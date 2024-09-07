15 историй о людях, которые упорно стоят на своем

Есть такие упорные люди, которых не останавливают ни преграды, ни мнение окружающих. Они не боятся сложностей, не ищут легких путей и всегда идут до конца в любом деле, за которое берутся. И ничего, если порою оказывается, что все это время они шли не в ту сторону.