14 историй знакомства крепких пар, которые вместе много лет
Истории
34 минуты назад
Невозможно забыть первую встречу с человеком, который со временем станет второй половинкой. Порой такие встречи довольно обычные — в университете на лекции или на рабочей встрече. Но иногда любовь действительно приходит, когда не ждали. Например, на лодочной станции или под горнолыжным подъемником. Подобные истории напоминают, что любовь найдет дорогу, главное — быть открытым к новому.
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- Был у меня прикольный друг, познакомились в онлайн-игре, болтали часто, но никаких романтичных мыслей не было. И вот как-то раз случился у меня кризис, нужно было поныть в дружескую жилетку. А друг говорит, мол, не вопрос, приезжай. Поехала к нему за 250 км, отлично посидели, поболтали, музыку послушали, я аж про проблемы свои забыла. Собираюсь уезжать и что-то меня дернуло пошутить: «Фамилия у тебя очень клевая, я за тебя, пожалуй, замуж выйду ради нее». Сказала чисто по приколу. Но вот мы уже год как женаты. © Teoshi / Pikabu
- На спор пошла в парк, чтобы познакомиться со случайным парнем. Подсела к нему и давай сходу задвигать про то, какая у нас будет свадьба, где, кого позовем, какую еду закажем на банкет. Он все слушал, а потом вдруг говорит, мол, у него даже есть подруга, которая отлично проведет мероприятие, есть клевый фотограф и знакомые музыканты. Прошел год и в следующую субботу я реально выхожу за него замуж. А ведь начиналось все просто со спора... © Карамель / VK
- Моей бабушке исполнялось 14, и дружила она в основном с девчонками. Те привели своих парней на ее вечеринку-сюрприз, но для ровного счета мальчиков не хватало, поэтому попросили своих парней позвать взять с собой друзей. Мой дедушка был одним из друзей. Это было в 1952 году, они поженились в 1958 году, и они все еще тошнотворно влюблены. © lbr218 / Reddit
- Прабабушка была из бедной семьи, где их было девять детей. Она была не красавица и приданное небольшое. Боялась засидеться в девках. У деревенских был «лайфхак»: хочешь понять, хороша ли невеста, встреть ее поутру у колодца, до того, как она воды наберет умыться. Если все равно понравилась, значит, красивая, надо брать. Так вот, прабабка всегда поутру ходила за водой «при параде»: обувь брала у одной сестры (хоть и больше размером, чем надо), сарафан у другой, в волосы себе заплетала ленты. И это сработало! Ее увидел прадед, он был из богатой семьи, жили они хорошо. Когда прадед посватался к ней, она, конечно же, пошла за него. © lattego / Pikabu
- Были недавно с мужем на свадьбе моего знакомого, и у них история знакомства такая, что я до сих пор думаю, как вообще так бывает в жизни, а не в кино. Они тогда оба отдыхали на озере, в пансионате каком-то. Он приехал один, после развода, просто хотел голову проветрить. Она с подругами, типа девичник свой устроили. И вот он приходит на лодочную станцию, хочет взять катамаран, погрести по озеру, думает, прокатиться, успокоиться. А ему дядька-арендатор говорит: «Одному не положено, техника безопасности. Если что, кто тебя вытаскивать будет?» Он вроде взрослый мужик, но в душе психанул: мол, что за бред. Оглянулся, а у пирса стоит она, одна. Он ей: «Не пускают. Хочешь составить компанию?» Она поржала, согласилась. Они сели на этот дурацкий катамаран, а через год сыграли свадьбу. © Мамдаринка / VK
- Мы встретились на вечеринке, на которую оба попали совершенно случайно. Пошли прыгать на батуте (даже не спрашивайте, почему он там был, мой друг уже взрослый, зачем ему батут) и парень попал мячом прямо мне в лицо. Так и познакомились. Странно представить, что в тот день у меня могли бы быть планы на вечер и я бы не пошла на эту вечеринку и не встретила его. © whereisbreakfast / Reddit
- Мне приснился парень. Настолько это был сильный сон, что спустя неделю я поняла, что влюбилась в этого человека из моих сновидений. Сделала набросок, благо учусь в художке. Очень долго думала, что с этим делать. И в один грустный вечер решила выложить слайд из рисунков с этим парнем в социальную сеть. Утром встаю, куча лайков, комментариев и я обращаю внимание на снятый дуэт. И это просто его копия. Списались, оказалось, что он из соседнего города. Приехал, пошли гулять и вижу... Такой же голос, повадки. Начали встречаться. Его мама в шутку называет меня гадалкой, мы планируем свадьбу и я безумно его люблю. © Карамель / VK
- Подруга всегда была немного неуклюжей, и это ее главный «талант». Однажды шла по улице, споткнулась, уронила телефон и, когда нагнулась за ним, умудрилась локтем сбить стаканчик с кофе из рук проходящего парня. Парень офигел, а потом говорит: «Если ты хотела познакомиться, то могла просто сказать». А вчера я гуляла на их свадьбе! © Карамель / VK
- У меня нетипичное для большинства девушек хобби — байки. Я обожаю скорость и дорогу. Недавно познакомилась с парнем и решила не шокировать его столь опасным увлечением. Рассказывала о себе все, но обходила тему мотоциклов. На этой неделе поехала на байкерский слет. Это очень веселые тусовки мотоциклистов, с музыкой, общением. Вечер проходил отлично и тут кто-то постучал меня по плечу. Я обернулась и увидела того самого парня. Оказалось, он тоже увлекается байками. Просто не хотел шокировать меня своим увлечением, ведь это небезопасно. Посмеялись над ситуацией. И после того вечера начали встречаться. © Палата № 6 / VK
- Мы встретились, когда приехали кататься на лыжах. Я увидел, что девушка собиралась сесть на подъемник передо мной. Но у нее не получилось, сиденье подъемника сбило ее с ног. Я сразу же кинулся ей помогать, но как только оказался рядом, следующее сиденье сбило уже меня. Прямо на эту девушку. Я не шучу, так все и было. Остаток дня мы провели вместе. А этим летом у нас свадьба. © ebleach2010 / Reddit
- Познакомился с девушкой онлайн. Спустя несколько дней приятного общения я пригласил ее на свидание. Тот день настал, до нашей встречи времени оставалось все меньше, я в предвкушении, но за два часа до нее мне случайно сломали нос. Свидание пришлось отложить. В итоге наша первая встреча состоялась в больнице: я после операции, все лицо распухшее, синяки под глазами, в носу тампоны. Она сказала: «Я до последнего не верила, что ты нос сломал, думала, что слился». Уже год вместе. Люблю ее. © Подслушано / Ideer
- С самого детства мне снился сон, где была показана моя свадьба. Родственники, друзья и незнакомые мне люди. Видимо, родственники невесты. И сама невеста, конечно. Как-то иду я на день рождения к другу. И встречаю ее! Невесту из снов. У нас скоро свадьба. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в старших классах, однажды из-за болезни осталась дома. И решила посмотреть «Космическую одиссею 2001». Я знала, что это должен был быть шедевр, но из-за лихорадки и странного монтажа я даже не поняла, что там на экране происходило. Поэтому обратилась за пояснениями к парню из моего класса — большому любителю кино. Отправила ему сообщение, а он ответил, что это проще объяснять лично. Вот мы уже 8 лет обсуждаем. © ameliabedelia7 / Reddit
- Мой друг приготовил нам ужин, но еды оказался больше, чем мы могли съесть. И тут я вижу, как довольно милая соседка возвращается домой. Поэтому вышел на улицу, чтобы спросить, не хочет ли она немного нашей еды. Она стоит в шоке и отвечает, что нет, у нее есть еда. А потом просто разворачивается и уходит. Я запал сразу, но мне понадобилась пара недель, чтобы набраться смелости позвать на свидание. И вот мы вместе. © bupps5 / Reddit
Если есть настроение на романтику, то еще больше трогательных историй в других наших статьях:
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