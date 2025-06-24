6 простых трюков, с которыми забудешь о натертых ногах

Мозоли могут появляться по разным причинам, но самая распространенная — это трение обуви о кожу. Повторяющееся трение при ходьбе ослабляет верхний слой кожи, и он начинает отслаиваться от нижних. Если у вас есть склонность к образованию мозолей или волдырей в определенных зонах стоп, заранее обработайте эти участки тальком, детской присыпкой или специльным карандашом против натирания.



Также можно защитить проблемные зоны с помощью лейкопластыря. Еще лучше использовать пластырь молескин, который продается в аптеках, поскольку обычный теряет липкость при намокании.