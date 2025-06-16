8 советов, которые помогут блистать летом без лишних трат
Жаркая летняя погода — пора более открытых нарядов, босоножек и загара. Но из-за того, что много участков тела становятся открытыми, приходится уделять им больше внимания, чтобы не сгореть, никак их не повредить, но при этом оставаться на высоте. Мы решили разузнать, какие же хитрости могут облегчить нам жизнь, когда на улице становится знойно.
Отдайте предпочтение коротким ногтям
В жаркую погоду многие любят купаться в бассейнах, речках и других водоемах. И вот такое неочевидное решение, как короткий маникюр, очень даже полезно и выглядит ничуть не хуже длинных ногтей. А главная причина заключается в том, что ногти от долгого взаимодействия с водой размягчаются, и риск травматизации длинных ногтей возрастает. А чтобы руки выглядели аккуратно, не забывайте о питательном креме и увлажнении кутикулы. Тогда ни бассейн с хлоркой, ни соленое море не скажутся на состоянии кожи рук.
Замените скраб щеткой
Летом, чтобы загар был ровным, кожу нужно отшелушивать. Можно, конечно, использовать скраб, но он царапает и повреждает тело, да и пользоваться им можно только раз-два в неделю. А вот щеткой можно пользоваться регулярно: это, во-первых, более щадящий вариант, а во-вторых, от нее еще и лимфодренажный эффект есть. Щетинки желательно должны быть натуральными, например, из сизаля, потому что синтетические могут поцарапать кожу.
Храните косметику в холодильнике
В жаркую погоду большинство из нас не прочь охладиться, а помочь может с этим наша обычная косметика, если ее перед использованием предварительно охладить. Для тех, кто очень хочет заморочиться, есть специальные холодильники для косметики, а вообще подойдет и обычный холодильник. В дверце для пары масок и крема у всех найдется местечко. Главное, чтобы условия хранения на этикетке позволяли хранить средства при низкой температуре.
Используйте вместе солнцезащитный стик и крем
Все уже усвоили, что без солнцезащитного крема из дома летом лучше не выходить, если нет цели сильно загореть и уберечься от ожогов. Но на самом деле этого мало. Места, которые подвергаются постоянному трению или мытью нужно время от времени мазать снова. Для этого подойдет специальный солнцезащитный карандаш в стике, использовать его гораздо проще, особенно вне дома. Им можно быстро обновить слой защиты на руках, шее, лице и других частях тела.
Успокаивайте кожу после солнца
Даже если вы не обгорели на солнце, на кожу после пребывания на улице лучше нанести успокаивающий крем или молочко. Они увлажнят кожу, охладят ее, а еще могут помочь сохранить красивый загар на более долгий срок.
Наносите SPF на волосы
Хоть видимая часть волос сама по себе неживая, все равно свою шевелюру надо защищать от
Купите стик от натираний и пластырь от мозолей
Вместо стика от натирания можно использовать стик-антиперспирант: стоит дешевле, а эффект тот же, плюс ничего дополнительно покупать не нужно.
Многие виды летней обуви мы носим на голую ногу, а это для многих заканчивается мозолями. Защититься от них можно с помощью специального стика, ну а если беда уже произошла, то мозоль можно заклеить гидроколлоидным пластырем. С его помощью давление на мозоль снижается и болевой синдром тоже проходит, а специальный состав ускоряет заживление. Стики, кстати, бывают как от мозолей, так и предотвращающие раздражение от трения любых частей тела друг об друга или об одежду.
Попробуйте охлаждающую косметику
Берем пшикалку, наливаем в нее воду, немного чего-нибудь спиртосодержащего (туалетную водичку например) в качестве консерванта и добавляем кристаллы ментола. Отличный выходит охлаждающий спрей.
Прохладная косметика из холодильника — это, конечно, хорошо. Но вот как быть, если холодильника нет, например, в дороге или в путешествии? Тут на помощь придет косметика, которая обладает охлаждающим эффектом. Например, после долгой прогулки приятно намазать ноги охлаждающим кремом или нанести охлаждающую маску на лицо. Главное, читать противопоказания, ведь такая косметика подойдет не любой коже.
А вот еще несколько полезных статей о моде и красоте: