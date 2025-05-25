10 солнечных очков, которые добавят изюминку любому летнему образу
Без чего невозможно представить ни одного летнего денечка, так это без пары хороших солнцезащитных очков, которые обеспечат комфорт глазам даже при ярких лучах и послужат отличным аксессуаром, который украсит любой летний образ. Мы решили узнать, какие модели будут особенно актуальны этим летом. Оказалось, что есть из чего выбирать.
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Современные авиаторы
Авиаторы — популярный классический стиль солнцезащитных очков, который переживает возрождение этим летом. Классический силуэт — это всегда хороший выбор, но если вы хотите быть в тренде, то стоит обратить внимание на более современные оверсайз варианты.
Тренд из 90х
Оправы «кошачий глаз»
Оправы «кошачий глаз» остаются одной из основных тенденций в 2025 году, стильно подчеркивая женственность и изящность. Эти солнцезащитные очки обеспечивают достаточное покрытие и смело заявляют о себе как на подиумах, так и в обычной жизни. Благодаря разнообразию предлагаемых форм «кошачьего глаза» и цветовых решений можно найти очки, которые подойдут разным типам внешности.
Цветные оправы
о да! Как раз вчера видела девицу - яркую представительницу любителей изобилия ярких оттенков. Снизу вверх: жёлтые босоножки, светло-голубые капроновые гольфы, синяя юбка в зелено-бело-красную клетку, баклажановый гольф, в руках ярко-зелёный клатч, розовые волосы (почему-то с грязно-вишнёвыми прядями) и, конечно же - очки. Модный ныне, судя по статье, оверсайз с ещё одной модной деталью - синей оправой. Внимание и местами даже народное волнение она себе обеспечила
Изобилие ярких оттенков становится одним из самых больших трендов солнцезащитных очков этого лета. Особенно выделяют вишневый и бордовые цвета. Но количество возможностей безгранично: зеленые, оранжевые, терракотовые и многие другие. Этот тренд — хороший способ привнести немного яркости в свою жизнь. Представьте, как здорово будет смотреться легкий базовый лук с акцентными очками!
Цветные и тонированные стекла
Украшением любого, даже самого простого образа, станут очки с тонированными линзами. Особенно популярны солнечно-желтый и цвет розовой жевательной резинки. Пара таких очков привнесет нотку винтажности в ваши будни и хорошо впишется в общее летнее настроение.
Оправа «черепаховый панцирь»
Черепаховый панцирь — классическая отделка солнцезащитных очков, которая оказалась в центре внимания этим летом. Такие очки будут привлекать внимание в любой форме: прямоугольной, оверсайз, «кошачий глаз» и многих других. Палитра цветов панциря позволяет легко сочетать очки с другими вещами и составлять интересные образы.
Классический овал
Еще одна классика, которую предпочитают этим летом — овальная форма. Она также не капризна в сочетании с другими аксессуарами и предметами одежды. Овальная оправа выглядит актуально и свежо. Можно рассмотреть более привычные черные, коричневые варианты или трендовый — белый.
Белая оправа
Если вы хотите поэкспериментировать с аксессуарами, придерживаясь модных тенденций, то белая оправа может стать идеальным выбором. Эти солнцезащитные очки тоже представлены в различных формах. В тренде сейчас и аккуратные, сдержанные варианты, и смелые, геометрические.
Классические Wayfarer
Солнцезащитные очки Wayfarer продолжают оставаться фаворитом, который не выходит из моды. Этим летом стоит обратить внимание на более современные модели с увеличенными линзами, инновационными ацетатными материалами и сложной отделкой.
Футуристические и оверсайз очки
Такие очки заметно сразу. Они однозначно привлекают внимание. Оверсайз очки отлично выполняют роль акцента, при этом не нарушая общую гармонию. Кроме того, они отлично защищают от солнца. Обязательно попробуйте примерить их, если вам наскучила обыкновенная тонкая оправа. Футуристические формы и отделки подойдут тем, кто любит более яркие и смелые решения.
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Комментарии
Всегда считала, что форма оправы подбирается под тип лица. Будь они хоть трижды "из 90-х", в моде или в тренде, "самое то" или "дорого", оверсайз или Wayfarer, но если вам они не идут, то вы и правда привлечёте к себе внимание, но вовсе не то, н.а которое рассчитывали
ай, вот что выдумывать, если Oliver Goldsmith Manhattan сделан special for Одри ещё в 61 году и выпускается и по сей день, спустя 64 года).
❤
можно носить и не оригинал...
а в жизни она носила классику - wayfarer'сы.