопившиеся остатки ниток. Только все советы о том, какую основу использовать, не помогли. Сделала на жесткой пластиковой сетке. Все пальцы стерла, завязывая узлы, пока не замотала пальцы бумажным скотчем. Коврик еще жив, а кот, к сожалению, нет.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

«Впервые решила повозиться с зеркалом, чтобы добавить глубины моим инсталляциям»

Евга
22 часа назад

Это очень, очень здорово. Обожаю всякие миниатюры. Восхищаюсь теми кто такое делает.

-
-
Ответить

«Откройте, там ждет сюрприз. Да, это шкатулка для обручальных колец»

«Я сделала это для моей племянницы. Извините, если выглядит странно, мне всего 14 лет»

  • Я показала фото другу и мы сошлись на том, что тебе нужно его продать. Например, нам. © meow415 / Reddit
Руконожка Ай-Ай
22 часа назад

Спасибо за подборку!
Кожаная собака, узор отбеливателем, распиленная ассистентка, причудливая ваза, деревянные часы, вышивки - радуюсь за людей, совмещающих полет фантазии и умелые руки 😍

-
-
Ответить

