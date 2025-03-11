12 человек рассказали, чем их поразила Австралия

Австралия – загадочная страна, расположившаяся на другом конце мира. И несмотря на интернет, самолеты и социальные сети, этот далекий континент продолжает удивлять людей из разных уголков мира. Именно поэтому сегодня мы приглашаем вас понакомиться с историями людей, которые столкнулись с австралийскими чудесами.