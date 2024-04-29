20+ фото из Австралии, которые доказывают, что там точно все с ног на голову
Австралия — поистине континент чудес. Ведь недаром в одной старой песне про нее поется, что это страна «вверх тормашками». Кажется, там все совершенно по-другому. На флору и фауну действуют какие-то иные законы природы. Да и люди порой ведут себя странно и непредсказуемо. Все это делает Австралию еще более чудным и одновременно очаровательным местом, а наша подборка тому доказательство.
«На крыше соседа»
«Нашел эту „комнату“ на онлайн-площадке для аренды жилья»
Какая прелестная антикварная ширма ! И платяной шкаф изумительной работы.
Единственно - не хватает балдахина над ложем.
Недоработка специалиста по интерьерам.
- У них там что, совсем совести нет? © Erevi6 / Reddit
«Как это вообще могло произойти?»
«Здесь, в Австралии, мы действительно доверяем друг другу»
Стоптанные шлёпки - не самая провоцирующая на кражу вещь.
А что, песок не нагревается до таких температур, что по нему невозможно босыми ногами ходить?
«Это что, такие туалеты на всех сиднейских вокзалах?»
- А мне нравится! Хотя сесть туда я бы не рискнул. © Melodic_Ad_9167 / Reddit
«Впервые вижу эту монету»
«Почему скамейки установили так далеко от навеса?»
И что , ви таки хотите сидеть под нашим навесом совсем забесплатно ? А оно нам надо ?
«Детская площадка теперь принадлежит черным какаду»
Дописывайте уже. Закрыта на опрыскивание (? От насекомых?) зачёркнуто что-то про чёрных какаду. Разрешения не хватает прочитать, а в первоисточник лезть лень.
Кто не ленивый?
Надпись на табличке: «Детская площадка закрыта».
«Ночью я услышал громкие звуки. Пошел на кухню и увидел там этого парня. Он грыз вентиляционную решетку. Я позвонил в жилищный отдел, но они вряд ли помогут»
- У меня была такая же проблема, я просто распылил повсюду эфирные масла мяты и эвкалипта, и это помогло. © Hot-Refrigerator3934 / Reddit
«Сегодня утром в Сиднейской гавани маленький пингвин ловил рыбу»
«Граница выжженной и нетронутой земли в Национальном парке Камай-Ботани-Бей»
След явно удалённой растительности. Противопожарное мероприятие, ограничение очага загорания.
Эвкалипт посреди дороги в Южной Австралии
Это реально круто , молодцы, что не стали сносить этого красавца в угоду урбанистики .
«Работники бассейна хорошо знакомы с этой семьей уток»
Тюлень по имени Бенни на ступеньках Сиднейского оперного театра
«Надоело, что люди выбрасывают свой мусор на улицу»
- А туалеты, Петька, в ентой самой Австралии совсем без стенок делают ! Видел у Петровича сортир без двери ? Вот тоже самое, только со всех сторон. Но красивые . Белые-белые.
«Австралийская осень. Под этим деревом трава зеленая, а под остальными — нет»
Мне так кажется , что в тени трава живая , а вокруг выгорела на солнцепёке и осень здесь не причем.
«Вид из окна автобуса»
Фантастика. Лучшее , что я видел в жизни. Респект и уважуха редактору, рискнувшему открыть людям этот шэдэвр.
«Арахис на упаковке австралийского масла делает упражнения на пресс»
«Небольшой урожай ягод кустарникового растения, по вкусу напоминает сахарную вату»
«Нашла это вчера. Я даже не знала, что они вырастают такими большими»
- Если отрежешь от него кусочек, он станет ярко-синим. © ahhwell / Reddit
«Я не сразу заметил ее, а потом полчаса не мог оторвать взгляд»
- У меня бы случился сердечный приступ. © VLC31 / Reddit
«Увидел это во время моего вчерашнего перелета из Мельбурна в Сидней»
«Кто-то снял грязные ботинки прямо перед входом в кафе»
Мыть пол в магазине приходится всегда, независимо от ботинок.
Скажите проще - австралийцы любят ходить босиком где надо, и где не надо)
- Я работаю в магазине, и всякий раз, когда клиенты снимают обувь, я в ответ делаю им скидку. Ведь мне приходится мыть пол после грязных ботинок. Поэтому я поощряю тех, кто ведет себя уважительно. © Kitten0137 / Reddit
А вот еще одна заморская страна, которая не перестает поражать своей кухней, сервисом и обустройством городов — «инопланетная» Япония.