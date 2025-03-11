12 человек рассказали, чем их поразила Австралия
Путешествия
51 минута назад
Австралия – загадочная страна, расположившаяся на другом конце мира. И несмотря на интернет, самолеты и социальные сети, этот далекий континент продолжает удивлять людей из разных уголков мира. Именно поэтому сегодня мы приглашаем вас понакомиться с историями людей, которые столкнулись с австралийскими чудесами.
- Больше всего меня удивило то, как австралийцы ведут себя с дикой природой. Медузы? Местный заходит в воду, берет одну обеими руками, подходит к нам и говорит: «Ребята, я их раньше не видел, кто-нибудь знает, что это за вид?». Отдых на море? Прыгаем со скалы с австралийцами, видим, как вода под нами немного пенится. «Похоже на акул. А, это, наверное, просто маленькие, они ничего не сделают». Настолько огромный паук на рабочем месте, что ему место в видеоигре? Мой босс отвечает: «Нет, оставьте ее в покое, это домашний паук. Она не опасна!» Когда же я спросил, что означает «не опасна», то он сказал гениальную вещь: «Нам все равно придется отвезти вас в отделение неотложной помощи. Но делать это придется не так быстро». Спасибо, босс! © Taedalus / Reddit
- В первые дни в Австралии я искал себе обувь, и после покупки был уверен, что продавщица флиртовала со мной. Зашел в другой магазин – такая же история, а потом еще одна. Оказалось, что здесь дело не во флирте, это – фирменное австралийское дружелюбие. Они улыбались и интересовались мной безо всякой причины, просто потому что так принято. Когда я потом сам занимался продажами от двери к двери, был поражен, как редко мне говорили: «Отвали». © peon47 / Reddit
- Переехал в Австралию из Новой Зеландии в 14 лет. Из всех вещей, которые я помню, я был поражен тем, каким огромным казалось небо! Дело в том, что земля здесь куда более плоская и протяженная по сравнению с тем местом, откуда я приехал. Горизонт просто тянулся бесконечно! © Unknown author / Reddit
- Помню, как я сошел с самолета и заметил, что цвета другие! Казалось, что солнце ярче, а небо голубее. Возможно, потому что мы уехали из Германии зимой, но тут есть вещи, цвета которых я никогда не видел дома – например, серебристо-зеленый цвет легендарных эвкалиптовых деревьев. А еще порадовали бесплатные барбекю-станции повсюду. Это было круто! © ntrontty / Reddit
- Меня поразили животные и разнообразие их расцветок. Я провел весь субботний день, гуляя по парку, разглядывая черных лебедей и каких-то черно-белых ворон, любуясь их перьями. Вместо енотов тут поссумы. А в Мельбурне кофе — это религия © ironmaven / Reddit
- Для меня посещение Австралии стало внезапным удивлением. Я арахнофоб и был в Австралии две недели, но так и не увидел ни одного паука! Но самое крутое – как хорошо сочетаются британские и австралийские взгляды. Мы будто созданы, чтобы подсмеиваться друг над другом! © faatiydut / Reddit
- Меня удивило, насколько все были тихими и вежливыми. Каждый раз, когда я встречал австралийца на отдыхе (особенно на Бали), они были громкими. Это было так часто и во многих местах, что я думал, все австралийцы такие. © Unknown author / Reddit
- Я жительница большого города в Калифорнии, а сейчас нахожусь в маленьком городке в сельской местности Австралии. Самым большим потрясением для меня стал верблюд, которого я увидела на ферме. ВЕРБЛЮДЫ. Единственный раз, когда я видела верблюда, был еще в детстве, на карнавале. © MorbidlyMacabre / Reddit
- Не могу сказать, что я был удивлен ящерицам. Но как же они любят покушать! Ко мне в дом часто пробирались маленькие рептилии, чтобы стащить кошачью еду. Но отдельные экземпляры оказались настолько резвы, что могли стащить кусочек бекона прямо из моей руки! © mordahl / Reddit
- Я знал, что Западная Австралия будет очень жаркой, но не ожидал, что настолько. Сюрпризом стали лягушки в туалете. Но еще большим сюрпризом стало то, что после слива их стало только больше – за лягушками было не видно воды! © Unknown author / Reddit
- Меня поразил размер самой Австралии. Когда я летел туда, фильм закончился, и я проверил карту трекера полетов – увидел, что мы уже приближаемся к континенту. Казалось, что до приземления осталось недолго – больше ничего смотреть не буду. В итоге, я мог бы посмотреть еще два фильма, так как лететь пришлось пять часов. © amfra / Reddit
- На второй день моего пребывания в Австралии я пошел в парк возле Сиднейского университета. Решил выбросить что-то в мусорное ведро, и оттуда выскочил проклятый ибис! Я никогда раньше их не видел, поэтому испугался и убежал. © meoworawr / Reddit
Узнавать больше о других странах увлекательно, а в случае Австралии – вдвойне! Если вам интересны далекие уголки нашей планеты, то предлагаем вам несколько похожих материалов:
Фото на превью ASphotofamily / Freepik
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