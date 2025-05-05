14 историй знакомства крепких пар, которые вместе много лет

Невозможно забыть первую встречу с человеком, который со временем станет второй половинкой. Порой такие встречи довольно обычные — в университете на лекции или на рабочей встрече. Но иногда любовь действительно приходит, когда не ждали. Например, на лодочной станции или под горнолыжным подъемником. Подобные истории напоминают, что любовь найдет дорогу, главное — быть открытым к новому.