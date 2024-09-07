Трëхлетний ребёнок не должен ездить в транспорте стоя, это опасно. В правилах не просто так прописано детям места уступать. Резкая остановка, кто-нибудь большой упадëт HA маленького – и привет. Дурная какая-то принципиальность.
15 историй о людях, которые упорно стоят на своем
Истории
11 минут назад
Есть такие упорные люди, которых не останавливают ни преграды, ни мнение окружающих. Они не боятся сложностей, не ищут легких путей и всегда идут до конца в любом деле, за которое берутся. И ничего, если порою оказывается, что все это время они шли не в ту сторону.
- Купили плитку для садовых дорожек. Продавец заверил, что доставка бесплатная. Привез нашу плитку какой-то тип на грузовичке и стал требовать денег: мол, доставка у них бесплатная, а разгрузка за деньги. Я дала папе телефон, надела рукавицы, подошла к машине и говорю: "Отлично! Сейчас папа снимет, как вы якобы бесплатно доставили плитку и требуете деньги у женщины и старика. Я буду разгружать и комментировать, выложим в отзывах". Через 10 минут вся плитка была у нас на участке. © Идея Михайловна Набоко / Dzen
- Моей дочери 3 года. Забирала ее из садика. Зашли в автобус, а там нет свободных мест. Как всегда, мужики сидят, а девушки стоят. И вот одно место освобождается. Сели мы с дочкой, а на остановке заходит бабушка лет 80. Мужики даже не думают уступать. Ну моя дочь и говорит: "Мама, мы же с тобой молодые, можем и постоять". Встает. Я за ней. Она берет бабушку за руку и усаживает на наше место. Кому-то из мужчин стало стыдно, решил он нам место уступить. Но моя гордая доченька говорит ему: "Поздно попу поднял". Вот так моя дочка проехала стоя из одного конца города в другой. © Палата №6 / VK
- Однажды пришел в парикмахерскую немножко укоротить волосы. Оказался в кресле у молодой девушки - видимо, начинающей. Объяснил, что мне надо примерно то же, что есть, только покороче. Когда она начала стричь, я понял, что будет совсем не то, что я хочу, но было уже поздно. Решил дождаться результата. В конце получилось, что самые длинные волосы на голове - в один сантиметр. Я устроил скандал и не стал платить. Хожу с новой прической день, другой. И тут понимаю, что мне нравится! Зашел в парикмахерскую, извинился, заплатил. И вот уже много лет у меня на теплое время года такая стрижка. © Игорь Якунин / Dzen
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- Как-то у меня от раковины отошла труба водопровода. К счастью, сильного потопа не случилось, поскольку под раковиной удачно стоял пластиковый контейнер со всякими хозяйственными принадлежностями. Вопрос: как по-вашему я, взрослый умный человек, избавлялся от воды в контейнере? Выливал в раковину, конечно. И очень скоро понял свою ошибку. В свою защиту скажу, что я все же починил раковину сам. © CelloSuze / Reddit
- Как-то раз не смогла вырваться с работы и отвести сына к врачу, попросила мужа. Звонит мне из поликлиники и тихим голосом уточняет: "Он же у нас 2006-го года?" Я говорю, мол, нет, 2007-го. А потом я просто схватилась за голову: оказывается, мой муженек поднял скандал в регистратуре, когда там не смогли найти карточку ребенка среди пациентов 2006-го года и переспрашивали, точно ли он 2006-го. А мой благоверный наорал на персонал и обвинил всех в том, что карточку ребенка потеряли. Хорошо, догадался хоть мне позвонить и уточнить. Но лучше бы до, конечно. © mrs.thanx / Dzen
- Однажды вечером на наших с мужем глазах фазан на лету врезался в стену дома. Муж тут же решил, что нужно отвезти пострадавшую птицу в ближайший центр помощи диким животным. План был такой: муж заворачивает фазана в свою куртку, а я держу птицу на коленях, пока мы едем. Так мы и сделали. 10 минут, полет нормальный. И тут муж решил, что в машине холодно и без предупреждения включил шумную печку. Фазан вырвался у меня из рук, начал летать по салону авто, круша все вокруг и гадя без остановки. Еще 20 минут у нас ушло на то, чтобы выгнать стремительно выздоровевшего фазана из машины. Поверьте, это не тот опыт, который я хочу повторить. © Zestyclose-Ad-3376 / Reddit
- Несколько лет работаю в больнице, но такой забавный пациент попался мне впервые. Сижу в кабинете, пью чай в обеденный перерыв, как вдруг ко мне заходит мужчина, снимает штаны и говорит: "Уважаемый, я очень спешу, давайте быстрый осмотр сделаем и я пойду в следующий кабинет!" Я от смеха чуть чаем не подавился. Он на меня с удивлением смотрит и спрашивает: "Вы ж проктолог? Что тут смешного?" Отвечаю, едва сдерживая ор: "Нет, я окулист. Проктолог напротив. Но спасибо, что зашли". © Палата №6 / VK
- Присматривал за дочерью друга. Малой было около 4 лет. Смотрим, значит, с ней телек, а там показывают парня с повязкой на одном глазу. "Смотри, это пират!" - тут же закричала девочка. Я подумал, что в педагогических целях стоит ее поправить на случай, если малышка попадет в неловкую ситуацию, заорав такое кому-то на улице. Поэтому сказал ей, мол, нет, парень не пират, просто повредил глаз. Девочка задумалась на мгновение, и выдала: "Наверное, когда сражался с другими пиратами!" © ShiveryBite / Reddit
- Ездили с парнем в Италию. День был очень жаркий, мы заблудились. Наконец мне удалось убедить его зайти в кафе, взять чего-нибудь попить и узнать дорогу. Я заказала колу, на что парень съехидничал, мол, я ехала в Италию только для того, чтобы пить то же самое, что и дома. Себе он заказал латте. Бариста его не понял и принес огромный стакан молока. Гордость не позволила моему спутнику заказать другой напиток, поэтому он сидел на почти 30-градусной жаре и пил молоко, пока я наслаждалась колой. © heavenhelpyou / Reddit
Бариста все понял совершенно правильно-в Италии "латте"-это молоко, а не кофе с молоком.
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- Одна моя коллега родила близнецов, мальчика и девочку. Мальчика она назвала в честь своего бывшего возлюбленного, которого когда-то любила, а он не захотел отношений. Причем ее муж и этот человек были из одной компании, в походы ходили, знали друг друга. Некоторые отговаривали ее, но она сделала по-своему. © Выхухоль / ADME
- Недавно возвращался с рабочей встречи. 2 часа в дороге, я очень устал, поэтому остановился на заправке выпить кофе и перекусить. Вышел из машины — передо мной три стеклянных автоматических двери с датчиками движения. Я подошел к ближайшей, но ничего не произошло. Сделал шаг назад и попробовал снова — ноль по фазе. Помахал датчику — тот же результат. За мной встала женщина, а я бросил на нее хмурый взгляд и выдал: «Кажется, я не существую». Она испуганно на меня посмотрела, а потом подошла к правой двери, которая тут же открылась, пропуская ее внутрь. Эта бедная женщина увидела странного мужика, пытающегося пройти через стеклянную стенку и бормочущего, что его не существует. Надеюсь, она потом хоть поржала. © CptSarcypants / Reddit
- Вызвал такси к супермаркету, загрузил сумки в багажник и пошел ставить тележку на место. В этот момент таксист поехал. Я бросился бежать за ним, свистеть — без результата. Открываю приложение и ищу, как позвонить водителю — нет такого. Пытаюсь связаться с ним через поддержку. Пока я всем этим занимался, такси проехало 2/3 пути до моего дома и водитель заметил наконец, что забыл пассажира. В приложении я увидел, что машина развернулась, и просто стал ждать. © Игорь Якунин / Dzen
- Попросила мужа собрать дочку на балет. Ей надо было сделать пучок. Встречаю вечером дочь и выпадаю в осадок: вся голова в заколках разных мастей, на макушке тонюсенький пучок с резинкой, похожий больше на пенек. И вишенка на торте: поверх этого пенька надет тот самый поролоновый валик, с помощью которого предполагалось пучок собрать! И из него, как из ежа, торчат в разные стороны самые большие шпильки. Волосы у ребенка темные, валик был белый. Занавес. © Анастасия Яковлева / Dzen
- Ехала в метро. Слышу, пассажиры начинают смеяться. Смотрю себе под ноги, а там птенец чайки. Еще совсем маленький, пушистый. По какой-то причине он решил остановиться именно возле меня. Я положила пакет на сиденье рядом с собой, усадила на него птенца и тот просто сидел там, очень довольный. Кондуктор сказал: "На следующей станции просто передайте птенца другому кондуктору, он позаботится о нем". Я почему-то решила, что птицу выкинут, и забрала ее домой. Откармливала чем было, а через пару дней меня связали с местным приютом. Среди кошек, собак, кур, уток, гусей, коз, свиней, лам, кроликов, морских свинок и бог знает кого еще у милой женщины в амбаре жило около 15 птенцов чаек. Она сказала, что просто кормит их, а когда они хотят уйти, то сами находят дорогу и улетают. Думаю, кондуктор изначально планировал отвезти птенца к этой даме, да только я надумала себе черт знает чего. © biscuitboy89 / Reddit
- Когда мы только начали жить с мужем, свекровь приходила в гости. Самые трешовые ее заскоки касались отсутствия у нас детей. Однажды она решила нас вдохновить, после чего мы поняли: с мамой явно что-то не так. Чтобы подбить нас на детей, она как-то раз пришла в гости и принесла с собой годовалого ребенка, которого "одолжила" у соседки, чтобы мы с ним поиграли и поняли, какое это счастье. Ничего такого мы не поняли, кроме того, что соседке стоит быть аккуратнее. © Мамдаринка / VK
Когда живешь с человеком годами, то как тут не сродниться. Ты видишь его и ржущим как конь, и ругающим на чем свет стоит несносных коллег. А еще порой наши вторые половинки так подтупливают, что можно эти истории как семейную байку рассказывать.
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