15 человек, для которых поездка в санаторий обернулась тем еще приключением

Истории
10 минут назад

Наши герои поехали в санаторий, чтобы просто отдохнуть и подлечиться, а в итоге вернулись с целым багажом историй. Кто-то случайно нашел там любовь, а кто-то — странного соседа, с которым не соскучишься.

  • Подруга поймала мужа на измене очень необычным способом. Он сказал, что ему дали на работе путевку в санаторий недалеко от города. Каждый день звонил ей из этого санатория, рассказывал, как скучает. А когда вернулся, подруга разбирала его вещи и увидела странный белый налет на шлепках. Она их лизнула, и они оказались соленые на вкус. Так и выяснилось, что он возил на море свою любовницу с ее дочкой. © Подслушано / Ideer
  • Моя бабуля поехала отдыхать в санаторий, и вот через неделю она приезжает к нам без предупреждения, за 80 км, сама. Мы в панике, что же случилось такого? А она, оказывается, приехала лифчик купить, а то негоже на танцы в майках ходить! Женщина — она и в 85 женщина. © Карамель / VK
  • Моему дедушке 82 года. Всю жизнь они вместе с моей бабушкой прожили для моих родителей и для нас с сестрой. Когда бабушка сильно заболела и была прикована к кровати, дед не покладая рук ухаживал за ней. Так продолжалось пять лет, потом бабули не стало. Летом дедушка ездил в санаторий, где познакомился с женщиной 75 лет, в которую влюбился. Собирается переехать к ней в другой город, ходит весь и светится от счастья. Мы его таким никогда не видели. Я за них безмерно рада и хочу, чтобы он хотя бы оставшиеся годы жизни пожил для себя, в свое удовольствие. © Подслушано / Ideer
O_о
17 часов назад

То есть, заботиться о детях, о любимой жене, когда она больна - это не для себя, а новую женщину встретить - это уже для себя.

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  • Несколько лет назад моя жена подарила мне на день рождения путевку в санаторий, где были классные лечебные ванны из грязи. Сначала я возмутился, даже обидно как-то стало, ведь я же не дед какой-то дряблый, мне не сто лет, еще даже седых волос нет. Но в тот же день, когда я немного обиделся, у меня защемило позвоночник, даже нагнуться было сложно. В тот момент я осознал, что ароматические ванны, грязевые процедуры, массажи и нарды с дедушками — не самый плохой вариант. © Палата № 6 / VK
  • Было это лет 20 назад, но помню, как сегодня. Я работала в санатории массажистом. И вот ко мне приходит мужчина, я отпустила ему первую процедуру. Он остался доволен. Уходя, говорит, что чуть позже придет его компаньон. Буквально через полчаса эти два веселых дружбана вваливаются в мой кабинет и не одни, а с половиной туши молодого барана! Так эти мужчины решили поздравить меня с 8 марта. Оказывается, у них свое животноводческое подворье. Они привезли много баранов именно для того, чтобы дарить медсестрам и врачам вместо букетов. © Палата № 6 / VK
  • В детстве была в санатории. Место было довольно удручающее: душевые в ржавчине, ободранные обои, старые кровати со сломанными пружинами. Но больше всего пугала картина в коридоре — «Крик», Эдварда Мунка. На весь коридор она была одна и каждый раз, когда я проходила мимо и видела ее, у меня случался легкий приступ паники. У меня вопрос: кто и зачем повесил туда такую картину в детском санатории?! Или, может, кто-то посчитал это ироничным, ведь она идеально передавала эмоции, которые вызывало это место. © Палата № 6 / VK
  • Мне было 8, брату 12. Отца на заводе наградили путевкой в санаторий. Через неделю написал: «Здесь так хорошо, только вас здесь не хватает». На открытке море, пальмы... а у нас дожди. Мама задумалась, а на следующий день взяла отпуск, заняла у подруги деньги, за ночь сшила новое платье и отбила телеграмму: «Едем». Дружбаны в санатории отца успокаивали: «Она тебя пугает, не может быть!» А он вздыхал: «Моя может». Мы давно очень взрослые люди, но всегда вспоминаем эти дни у моря — лучшие дни нашего детства. © Подслушано / Ideer
  • Мой папа из Подмосковья, а мама в молодости жила в Таджикистане. Познакомились родители на море, отдыхали осенью в одном и том же санатории. Когда отдых подошел к концу, папа сделал маме предложение. Она пыталась предложить отношения на расстоянии, на годик, чтобы узнать получше друг друга, но папа сказал, мол, сейчас или никогда! И вот уже 28 лет они вместе. К чему это я: парни, умейте стоять на своем, и, если понравилась девушка, не отпускайте ее! © Не все поймут / VK
  • Отдыхали на море в санатории, который был построен еще в конце прошлого века. Наша дочь, 9 лет, в полнейшем шоке, так как никогда такого не видела. Пошли они с мужем на обед, возвращаются, и дочка с порога кричит: «Мама, я больше не могу так, с меня хватит». На мой вопрос, чего конкретно с нее хватит, малышка ответила: «Я терпела суп непонятно из чего, но сегодня котлеты с катышками — это выше моих сил. Я хочу нормальной еды!» Долго я думала, что же там за котлеты такие, пока муж не объяснил, что это была всего лишь панировка. © Не все поймут / VK
IvgaLiss
17 часов назад

Столовские котлеты в панировке-действительно то ещё блюдо. Хуже были только котлеты, где панировочные сухари шли ВМЕСТО мяса(в больнице только такие нам и давали)

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  • Родители на 3 года уехали работать в другую страну, меня оставили с бабушкой. Бабушка тогда еще работала в школе, учителем. Дали ей путевку в санаторий, в Пятигорск. Приехали мы, кроме меня, там детей не было. И вот пошел я в туалет на нашем этаже и нашел себе развлечение: заходил в кабинку, закрывал изнутри, пролазил снизу в следующую. И так закрыл все, а когда догадались, кто это сделал, то нас чуть не выгнали! © Подслушано / Ideer
  • Моему дедушке 71, бабушке 67. Каждые полгода они едут отдыхать в разные места. Дедушка очень активный, ходил всегда на танцы, разные дегустации. Как-то, рассказывает бабушка, на одной такой дискотеке в санатории дедушка танцевал, а бабки рядом обсуждали его, говорили, мол, мне б такого, не зная, что среди них его жена. Бабушка молча хихикала, а те все пускали слюни. После дедушка подошел, поцеловал бабушку и увел. Бабки остались в недоумении и полной зависти. До конца смены все на нее косо смотрели. © Карамель / VK
  • В санатории была у нас одна девочка, Алена, с роскошной косой. Все восхищались, завидовали, а она жаловалась, что хочет отрезать, но мама запрещает. Да и каждый встречный так и тянет руки, чтобы потрогать косу. За пару дней до отъезда она решилась на стрижку — вышла с каре и абсолютно счастливая! А косу, сказала, маме в чемодане привeзет. © Палата № 6 / VK
1973
17 часов назад

Меня смущает строка «Приехали мы, кроме меня, там детей не было. И вот я пошел в туалет... »

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  • Познакомилась со своим мужем, еще когда мы были детьми. Мы тогда с родителями отдыхали в санатории, и он тоже. Я помню, начался сильный ливень, и так как это было лето, плюс мы были на юге, дождь был очень теплый. Я тогда выпросила у родителей пойти побегать под дождем. Через несколько минут из соседнего домика выбежал мальчик. Мы познакомились и стали резвиться вместе. В какой-то момент родители успели нас сфотографировать. Спустя много-много лет, когда я привела своего молодого человека домой, и родители по классике показывали старые фото, он узнал себя на той фотке под дождем! При знакомстве с его родителями, они подтвердили, что были в том санатории тем летом, и что мой муж действительно бегал с девчонкой под дождем. Судьба удивительная штука. © Карамель / VK
  • Мама рассказывала историю. Летом по профсоюзной путевке ездила в санаторий в Геленджик, там она познакомилась с компанией женщин, с которыми они потом и тусили. И отдыхал в том же санатории мужчина. Очень тихий и замкнутый, они его даже «Зайчиком» прозвали, потому что сидел он в уголке и никого не трогал. Осенью у нее началась сессия. Она училась заочно и когда пришла сдавать, другие выпускники ей рассказали, что есть тут один препод, до жути вредный и придирчивый. Мол, зачет у него фиг получишь. И вот настал день Х, мама заходит в аудиторию к преподавателю, а там сидит тот самый «Зайчик»! Он ее тоже узнал и сильно не придирался, зачет она все же получила. © Палата № 6 / VK
  • В детском санатории была вожатой вредная грымза. Каждую ночь она подходила к кроватям и вглядывалась в наши лица — все ли спят. Если обнаруживала наушники, отбирала. И вот ночью она, как всегда, вышла в дозор. Мы затаили дыхание. Вожатая наклонилась надо мной. И тут я, к своему ужасу, как чихнул изо всех сил, что аж кровать подо мной сдвинулась. Все из-за того, что в нос мне ударил крепкий запах ее духов. Соседи не смогли сдержать смех. А злобная тетка отпрянула и с воплями выскочила за дверь. © Палата № 6 / VK

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