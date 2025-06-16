8 советов, которые помогут блистать летом без лишних трат

Все уже усвоили, что без солнцезащитного крема из дома летом лучше не выходить, если нет цели сильно загореть и уберечься от ожогов. Но на самом деле этого мало. Места, которые подвергаются постоянному трению или мытью нужно время от времени мазать снова. Для этого подойдет специальный солнцезащитный карандаш в стике, использовать его гораздо проще, особенно вне дома. Им можно быстро обновить слой защиты на руках, шее, лице и других частях тела.