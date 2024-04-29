20+ фото из Австралии, которые доказывают, что там точно все с ног на голову

Австралия — поистине континент чудес. Ведь недаром в одной старой песне про нее поется, что это страна «вверх тормашками». Кажется, там все совершенно по-другому. На флору и фауну действуют какие-то иные законы природы. Да и люди порой ведут себя странно и непредсказуемо. Все это делает Австралию еще более чудным и одновременно очаровательным местом, а наша подборка тому доказательство.

«На крыше соседа»

«Нашел эту „комнату“ на онлайн-площадке для аренды жилья»

У них там что, совсем совести нет? © Erevi6 / Reddit

«Как это вообще могло произойти?»

«Здесь, в Австралии, мы действительно доверяем друг другу»

«Это что, такие туалеты на всех сиднейских вокзалах?»

А мне нравится! Хотя сесть туда я бы не рискнул. © Melodic_Ad_9167 / Reddit

«Впервые вижу эту монету»

«Почему скамейки установили так далеко от навеса?»

«Детская площадка теперь принадлежит черным какаду»

Надпись на табличке: «Детская площадка закрыта».

«Ночью я услышал громкие звуки. Пошел на кухню и увидел там этого парня. Он грыз вентиляционную решетку. Я позвонил в жилищный отдел, но они вряд ли помогут»

У меня была такая же проблема, я просто распылил повсюду эфирные масла мяты и эвкалипта, и это помогло. © Hot-Refrigerator3934 / Reddit

«Сегодня утром в Сиднейской гавани маленький пингвин ловил рыбу»

«Граница выжженной и нетронутой земли в Национальном парке Камай-Ботани-Бей»

Эвкалипт посреди дороги в Южной Австралии

«Работники бассейна хорошо знакомы с этой семьей уток»

Тюлень по имени Бенни на ступеньках Сиднейского оперного театра

«Надоело, что люди выбрасывают свой мусор на улицу»

© ColdSnapSP / Reddit Bazzzay.jiw 7 минут назад - А туалеты, Петька, в ентой самой Австралии совсем без стенок делают ! Видел у Петровича сортир без двери ? Вот тоже самое, только со всех сторон. Но красивые . Белые-белые. - - Ответить

«Австралийская осень. Под этим деревом трава зеленая, а под остальными — нет»

«Вид из окна автобуса»

«Арахис на упаковке австралийского масла делает упражнения на пресс»

«Небольшой урожай ягод кустарникового растения, по вкусу напоминает сахарную вату»

«Нашла это вчера. Я даже не знала, что они вырастают такими большими»

Если отрежешь от него кусочек, он станет ярко-синим. © ahhwell / Reddit

«Я не сразу заметил ее, а потом полчаса не мог оторвать взгляд»

У меня бы случился сердечный приступ. © VLC31 / Reddit

«Увидел это во время моего вчерашнего перелета из Мельбурна в Сидней»

«Кто-то снял грязные ботинки прямо перед входом в кафе»

Я работаю в магазине, и всякий раз, когда клиенты снимают обувь, я в ответ делаю им скидку. Ведь мне приходится мыть пол после грязных ботинок. Поэтому я поощряю тех, кто ведет себя уважительно. © Kitten0137 / Reddit