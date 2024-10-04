19 историй знакомств, которые пропитаны романтикой

У каждой пары своя история знакомства и развития отношений. Кто-то дружит с детства, а другие встречают свои половинки тогда, когда уже, казалось бы, пора отчаяться. Но истории некоторых влюбленных выглядят настолько романтично, что хоть сейчас мелодраму по ним снимай.