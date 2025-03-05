15 бедолаг, которые просто хотели отдохнуть, но не тут-то было

Как же порой хочется отключить все рабочие чаты и наконец отдохнуть! Но даже в заветные дни отпуска не всегда получается полноценно поймать дзен: кто-то или что-то наверняка подпортит настрой. А порой словно сама Вселенная попросту играет с нами злую шутку. Что тут поделаешь - главное, сохранять чувство юмора.