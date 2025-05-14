16+ неудачных свиданий, о которых лучше бы забыть
Народное творчество
2 часа назад
От «я больше никогда не пойду на свидания» до «это был лучший вечер в моей жизни» — всего один неловкий момент. В этой подборке — 19 реальных историй, которые заставят вас смеяться, краснеть и вспоминать свои «успехи».
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- Пошла я на свидание с парнем, который мне давно нравился. Пришли в кафе, все классно, разговариваем. Внезапно у него звонит телефон, и он с таким серьезным лицом отвечает: «Да, мам, я на свидании». А потом добавляет такое, что я аж покраснела как помидор: «Да, с той самой, ага, которую обсуждали!» Дальше свидание как-то не задалось, я сидела хмурая, настроение попортилось. Прошло уже 2 дня, а я все думаю, что ж они там обсуждали. И почему маленький 34-летний мальчик советуется с мамой. © Карамель / VK
- В метро успела забежать в вагон, а мой парень нет. Я подумала, что он ждет меня на той же станции, поэтому вернулась, но его там не оказалось. Потом я вернулась назад, его снова нет. Подумала, что он катается и ищет меня, свою любимую, как рыцарь принцессу в подземелье среди злых чудищ. Звоню ему и спрашиваю: «Милый, ты тоже туда-сюда катаешься и ищешь меня, как и я тебя?» Ответ убил: «Да нет, я уже на месте, шаурму ем, жду тебя, ты где вообще?!» Ну, блин, всю романтику испортил. © Палата № 6 / VK
- Навсегда запомнила наше первое свидание с мужем, потому что оно было крайне скучным, неловким и странным. Он был очень молчаливым, за два часа буквально произнес три слова, которые я еле разобрала, постоянно жрал какие-то таблетки. Я тогда решила, что мы видимся в последний раз, но через две недели он записал мне голосовое и признался, что у него была сломана нижняя челюсть, но отменять свидание он не хотел, боясь, что больше я не соглашусь. © Мамдаринка / VK
- Познакомился на сайте знакомств с девушкой. Общались с ней где-то неделю, все шло отлично. И вот она пригласила меня к себе домой на свидание. Когда я приехал, увидел у дома наполовину заполненный вещами грузовик. Оказалось, эта девушка переезжала в другой штат и хотела, чтобы я помог ей таскать тяжести. Про свой переезд она ни разу в нашей переписке не упоминала. Как только я убедился, что это действительно она переезжает, а не ее подруга или соседка по комнате, я пожелал ей удачи и убрался оттуда. © 02K30C1 / Reddit
- Мы с парнем пошли поужинать, а потом он отвез меня к себе домой, и, к моему удивлению, вся его семья была там. Родители, братья и сестры, кузины. Они собирались смотреть фильм. Мне даже сесть негде было. А еще они все говорили по-испански и явно обсуждали меня. Через 5 минут я встала и ушла. К слову, это было первое свидание. © beccalicious21 / Reddit
- Решил устроить романтику жене. Вымыл ванную, набрал туда горячей воды и засыпал лепестками белых тюльпанов, но потом мне захотелось сделать воду красной (ну, представляете это яркое сочетание кремово-белых тюльпанов и багровую красноту). Ну я и добавил туда пачку чая каркаде. Жена задержалась на работе, и все это превратилось в огромную «чашку» с холодным чаем. Вы подумаете, что мы потом это все слили? Нет уж, засыпали льда и каждые полчаса бегаем за холодненьким чайком. © Палата № 6 / VK
- Пришли мы в ресторан, заходим, и тут она говорит странную фразу: «Мы еще рано, наверное». Хм. Минут через 15 спросила, когда придут остальные. Я вытащил телефон, пролистал нашу переписку, показал ей, что это вообще-то свидание, и мы будем вдвоем. Оказалось, она думала, я шучу, и ожидала увидеть моего друга. Объяснил ей, что никто не придет, и отвез домой. Было неловко. © hmfiddlesworth / Reddit
- Договорились встретиться с пареньком в кафешке. Я приехала немного раньше, поэтому просто пошла за столик. Он пришел, мы мило поболтали, и все было довольно прелестно, так сказать. И вот заплатили, встаем, чтобы пойти — и тут парня аж перекосило. Я, естественно, поняла, что произошло. Просто я забыла его предупредить о своем росте перед свиданием. То есть мы встали, он увидел, какая высокая — ну и вот, все прочиталось на лице. Неловко, да. © LTOTR / Reddit
- В студенческие годы я почему-то стеснялась сказать ртом парню, что у нас с ним ничего не получится. Поэтому не придумала ничего лучше, чем притащить на свидание в студенческую кафешку двух подруг. Ну типа парень все поймет и сам сольется. А он взял и
просто накормил всех троих пюрешкой с отбивной. Тогда-то я и поняла, что искала медь, а нашла золото. © truestory111 / Pikabu
- Это было мое лучшее свидание. Парень не смог заплатить за кофе и сказал: «Лезь в окно, я отвлеку официанта, они за тобой не побегут!» Конечно, я сама все оплатила и ушла. Парень еще пару месяцев писал мне и искренне не понимал, почему я ушла, не попрощавшись, и больше не отвечаю ему. © Подслушано / Ideer
- Парень и девушка зашли в ресторан по отдельности, и, как мне показалось, увидели друг друга впервые. Только они сели за столик, девушка извинилась и отправилась в дамскую комнату. Молодой человек в это время заказал напитки для них обоих. А потом, примерно через 30 минут, заказал два порции еды. Но было очевидно, что его девушка уже не вернется, хотя он продолжал звонить ей. В конце концов парень просто оставил всю заказанную еду и напитки нетронутыми, оплатил счет и ушел. © lachrym0se / Reddit
- Женщина за 30 привела свою мать на наше третье свидание. И потом очень удивилась, почему после кино я не пошел с ними поужинать. © fergi20020 / Reddit
- Мне было 27, ей 29. Первое свидание. Она спрашивает, как скоро я собираюсь жениться. Оказалось, она рассталась с парнем, потому что он не сделал ей предложение спустя 6 месяцев после начала отношений. Я ответил, мне нужен год или больше. После свидания она написала, что нам не по пути. Я почувствовал облегчение. © Cpt_Rocket_Man / Reddit
- Мне был 21 год. Девушка пригласила меня в общагу потусоваться. В ванной я обнаружил целое семейство котят, стал гладить их, они по мне лазали — я и уснул. Помню, что проснулся утром, а на меня смотрели три незнакомые девушки. Я написал своей даме сердца, мол, извиняюсь, что уснул. А она меня везде заблокировала. © Deputy_Wee_Woo / Reddit
- Пошел на свидание с иностранкой. Она была милой, и мы хорошо общались в соцсетях. Но в кафе выяснилось, что она вообще не говорила по-английски. Ни слова не понимала. Я продолжал пытаться с ней поговорить, а она просто не обращала на меня внимания. Это было так неловко. Потом я понял, что при переписке она использовала какой-то переводчик. После этого свидания мы больше не общались. © L_750z / Reddit
- Парень без умолку говорил о работе, вплетал в разговор воспоминания о бывшей. Увидел двух лебедей на воде, белых, неторопливых. Вдруг усмехнулся:
«Ты в курсе, что они выбирают пару на всю жизнь? Ну не дурачки ли?» Сделал шаг ближе, и вдруг с его ноги слетел тапок и упал к лебедям. Я наблюдала часовую комедию, как парень пытался палкой выловить тапок, а лебедь его защищал. В итоге ничего не вышло, парень попрыгал домой на одной ноге. Больше мы с ним не виделись. © Палата № 6 / VK
Бонус
- Это было наше первое свидание. Гололед, ледяной дождь, накат на дороге. Все было хорошо, пока я его не рассмешила. Поскользнулся и упал, сломал ногу. Вызвала ему скорую, сидим, я шучу, он ржет. Так и ехали на скорой в травму: я байки травлю, он гогочет. Он дома, в гипсе, я ему вожу сладости и веселю, мы дружим. Все хорошо, только вот через месяц пришел на костылях с предложением, заржал, уронил кольцо... Поскользнулся и сломал вторую ногу! © Подслушано / Ideer
- Парень пригласил в кино, но я была слишком застенчивой, поэтому позвала подругу. Она села между нами. Такое вот первое свидание, которое по факту оказалось фарсом. © pomin-p / Reddit
- Меня однажды один парнишка отвел на балет, потому что знал, что когда-то я танцевала, но из-за травмы все бросила. Это было очень мило, ведь сам-то он никакого интереса к танцам не испытывает. Но в итоге вечер испортился, так как он так громко захрапел, что пришлось его разбудить, потому что люди рядом стали жаловаться. © Unknown author / Reddit
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