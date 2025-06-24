Красивые пальчики слева. Только лак слишком ярко-красный нна ногтях. А совет дрянь. Мозоли могут быть от неудобной, неподходящей обуви, а не от формы ногтей.
6 простых трюков, с которыми забудешь о натертых ногах
Натертые ноги могут испортить даже самый приятный день. Но избавиться от этой проблемы не так уж и сложно. В этой статье мы собрали шесть простых и эффективных советов, которые помогут избежать дискомфорта. Берем их на заметку и наслаждаемся теплой погодой.
1. Ногти квадратной формы, а не закругленной
Эксперты советуют придавать ногтям квадратную, а не закругленную форму. Такая форма помогает предотвратить врастание ногтей и считается более гигиеничной, поскольку облегчает уход и поддержание чистоты стоп.
2. Пластырь или карандаш
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Мозоли могут появляться по разным причинам, но самая распространенная — это трение обуви о кожу. Повторяющееся трение при ходьбе ослабляет верхний слой кожи, и он начинает отслаиваться от нижних. Если у вас есть склонность к образованию мозолей или волдырей в определенных зонах стоп, заранее обработайте эти участки тальком, детской присыпкой или специльным карандашом против натирания.
Также можно защитить проблемные зоны с помощью лейкопластыря. Еще лучше использовать пластырь молескин, который продается в аптеках, поскольку обычный теряет липкость при намокании.
3. Смягчение обуви солнечным теплом
Солнечный свет поможет смягчить новую обувь, особенно если она изготовлена из кожи или других натуральных материалов. Под воздействием тепла материал становится более эластичным и легче принимает форму стопы. Оставьте обувь на солнце на 1–2 часа, затем наденьте ее — так обувь быстрее «подстроится» под вашу ногу.
4. Подушечка для пальцев
У меня такие в каждой паре, где высокий каблук. Действительно, ходить легче
Силиконовая плюсневая подушечка снижает нагрузку на свод стопы, уменьшает боль и предотвращает скольжение стопы вперед.
Эксперты также советуют попробовать соединить третий и четвертый пальцы стопы с помощью медицинского скотча. Нерв, проходящий между этими пальцами, часто сдавливается при ношении каблуков, что вызывает боль. Соединив их, вы поможете равномерно распределить вес и снизить нагрузку на переднюю часть стопы.
5. Фен
Фен — эффективный способ разносить обувь, особенно кожаную или замшевую. Теплый воздух помогает размягчить жесткие участки и сделать посадку более комфортной. Наденьте толстые носки, затем обувь. Используйте фен на низкой или средней температуре, держа его на расстоянии около 15 сантиметров от обуви. Направляйте поток воздуха на узкие места в течение 20–30 секунд, затем походите в ней, пока не остынет. При необходимости процедуру можно повторить, но важно не перегревать материал, чтобы не повредить его.
6. Сандалии вместо коварных шлепанцев
Легкие летние шлепанцы часто не обеспечивают достаточной поддержки стопы, что может привести к таким проблемам, как неврома Мортона, боль в своде стопы или пяточная боль.
Вместо них специалисты советуют выбирать сандалии с хорошей поддержкой и амортизацией — они помогут зафиксировать ногу и обеспечат комфорт во время ходьбы.
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