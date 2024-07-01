15 вторых половинок, которые даже спустя годы способны нормально так огорошить

Про мужика, наступившего на ЛЕГО. Это Боль.

Вы попробуйте со всей силы, не ожидая ничего, наступить на эту фигню пяткой. Со всей силы. Мне с моими 56 и то больно, а как представлю, что это 100 кило живого веса вминают пятку в острую деталь... Ладно там рука или каска, а если это маленькая деталька блока, который с кружочками крепления следующих... Бррррр, мурашки по коже, чес слово. Ножом порезаться порой не так больно. А уж если присутсвует фактор неожиданности... бедный чувак...