19 историй знакомств, которые пропитаны романтикой

Истории
1 час назад

У каждой пары своя история знакомства и развития отношений. Кто-то дружит с детства, а другие встречают свои половинки тогда, когда уже, казалось бы, пора отчаяться. Но истории некоторых влюбленных выглядят настолько романтично, что хоть сейчас мелодраму по ним снимай.

  • Дело было сто лет назад в начале февраля. Сидел я с приятелями в общаге, и тут к нам заходит симпатичная девчонка. Говорит, что у них акция проходит. Каждый может купить розу, заполнить карточку, указав номер телефона и комнату в общежитии, и они в День всех влюбленных туда цветы доставят. Один из парней мигом заявляет: «О, я знаю одну милую барышню, которой хотел бы подарить цветы». Заплатил деньги, девчонка дает ему карточку, а он смотрит на нее смущенно и выдает: «Извини, к сожалению, я не знаю твой номер телефона». Девушка рассмеялась, заполнила карточку, вручила ему и ушла. А мы все таращились на героя в немом восторге. © IrritableGourmet / Reddit
  • Пригласили меня как-то на свадьбу. Стою и болтаю с двумя незнакомыми дамами: одна красотка моего возраста, а вторая постарше. Понятное дело обсуждали торжество, как тут мило и все такое. Наконец пожилая леди решила нас покинуть и на прощанье заявила: «Кто знает, может, в следующий раз встретимся уже на вашей свадьбе, ребята». Мне было неловко объяснять, что я красотку вообще впервые в жизни вижу, так что хмыкнул что-то вроде: «Вполне возможно». И что вы думаете, прошло 10 лет, и у нас с ней уже двое детей. © Foreign_Watercress71 / Reddit
  • Познакомились с будущим мужем в прачечной. Разговорились и неожиданно выяснили, что выросли по соседству. Он предложил мне поужинать, уж больно увлекательная беседа у нас получилась, жаль было бы расставаться. Вместе уже 19 лет. © bookworm8232 / Reddit
  • Когда сплавлялись компанией на рафтинге, я увидел девушку на берегу. Мы с ней перекинулись парой слов, и я благополучно забыл об этой встрече. А через год она меня нашла в соцсети и попросила довести ее до поликлиники, потому что ногу умудрилась сломать. Ну, я и пропал. © Ghosha567 / Pikabu
  • Мы с мужем познакомились случайно, общая знакомая по интернету затащила меня в один чат. Там был он. Год мы общались, я от телефона не отлипала. А потом он приехал ко мне встречать Новый год ну и посмотреть, что у нас получится. В общем, так и не уехал. Вскоре поженились и теперь уже внука ждем © porschik / Pikabu
  • У нас история любви с будущим мужем началась с того, что я разбила его машину. На нашем первом свидании он, с какого-то перепугу, предложил мне сесть за руль. Короче, не прошло и пяти минут, как я угробила его авто. © misscryalot / Reddit
  • Мы с мужем познакомились на радиостанции. Он был там продюсером, а я проходила практику. Встречались недолго. Сильно поцапались, обсуждая наши отношения, и я решила, что он полный псих. И вот три года спустя еду я в автобусе, а он плюхается на свободное место напротив. Смотрит на меня и неожиданно выдает: «Я хотел тебе позвонить!» Короче, мы заболтались, и он даже умудрился пропустить свою остановку. Так все и завертелось. © Unknown author / Reddit
  • Как-то перекусывал в одной забегаловке, и там работала очаровательная официантка. Я не устоял. Когда девушка принесла чек, я смущенно сказал ей: «Боюсь, здесь какая-то ошибка». Официантка всполошилась, начала выяснять, что же не так со счетом. Тогда я выдал: «На нем нет вашего телефонного номера». Девушка развеселилась, написала номер и пририсовала сердечко. Мы потом еще долго встречались. © Arbsbuhpuh
    / Reddit
  • Заскочила я утром в лифт, только двери закрылись, как вырубили электричество. И я оказалась запертой в кабинке с незнакомым парнем. Вызвали ремонтников, те пообещали быстро приехать. В результате мы просидели в лифте час, за это время познакомились, разговорились. Оказалось, парень занимался ремонтом квартир. Если честно, мне вдруг захотелось посидеть в лифте подольше, потому что приключение оказалось приятным. В тот же вечер мы встретились снова, потом поженились, и сейчас растим дочь. Если бы не отключение электричества, возможно, мы бы никогда не познакомились. © admin / y-story
  • Подруга недавно сыграла свадьбу. Причем с мужем она познакомилась интересным образом. Ее отец как-то рыбачил рядом с другим товарищем (знакомы они не были). Запутались у них удочки. Пока мужики распутывали снасти, разговорились, и оказалось, что у одного дочь не замужем, у другого сын не женат. Решили детей познакомить. И те сошлись. Оказалось, у ребят много общего, и даже постеры одинаковые в спальнях висят. © Подслушано / VK
  • Вчера на выходе из дома столкнулась со здоровенным парнем в грязной одежде. Весь подъезд завален мешками со строительным мусором, даже не пройти. Парень улыбнулся, извинился, все мешки быстро перетащил и пообещал после подмести. А заодно пригласил меня на свидание. Подумала и согласилась. В результате классно провела время. Узнала, что парень делает ремонт в квартире, купленной за свои деньги. Работает автослесарем. А еще он оказался самым веселым товарищем, с которым мне доводилось общаться. Впервые после свидания у меня возникло такое чувство, словно я знаю человека много лет. Со мной такого никогда не было. Как же хорошо, что меня не смутил его внешний вид при знакомстве! © admin / y-story
  • Муж моей двоюродной сестры познакомился с ней необычным способом. Сначала подставил девушке подножку, а потом поймал, не дав ей упасть. И сработало. © PBRpleez / Reddit
  • Проснулась в четыре утра и пошла развешивать белье на балконе. Вдруг кто-то справа от меня низким голосом говорит: «Доброе утро!» Я от неожиданности чуть лифчик не выронила. Смотрю — сосед пьет кофе. Познакомились, поболтали, договорились о встрече. Наблюдаю, как он заводит машину, и вдруг он как давай махать мне рукой. Словно мальчишка. Я улыбнулась и махнула в ответ. А уже в пятницу мы пили кофе вместе на моей кухне. Мало того, что мы оба настоящие кофеманы, так он еще и любит мультфильмы смотреть. Признаюсь, я тоже их обожаю. © admin / y-story
  • Заскочил как-то в столовку при универе. Там сидела безумно красивая, но грустная девушка. Не смог удержаться и подсел познакомиться. На мой вопрос, не против ли она, красотка немного помолчала, а затем выдала: «Я не против, с условием, если ты купишь мне куриную котлету... Я потратила все деньги, но не наелась». И скромно смотрит на меня. Встречаемся уже три года. Котлету я, конечно, купил. © Подслушано / VK
  • Моя сестра сначала познакомилась со своей будущей свекровью, а уже потом с мужем. В то время она жила с одним парнем. Так вот, этот милый человек как-то выгнал ее из дома, потому что так его матушка велела. А город чужой: ни друзей, ни знакомых. Сестра гордая, взяла вещи и ушла. Заревела уже на улице. И случайно столкнулась с женщиной, которой все рассказала. Женщина ее утешила, оставила переночевать у себя. Утром заскочил сын, чтобы навестить маму. Через год он и сестра поженились. © Подслушано / VK
  • Жена просто ненавидит эту историю. Бедняжка два или три года мучилась с приложением для знакомств. Сходила на миллион ужасных свиданий и уже почти махнула рукой на личную жизнь — все равно ничего не складывается. А я, как только установил это приложение, тут же наткнулся на ее профиль. Еще подумал, что онлайн-знакомства значительно проще, чем их описывают. Скоро будем отмечать нашу первую годовщину. Она — мой лучший друг и любовь всей моей жизни. © JuryDutyToasterSmash / Reddit
  • Заприметил на вечеринке симпатичную девушку. Но вот беда: приятель сказал, что она жутко стеснительная. Как знакомиться — непонятно. Не хотелось ее смущать, поэтому я пораскинул мозгами, а потом взял и просто запихнул ее мобильник между диванными подушками. Когда она начала его искать, предложил помочь. Она согласилась. Узнал ее номер, быстро «нашел» телефон. Но мне стало неловко, и я во всем признался. Девушка рассмеялась, домой мы ушли вместе. Женаты уже шесть лет. И да, если бы она отказалась от помощи, я бы тут же вернул ей телефон. © sitophilicsquirrel / Reddit
  • В третьем классе незнакомая девчонка назвала меня дураком. Потом мы все-таки подружились, а после учебы начали встречаться. Женаты 10 лет. © stupidis_stupidoes / Reddit
  • Работал в супермаркете. Как-то подходит ко мне одна женщина и просит показать ей подставку для цветов. Потом хочет взглянуть на другую. Немного поболтали, и я смылся на перерыв. А когда вернулся, менеджер передал мне записку с ее номером телефона. Позвонил, и первое, что она выпалила в трубку: «Я не заметила кольца на вашем пальце!». В итоге мы поженились. © Goldnugget2 / Reddit

А бывает, что любовь соединяет, казалось бы, совершенно неподходящих друг другу людей. И такие пары порой оказываются крепче, чем идеальные.

Комментарии

Уведомления
Marletka
26 минут назад

И опять все женаты, даже те, кто в третьем классе подружились

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