18 талантливых мастеров, у которых прямо руки чесались сделать что-то крутое
Порой людям хочется иметь у себя действительно уникальную вещь. Можно, конечно, пойти к мастерам и заказать все, что захочется. Но если есть еще и творческая жилка в человеке, то можно пойти по другому пути - запастись терпением, свободным временем, материалами. А в итоге получить заслуженную награду - крутую и действительно уникальную вещь, которая будет только у вас.
"Я сделала копию этого хорошего мальчика"
"Мои витражные подставки для книг"
«А я делаю шкатулки для украшений в виде тортиков»
"Ничего не получалось, даже хотелось выбросить весь проект. Но я заставила себя закончить. И не зря, ведь получилось классно"
«Ночник-девятиэтажечка. Все выполнено своими руками от и до. Много-много любви я вложила в создание этого дома»
«Не было у меня горя — купила светящуюся пряжу. Пряжа странная, вязать тяжеловато, но пара экспериментов почти удались»
Пряжа с ураном, да реально тяжело работать. В свинцовом костюме:)
"Я просто вышила пару сардинок"
"Я разработал и сам сделал это для моей сестры в подарок. Просто мне всегда приятно создавать что-то для близкого человека"
«Сделала из полимерной глины бургер в виде черепашки!»
"Я разобрал старый холодильник и из его деталей сделал эту штуку"
«Сшила плюшевого паучка»
«Я связала браслет из чистого серебра»
«Классическое платье-рубашка, но с парочкой изюминок. Именно они делают платье платьем, а не стыренной из мужниного шкафа сорочкой»
«Изюминка раз — планки с люверсами на полочке и спинке, которые аккуратно стянуты между собой вытачным шнуром. Эдакий намек на корсаж. Изюминка два — пара защипов на спинке, чтобы она не торчала как парашют назад».
"Из обрезков древесины можно получить произведение искусства. Это табличка на дверь"
«Сообразили с сыном набор для игры в шахматы из того, что было под рукой. В планах передать это сокровище внукам»
Что ж неплохой лайфхак. Раньше фамильное серебро да украшения из поколения в поколение передавали теперь вот самодельные шахматы.
«Сделала рюкзак в виде совы»
«Это серьги-люстры „Каскад“. Все мое — от идеи до воплощения»
- Божечки-кошечки, эти серьги в виде люстры — просто огонь! Они еще и светятся... Не знаю, зачем, но мне очень нужно! © kapibara007 / Pikabu
"Только закончила работу над этой фигуркой"
- Я просто листал ленту и замер. Вы принимаете заказы? © MuttsandHuskies / Reddit
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Комментарии
А штука, сделанная из детали холодильника, она вообще для чего?