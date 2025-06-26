20+ рукодельниц, которые выглядят летом стильно, модно, молодежно

Летом как-то особенно хочется выглядеть сногсшибательно. Но иногда выбрать подходящий наряд бывает проблематично. И тогда некоторые покупают то, что есть, а другие берут дело в свои руки и творят нечто особенное — как героини нашей статьи.

«Идея этого платья крутилась у меня в голове очень долго. И вот я ее воплотила»

Какое невероятное произведение искусства! Думала, такое носят только звезды на красной дорожке! © janoco / Reddit

«Я вяжу по одному платью в год. В этом году я выбрала свободный крой»

«Сшила корсетное платье своими руками. Долго не могла определиться с цветом юбки. В итоге выбрала белую, о чем не пожалела»

«Я связала какое-то волшебство, а не топ! Вот как он выглядит в темноте. Сам топ я связала за вечер, а потом месяц вышивала на нем светоотражающей нитью»

«Сшила веселое летнее платье буквально за один вечер»

«Обожаю вязать платья в стиле бэби-долл, это становится моей страстью. Они из легкой хлопковой пряжи, поэтому струятся, как вода»

«Купила в комиссионке пододеяльник за $ 2 и сшила из него платье!»

Ты выглядишь как принцесса! © quiltsohard / Reddit

«Я связала топ с африканскими цветами»

«Самое шикарное платье, которое я когда-либо шила сама! Ткань с распродажи стоит $ 18, а молния — $ 12»

«Наконец-то настал сезон вязаных сарафанов!»

Такая милота! Хотелось бы мне иметь терпение для такого проекта. © plastic_penguino / Reddit

«Я сшила платье в технике пэчворк, как у крутого дизайнера»

«Меня вдохновил кружевной топ, который я увидела в поезде, и вот что я связала»

«А я сшила себе кошачьи брюки»

«Я никогда не вязала ничего подобного. Очень горжусь собой! Буду носить не снимая»

«Я увлекалась шитьем с детства, но никогда не делала ничего масштабного по выкройкам. А тут получился целый костюм»

«Связала себе летний костюмчик в пижамном стиле»

«Я купила в секонде пару узких джинсов и превратила их в юбку с секретом. Сделала так: оставила верх джинсов, превратив их в шорты, а сверху нашила отрезанную ткань»

Да ты гений! Бегу к своей машинке, чтобы сшить такое же! © SnooOranges6608 / Reddit

«Довязала топ как раз к лету!»

«Сделала юбку. Это первая вещь, которую я сшила своими руками!»

«Это уже третья летняя майка, которую я связала в этом году, и она определенно моя любимая. Мне нравятся ажурные и резиночные детали»

«Однажды увидела чудесный сарафан на незнакомой барышне. Несколько лет искала во всех магазинах именно его. Не нашла»

"И на днях решила заехать в магазин за тканью. Про сарафан как-то и не думала совсем. Но увидела этот хлопок — желтенький, как цыплятки. А дальше буря, искра, пожар, и вот у меня уже 5 метров этого хлопка с фатином и всей нужной фурнитурой для воплощения творческих замыслов. И — вуаля! — оказывается, и самой этот сарафан можно было сшить, а не бегать столько лет в поисках.