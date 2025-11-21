15 вещей, которые все пары делают в отношениях, но боятся в этом признаться

Грязная посуда, вечное противостояние из-за пульта и провальные попытки намекнуть о чем-то любимому человеку. Мы собрали 15 комиксов, которые бьют не в бровь, а в глаз: это не просто смешно, с такими ситуациями так или иначе сталкивался каждый, кто начинал жить вместе со своей второй половинкой.

Женщины часто говорят намеками, а вот их мужчины намеки понимают не всегда. Вот и получаются неловкие ситуации

Евга 2 часа назад И где намёк в первой картинке? Да и во второй... Чёт фигня какая-то - - Ответить

Но иногда намеки работают даже лучше, чем ожидалось

Мила Атряскина 1 час назад Кто-то реально так делает? 😐 Такой перфоманс мне никогда даже в голову не приходил, если мне есть что сказать, я говорю прямо. - - Ответить

Даже любящие пары порой предают друг друга. Выглядит это примерно как-то так

Раньше мужчины страдали, плетясь вслед за любимой, пока та искала в магазинах идеальное платье или джинсы. Сейчас все стало проще, но есть свои нюансы

Женщины нередко жалуются на своих мужчин, что те недостаточно внимательны и часто не замечают новый маникюр или платье. Но порой мужчины умеют удивлять

Pohjoinen nainen 1 день назад У меня муж заметит отсутствие борща и котлет. А волосы/брови/новое пальто..... это неважно.

Лет... назад приехали к нам друзья (старый друг с новой женой). Идём на шашлыки на дачу. Дева - в шикарной шубе. Я: "шубку жалко, костёр, искры, шашлык с соусом! Возьми моё старое пальтишко! ". Муж мне: " Какое пальто erO_tik, может ты себе такое купишь? "

Я - 🤦‍♀️ я его лет десять носила уже, надоело и на дачу отнесла.... - - Ответить

Со временем мы понимаем, какие слабости есть у наших вторых половинок. Но в начале отношений возможны конфликты

Елизавета Мочалкина 38 минут назад Я бы на месте мужа купила бы еще два пирожных, и демонстративно ела бы их, откусывая от каждого по очереди. - - Ответить

Хорошо, если стремление радовать друг друга не угасает с годами. Главное, не слишком шокировать своими сюрпризами

Как известно, все счастливые семьи счастливы одинаково. И «измены» у них проходят тоже похожим образом

Ольга Курпякова 2 часа назад А волосы как странно у свекрови покрашены - спереди серо-каштановый, а сзади - синий. - - Ответить

С годами романтика никуда не пропадает, просто становится немного... другой

А легендарнее битв Marvel может быть только эта известная битва между супругами

Руконожка Ай-Ай 1 день назад Можно купить два одеяла. Или это тоже считается за расшатывание священных уз? - - Ответить

В первые годы отношений мужчины часто с ностальгией вспоминают о том, как их мама готовила. А вот потом случаются вот такие казусы

Мила Атряскина 49 минут назад "Вот поэтому я и не женюсь" (с) Ну, в моём случае - не выхожу больше замуж. 😝🤣 - - Ответить

Говорят, что женщины много времени проводят в ванной, прихорашиваясь. Но мужчины нередко пропадают по-своему

Мила Атряскина 47 минут назад Чего? Проблема, высосанная из пальца? Ну, сидит муж по часу в туалете - и что? Дети прям сразу встрепенулись, потеряли батю - не видно же, что туалет занят и там свет горит, жена сидит, убитая горем. Да-да, всё так и бывает, ага. 🤦‍♀️ - - Ответить

Один из способов проявить любовь — это сделать подарок. Но вот ожидания от подарков не всегда совпадают с реальностью

Чейз Андерсон 1 день назад Ну, если машина именно жены то, по-моему, очень даже хорошо - - Ответить

Есть люди, которые встают по первому же звонку будильника. А есть те, которые и после 10-го не встанут. Ну и, по закону подлости, они обычно женаты друг на друге

Но через какие бы проблемы не проходили пары, если есть любовь к друг другу, отношения становятся с каждым разом только крепче

Наталия 1 час назад вот такое у нас было - - Ответить