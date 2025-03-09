18 талантливых мастеров, у которых прямо руки чесались сделать что-то крутое

Порой людям хочется иметь у себя действительно уникальную вещь. Можно, конечно, пойти к мастерам и заказать все, что захочется. Но если есть еще и творческая жилка в человеке, то можно пойти по другому пути - запастись терпением, свободным временем, материалами. А в итоге получить заслуженную награду - крутую и действительно уникальную вещь, которая будет только у вас.

"Я сделала копию этого хорошего мальчика"

"Мои витражные подставки для книг"

«А я делаю шкатулки для украшений в виде тортиков»

"Ничего не получалось, даже хотелось выбросить весь проект. Но я заставила себя закончить. И не зря, ведь получилось классно"

«Ночник-девятиэтажечка. Все выполнено своими руками от и до. Много-много любви я вложила в создание этого дома»

«Не было у меня горя — купила светящуюся пряжу. Пряжа странная, вязать тяжеловато, но пара экспериментов почти удались»

"Я просто вышила пару сардинок"

"Я разработал и сам сделал это для моей сестры в подарок. Просто мне всегда приятно создавать что-то для близкого человека"

«Сделала из полимерной глины бургер в виде черепашки!»

"Я разобрал старый холодильник и из его деталей сделал эту штуку"

«Сшила плюшевого паучка»

«Я связала браслет из чистого серебра»

«Классическое платье-рубашка, но с парочкой изюминок. Именно они делают платье платьем, а не стыренной из мужниного шкафа сорочкой»

«Изюминка раз — планки с люверсами на полочке и спинке, которые аккуратно стянуты между собой вытачным шнуром. Эдакий намек на корсаж. Изюминка два — пара защипов на спинке, чтобы она не торчала как парашют назад».

"Из обрезков древесины можно получить произведение искусства. Это табличка на дверь"

«Сообразили с сыном набор для игры в шахматы из того, что было под рукой. В планах передать это сокровище внукам»

«Сделала рюкзак в виде совы»

«Это серьги-люстры „Каскад“. Все мое — от идеи до воплощения»

Божечки-кошечки, эти серьги в виде люстры — просто огонь! Они еще и светятся... Не знаю, зачем, но мне очень нужно! © kapibara007 / Pikabu

"Только закончила работу над этой фигуркой"