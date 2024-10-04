19 историй знакомств, которые пропитаны романтикой

Ладно, если в одном городе новогодний этот. А если издалека, вот прям там бросил всё и остался.
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У каждой пары своя история знакомства и развития отношений. Кто-то дружит с детства, а другие встречают свои половинки тогда, когда уже, казалось бы, пора отчаяться. Но истории некоторых влюбленных выглядят настолько романтично, что хоть сейчас мелодраму по ним снимай.
Ладно, если в одном городе новогодний этот. А если издалека, вот прям там бросил всё и остался.
А бывает, что любовь соединяет, казалось бы, совершенно неподходящих друг другу людей. И такие пары порой оказываются крепче, чем идеальные.