15 человек, для которых поездка в санаторий обернулась тем еще приключением

То есть, заботиться о детях, о любимой жене, когда она больна - это не для себя, а новую женщину встретить - это уже для себя.
-
-
Ответить
Наши герои поехали в санаторий, чтобы просто отдохнуть и подлечиться, а в итоге вернулись с целым багажом историй. Кто-то случайно нашел там любовь, а кто-то — странного соседа, с которым не соскучишься.
То есть, заботиться о детях, о любимой жене, когда она больна - это не для себя, а новую женщину встретить - это уже для себя.
Столовские котлеты в панировке-действительно то ещё блюдо. Хуже были только котлеты, где панировочные сухари шли ВМЕСТО мяса(в больнице только такие нам и давали)
Меня смущает строка «Приехали мы, кроме меня, там детей не было. И вот я пошел в туалет... »
А вот еще несколько историй о том, чем может обернуться отдых: