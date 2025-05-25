10 солнечных очков, которые добавят изюминку любому летнему образу

Всегда считала, что форма оправы подбирается под тип лица. Будь они хоть трижды "из 90-х", в моде или в тренде, "самое то" или "дорого", оверсайз или Wayfarer, но если вам они не идут, то вы и правда привлечёте к себе внимание, но вовсе не то, н.а которое рассчитывали