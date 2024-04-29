20+ фото из Австралии, которые доказывают, что там точно все с ног на голову

1 час назад

Австралия — поистине континент чудес. Ведь недаром в одной старой песне про нее поется, что это страна «вверх тормашками». Кажется, там все совершенно по-другому. На флору и фауну действуют какие-то иные законы природы. Да и люди порой ведут себя странно и непредсказуемо. Все это делает Австралию еще более чудным и одновременно очаровательным местом, а наша подборка тому доказательство.

«На крыше соседа»

«Нашел эту „комнату“ на онлайн-площадке для аренды жилья»

Bazzzay.jiw
46 минут назад

Какая прелестная антикварная ширма ! И платяной шкаф изумительной работы.
Единственно - не хватает балдахина над ложем.
Недоработка специалиста по интерьерам.

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«Как это вообще могло произойти?»

«Здесь, в Австралии, мы действительно доверяем друг другу»

Elena Marchuk
13 минут назад

Стоптанные шлёпки - не самая провоцирующая на кражу вещь.
А что, песок не нагревается до таких температур, что по нему невозможно босыми ногами ходить?

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«Это что, такие туалеты на всех сиднейских вокзалах?»

«Впервые вижу эту монету»

«Почему скамейки установили так далеко от навеса?»

Bazzzay.jiw
22 минуты назад

И что , ви таки хотите сидеть под нашим навесом совсем забесплатно ? А оно нам надо ?

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«Детская площадка теперь принадлежит черным какаду»

O_о
51 минута назад

Дописывайте уже. Закрыта на опрыскивание (? От насекомых?) зачёркнуто что-то про чёрных какаду. Разрешения не хватает прочитать, а в первоисточник лезть лень.
Кто не ленивый?

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Надпись на табличке: «Детская площадка закрыта».

«Ночью я услышал громкие звуки. Пошел на кухню и увидел там этого парня. Он грыз вентиляционную решетку. Я позвонил в жилищный отдел, но они вряд ли помогут»

  • У меня была такая же проблема, я просто распылил повсюду эфирные масла мяты и эвкалипта, и это помогло. © Hot-Refrigerator3934 / Reddit

«Сегодня утром в Сиднейской гавани маленький пингвин ловил рыбу»

«Граница выжженной и нетронутой земли в Национальном парке Камай-Ботани-Бей»

Bazzzay.jiw
16 минут назад

След явно удалённой растительности. Противопожарное мероприятие, ограничение очага загорания.

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Эвкалипт посреди дороги в Южной Австралии

Bazzzay.jiw
15 минут назад

Это реально круто , молодцы, что не стали сносить этого красавца в угоду урбанистики .

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«Работники бассейна хорошо знакомы с этой семьей уток»

Тюлень по имени Бенни на ступеньках Сиднейского оперного театра

«Надоело, что люди выбрасывают свой мусор на улицу»

Bazzzay.jiw
7 минут назад

- А туалеты, Петька, в ентой самой Австралии совсем без стенок делают ! Видел у Петровича сортир без двери ? Вот тоже самое, только со всех сторон. Но красивые . Белые-белые.

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«Австралийская осень. Под этим деревом трава зеленая, а под остальными — нет»

Bazzzay.jiw
6 минут назад

Мне так кажется , что в тени трава живая , а вокруг выгорела на солнцепёке и осень здесь не причем.

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«Вид из окна автобуса»

Bazzzay.jiw
4 минуты назад

Фантастика. Лучшее , что я видел в жизни. Респект и уважуха редактору, рискнувшему открыть людям этот шэдэвр.

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«Арахис на упаковке австралийского масла делает упражнения на пресс»

«Небольшой урожай ягод кустарникового растения, по вкусу напоминает сахарную вату»

«Нашла это вчера. Я даже не знала, что они вырастают такими большими»

  • Если отрежешь от него кусочек, он станет ярко-синим. © ahhwell / Reddit

«Я не сразу заметил ее, а потом полчаса не мог оторвать взгляд»

«Увидел это во время моего вчерашнего перелета из Мельбурна в Сидней»

«Кто-то снял грязные ботинки прямо перед входом в кафе»

Руконожка Ай-Ай
24 минуты назад

Мыть пол в магазине приходится всегда, независимо от ботинок.
Скажите проще - австралийцы любят ходить босиком где надо, и где не надо)

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  • Я работаю в магазине, и всякий раз, когда клиенты снимают обувь, я в ответ делаю им скидку. Ведь мне приходится мыть пол после грязных ботинок. Поэтому я поощряю тех, кто ведет себя уважительно. © Kitten0137 / Reddit

А вот еще одна заморская страна, которая не перестает поражать своей кухней, сервисом и обустройством городов — «инопланетная» Япония.

Фото на превью JSTLF / Reddit

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