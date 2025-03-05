15 бедолаг, которые просто хотели отдохнуть, но не тут-то было

Истории
53 минуты назад

Как же порой хочется отключить все рабочие чаты и наконец отдохнуть! Но даже в заветные дни отпуска не всегда получается полноценно поймать дзен: кто-то или что-то наверняка подпортит настрой. А порой словно сама Вселенная попросту играет с нами злую шутку. Что тут поделаешь - главное, сохранять чувство юмора.

  • Сижу на работе. Время около 5 вечера. Откинувшись на спинку обыкновенного офисного кресла, начал потягиваться с мыслью: "Как достала работа, вот бы отдохнуть недельку". В этот момент кресло теряет равновесие, и я падаю с него… Перелом бедренной кости об подлокотник. Больничный. © Подслушано / Ideer
  • Мой муж - человек добрый, но ни разу не романтик. Убедилась в этом, когда мы поехали в отпуск, и я намазалась дорогущим маслом-шиммером. Он подозрительно посмотрел на мои ноги: "Блестишь как скумбрия - отойди!" А потом его взгляд поднялся выше, и он как завопит: "А зачем же ты так щеки расчесала?!" Надо ли говорить, что вместе с шиммером я прикупила новые румяна.
  • Мужа люблю и счастлива с ним, пока дело не доходит до путешествий. Стоит ноге его ступить в незнакомый город — это все... За поездку в 7 дней реально отдохнуть можно 3 дня от силы, остальные дни испорчены его жалобами на невкусный завтрак, неудобный транспорт, сильно жарко, сильно холодно, тут неудобно, там некрасиво. Путешествуем мы немало, но в этом году я не выдержу, поеду в отпуск одна. © Подслушано / Ideer
  • Я однажды только сняла гипс с ноги, сидела с подругами, ела роллы и думала: "Вот бы еще недельку на больничном отдохнуть". Следующую неделю отдыхала в инфекционном отделении, отравилась я одна. © Аноним3483261 / Ideer
  • Возвращалась из отпуска в Греции, и почувствовала себя плохо еще в самолете. С трудом добралась до пересадки в Германии и обнаружила, что из ручной клади пропала косметичка, а вместе с ней – ключ от чемодана. Доползла до отеля и провела там мучительные 12 часов с жутким пищевым отравлением. Чемодан открыть так и не смогла, но, если честно, мне было уже не до него.
    На следующий день я вернулась в аэропорт в единственной чистой одежде – пижаме, без макияжа и с соответствующим видом. Конечно же, мой чемодан выбрали для досмотра, но я так и не могла его открыть, поэтому пришлось сдавать его за доплату. В итоге я прилетела домой в этой самой пижаме, выглядела ужасно и тут выясняется, что мой багаж не прилетел, а машина не заводится. Но Греция была потрясающей! © nikils / Reddit
  • Сидела в кафе, заслуженная минута отдыха. А из-за соседнего столика на меня пристально смотрела женщина. Через какое-то время она с чашкой кофе направилась ко мне, извинилась и вылила содержимое чашки на меня, сказав, дескать, я похожа на любовницу ее мужа. И выбежала на улицу. Что это было?! © Подслушано / Ideer
Капибара в кимоно
43 минуты назад

Полицию хоть вызвали за нападение в общественном месте? Ту женщину вообще хорошо бы госпитализировать в психушку, у неё сдвиг нa почве ревности, наверное. Кто знает, что она в следующий раз вытворит...

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  • Поехала как-то отдыхать с семьей парня, с которым мы тогда встречались. После 7-часовой поездки выяснилось, что они не забронировали жилье, поэтому нам пришлось на месте искать приличный отель со свободными номерами. А тогда как раз праздники были. Короче, нашли мы комнату, но в итоге я спала на надувном матрасе, потому что кроватей на всех не хватило. 7 дней дурдома. © cosmom / Reddit
  • Отдыхали на речке. Вся одежда лежит в куче, мы купаемся. Вылезли из воды отдохнуть, один парень лезет в карман и понимает, что его телефона нет. Берет мою трубку, чтобы позвонить на свою — мало ли, не успели еще убежать. Телефон звонит у трехлетнего ребенка, бегающего неподалеку. Паренек кидается к нему — действительно, его аппарат. Давай искать родителей. Подходит папаша лет тридцати.
    — Вы за ребенком своим следите? Он по чужим вещам лазит, вот телефон у меня вытащил!
    — Да нет, это я ему дал ваш мобильный, чтобы он не плакал. © Rliethnam / Pikabu
  • У подружки был муж, захотел он ехать в отпуск на машине. И вот выехали они под вечер и заблудились. А тогда еще только бумажные карты были. На шоссе никого, ночь, он не смог сориентироваться, решили ночевать. Загнал машину в кусты на каком-то съезде, и уже устроились было спать, как вдруг мимо грузовик едет. Муж подруги подорвался и за ним, дорогу спросить. Можно представить картину - ночь, пустая темная трасса, из кустов появляется машина и гонится за грузовиком. Водитель грузовика прибавил газа, муж подруги не отстает. Грузовик свернул на какую-то дорогу, муж за ним. Катались, катались, грузовик заехал в поля и встал. Муж радостно выскакивает из машины и бежит к грузовику с картой, а из грузовика выпрыгивает мужик с домкратом. Теперь муж бежит обратно, мужик гонится за ним. Подруга открыла дверцу, муж еле успел вскочить и дать задний ход. Так они отползали довольно долго, пока машина не заглохла. Остаток ночи они толкали ее по буеракам. Утром на трассе их машину подобрали и дотащили до ближайшего населенного пункта, где выяснилось, что надо что-то менять, но у них этого нет. Машину пришлось оставить в этом месте и заплатить денег за стоянку, еще день они добирались до города на пригородных автобусах, чтобы сесть на поезд. Подруга уже билась в истерике, к счастью, билеты удалось купить и они все-таки уехали. Больше она с ним не ездила на машине даже на дачу. © Татьяна Лобанова / ADME
  • Приходит вчера коллега радостный и говорит, что через неделю отпуск. А ему лет 50, женат и дети взрослые. Позавидовали ему все молча и забыли. А сегодня он вдруг с таким видом, словно леденец у ребенка отняли. Говорит: «Вчера жене сказал про отпуск, а она как фурия напала! В общем, в деревню едем к теще огород копать». © 1xxxxx1 / Pikabu
  • Пятница. Полчаса до конца рабочего дня и столько же до долгожданного отпуска. Звонок.
    — Привет. Ты еще на работе?
    — Да, но с понедельника в отпуске.
    — Круто! Я сейчас фоточку скину. Успеешь статью написать? Надо взять комментарий участников — посмотришь, кто на фотке, телефон организаторов скину.
    Понедельник. Утро. Звонок.
    — Здравствуйте, нам нужна помощь в информационном сопровождении мероприятия.
    — Здравствуйте, я в отпуске. Позвоните... в редакцию, — не успеваю договорить я.
    — Отлично, значит, время для вас непринципиально — любое. Я перезвоню. © spirya / Pikabu
  • Жесть - это когда ты сидишь в аэропорту чужого города. В предвкушении отпуска мысленно купаешься в море. Проверяешь документы, на глаза попадается просроченный загранник… И ты понимаешь, что новый остался на полке дома в тысячах километров. © Подслушано / Ideer
  • Я как-то в Мехико сгорела, хотя вроде опытная путешественница. Прилетела туда в начале июля, до этого уже успела загореть дома. Потом 4 дня ходила пешком по городу, а на 5-й день поехала на пирамиды ацтекские. Забыла крем от загара, но решила, что это не страшно: уже месяц на солнце дома жарилась, по Мексике 4 дня ходила, да и день был облачный. Чего бояться, думаю. Ну и как в анекдоте: «Боже, как я ошибся!» Ходила там часов 5, фотографировала, рисовала. Что что-то неладно, поняла к вечеру. В автобусе по дороге назад в город поняла, что именно неладно. Ночь спать не могла — болело все, кожа была ярко-малинового цвета. На следующий день летела домой с рюкзаком. Это было испытание — пытаться надеть его на плечи! Но самое обидное было, когда при пересадке в аэропорту ко мне обратился работник: «Женщина! Обгоревшая женщина! Вы не могли бы стать в другую очередь?» Обгоревшая женщина, блин! © Anna Repp / ADME
  • Я дизайнер интерьеров, уже давно мучаюсь с одним заказом: не могли продумать ванную. Вот мы с мужем в отпуске в хорошем отеле, решили устроить романтический вечер в ванне. А она такая широкая, удобная, и я думаю: «Вот именно такую нужно установить». И вообще мысли стали бродить вокруг этого заказа, что нужно скорее прорабу позвонить, он тоже с этим заказом намучился. Муж потом говорит: «Ты словно не со мной была». А я на автомате: «С прорабом». Хорошо, что у мужа есть чувство юмора. © Подслушано / Ideer
  • Работа у отца нервная, ответственная. Объект большой, построен был кое-как, так что каждый день как не одно, то другое происходит. Постоянные звонки в выходные с работы, а тут взял человек отпуск на свой страх и риск. Сидит день, сидит два — никаких звонков, аж неспокойно стало. Звонит сам, спрашивает, все ли в порядке, на что получает лучший ответ: «Все нормально, Сергей Сергеевич, уже все потушили». © Tritt / Pikabu

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