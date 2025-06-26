20+ рукодельниц, которые выглядят летом стильно, модно, молодежно
Летом как-то особенно хочется выглядеть сногсшибательно. Но иногда выбрать подходящий наряд бывает проблематично. И тогда некоторые покупают то, что есть, а другие берут дело в свои руки и творят нечто особенное — как героини нашей статьи.
«Идея этого платья крутилась у меня в голове очень долго. И вот я ее воплотила»
- Какое невероятное произведение искусства! Думала, такое носят только звезды на красной дорожке! © janoco / Reddit
«Я вяжу по одному платью в год. В этом году я выбрала свободный крой»
«Сшила корсетное платье своими руками. Долго не могла определиться с цветом юбки. В итоге выбрала белую, о чем не пожалела»
«Я связала какое-то волшебство, а не топ! Вот как он выглядит в темноте. Сам топ я связала за вечер, а потом месяц вышивала на нем светоотражающей нитью»
интересно, а почему сразу нельзя было вязать о светоотражающей нитью?...
«Сшила веселое летнее платье буквально за один вечер»
«Обожаю вязать платья в стиле бэби-долл, это становится моей страстью. Они из легкой хлопковой пряжи, поэтому струятся, как вода»
«Купила в комиссионке пододеяльник за $ 2 и сшила из него платье!»
- Ты выглядишь как принцесса! © quiltsohard / Reddit
«Я связала топ с африканскими цветами»
Подобное вязание очень популярно у эстонцев. Больше всего для разных покрывалок ;))
«Самое шикарное платье, которое я когда-либо шила сама! Ткань с распродажи стоит $ 18, а молния — $ 12»
«Наконец-то настал сезон вязаных сарафанов!»
- Такая милота! Хотелось бы мне иметь терпение для такого проекта. © plastic_penguino / Reddit
«Я сшила платье в технике пэчворк, как у крутого дизайнера»
- Это произведение искусства! © LolaBelleEl / Reddit
«Меня вдохновил кружевной топ, который я увидела в поезде, и вот что я связала»
Красиво!
Но сдаётся мне, что увидев её в этом, люди будут вдохновлены далеко не топом...🙄
«А я сшила себе кошачьи брюки»
«Я никогда не вязала ничего подобного. Очень горжусь собой! Буду носить не снимая»
«Я увлекалась шитьем с детства, но никогда не делала ничего масштабного по выкройкам. А тут получился целый костюм»
«Связала себе летний костюмчик в пижамном стиле»
«Я купила в секонде пару узких джинсов и превратила их в юбку с секретом. Сделала так: оставила верх джинсов, превратив их в шорты, а сверху нашила отрезанную ткань»
- Да ты гений! Бегу к своей машинке, чтобы сшить такое же! © SnooOranges6608 / Reddit
«Довязала топ как раз к лету!»
«Сделала юбку. Это первая вещь, которую я сшила своими руками!»
«Это уже третья летняя майка, которую я связала в этом году, и она определенно моя любимая. Мне нравятся ажурные и резиночные детали»
«Однажды увидела чудесный сарафан на незнакомой барышне. Несколько лет искала во всех магазинах именно его. Не нашла»
"И на днях решила заехать в магазин за тканью. Про сарафан как-то и не думала совсем. Но увидела этот хлопок — желтенький, как цыплятки. А дальше буря, искра, пожар, и вот у меня уже 5 метров этого хлопка с фатином и всей нужной фурнитурой для воплощения творческих замыслов. И — вуаля! — оказывается, и самой этот сарафан можно было сшить, а не бегать столько лет в поисках.
А если вы любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам подборка кадров из детства наших мам и бабушек.