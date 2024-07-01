15 вторых половинок, которые даже спустя годы способны нормально так огорошить

Истории
3 часа назад

Герои нашей статьи наглядно показали, что любой человек полон сюрпризов. Особенно улетно получается, когда вроде знаешь свою вторую половинку как облупленную, а она внезапно что-то отчебучивает. То молчун начинает одаривать комплиментами, то муж, который не любил животных, устраивает дома зоопарк. А порой через много лет совместной жизни можно узнать очень неожиданный секрет своего супруга.

  • Приполз поздно ночью домой. Тихонько открыл двери, зашел, разделся, полез в душ и в кровать к любимой. А она такая: «Так, фу, а ну быстро вылез и ушел от меня!» Ну я так и сделал, чтобы не ругаться. Утром она меня сама будит и спрашивает: «Ты чего на диване спишь?» Я ей объясняю, мол, ты меня прогнала. А жена вдруг выдает: «Я думала, что это собака опять миску с водой перевернула и прилезла ко мне в кровать мокрая!» © Палата № 6 / VK
  • Муж у меня никогда не был щедрым на нежности или комплименты. Такой ходячий грубый камень, широкий, злой, не знающий, как правильно улыбаться. Но я его меньше не любила из-за этого. Я знаю, что он на самом деле такой любящий цветочек, которому просто нужно раскрыться. Он не умеет вырaжать свои чувства ни словами, ни жеcтами. А вчера он внезапно выдал: «Я не искатель сокровищ, но в своей жизни я нашел два бриллианта — тебя и нашу дочь!» И все равно, что это чей-то статус в сети. Главное, что он нашел в себе смелость и силы сказать это! © Мамдаринка / VK
  • На днях жена звонит с претензией: «Ты с кем мне там изменяешь? Признавайся быстро! Где она у тебя: на работе, в подсобке или на кухне? Сюда давай ее!» Я в полном шоке выслушивал сотню претензий. Жена думала, что я ей изменяю с несуществующей девушкой. Пришлось успокаивать ее и узнавать все. Оказалось, что наша четырехлетняя дочь взяла ее телефон, начала мне звонить, а автоответчик сообщил, что я сейчас вне сети. Дочь и подумала, что это женщина какая-то говорит. © Палата № 6 / VK
  • Мой парень отказался есть базилик, который я купила в продуктовом магазине, потому что растение в горшке. Я спросила, где, по его мнению, фермеры хранят продукты, и он ответил, что у них есть «специальные зоны», которые стерилизуются. А мое растение, мол, несъедобное. Я просто смотрела на него ошарашенно. Не знала, как и реагировать. © buttery****** / Reddit
Плодожорка
48 минут назад

Как кто-то сказал в комментах оригинала, скажите парню, что фермеры еще и гуано над полями распрыскивают, чтобы растения росли.

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  • Всегда приезжаю в офис одним из первых. Меня с улыбкой встречает уборщица — пожилая женщина, которая уже несколько лет вычищает до блеска каждое наше офисное помещение. С ней всегда ее муж: ходит за ней, помогает, носит тяжелые пакеты. Гениальный мужчина. Я думал, что он у нас тоже трудоустроен, но нет. Человек работает в другом месте, но каждое утро он приезжает со своей женой, помогает ей и выносит мусор, потом едет к себе на работу. Как по мне, это достойно уважения. © Палата № 6 / VK
  • Давным-давно у меня были серьезные отношения длиной в 4 года. Он познакомил меня с семьей, сделал предложение. А вскоре я узнала, что жених мне изменяет. Причем узнала эту новость из сообщения от некоего анонима, который скинул мне скриншоты переписки жениха с любовницей. Тот даже не отпирался, лишь просил прощения и клялся, что больше ни-ни. Естественно, я ушла.
    Спустя какое-то время мне написал его старший брат. Осторожно поинтересовался моими делами, пригласил прогуляться и развеяться. А я взяла и согласилась. Ни на что серьезное не рассчитывала. Просто захотелось насолить изменщику хотя бы такой мелочью. Но при личных встречах мне удалось взглянуть на его брата иначе. У нас завязались отношения, мы поженились. Их семья нормально все восприняла, но не бывший, конечно. И лишь сейчас, после 8 лет счастливого брака, я узнала, что тем анонимом был мой нынешний муж. © Подслушано / Ideer
  • Я не просто удачно вышла замуж, а сорвала джекпот. Несмотря на то, что муж рос в полной семье, его папа дома был редко, он моряк. Воспитывала сына мама. Она его научила стирать, убирать, гладить, готовить. Полы муж моет лучше, чем я. За 2 года, что мы живем вместе, он накупил всякой техники в помощь. Но я никогда не забуду нашу первую совместную ночь. Просыпаюсь я, а любимый ползает на карачках по полу. Я сначала даже не поняла в чем дело. А у него по плану была утренняя влажная уборка. У меня был шок. Зато рядом с ним и я стала хозяйственнее. Но все равно рада, когда прихожу с работы поздно, а дома уже убрано и наготовлено. Сказка. © Рабочие истории / VK
  • Оказывается, мой муж всегда думал, что пчела и оса — это одно и то же насекомое, только в разное время года. Типа пчелы летом превращаются в ос. Люблю его, но как можно было до такого додуматься? © JobRich7841 / Reddit
Eneha
3 минуты назад

Додуматься можно ого-го-го до чего, если прогуливать уроки в школе 😜

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  • Встретила старого знакомого. Пока стояли, подошел наш общий друг. Оказалось, дети у них ходят в один сад. Знакомый говорит: «Ты за дочкой в садик? Ну я с тобой пойду, сына заберу». Мне потом рассказали эпичное продолжение. Пришли они, значит, а друг сына найти не может, зовет воспитателя: «Где мой сын? Папа за ним пришел». Воспитатель так внимательно осмотрела его и отвечает: «Вообще-то ваш сын уже неделю дома. Ваша жена говорит, что болеет». © Палата № 6 / VK
  • За 10 лет отношений не слышала от мужа ни единой жалобы. Утомление, отравление, простуду переносил стойко и никак не подтверждал стереотипы о поведении болеющих мужчин. Но вот стоило мне подарить ему конструктор и не убрать его из-под ног! Маленькая деталька, впившаяся в ногу, заставила 100 кг мужественности визжать на весь дом. Теперь зову его не иначе как «мой Ахиллес». © Подслушано / Ideer
  • Мама рассказала историю о том, как мой отец не того ребенка из детского сада привел. Папа тогда много работал, почти не виделся со мной, а еще и зима была: все дети укутаны в шарфы, шапки, пуховики. Я на него не обижаюсь, ведь попробуй найти своего среди всех. Заводит мальчика домой, говорит, что привел ребенка, начинает раздевать его, а мама ржет: «Коля, а как зовут ребенка?» Хорошо, что мама этого мальчика вовремя заметила пропажу, посчитала с воспитательницей, кого не забрали, и позвонила моей маме. Если бы не это, то по всему городу уже искали бы двух детей. © Палата № 6 / VK
  • Делали домашку, когда в комнату забежал муж. Он сказал: «Собирайтесь!» Я ему: «Слушай, мы только сели!» А малышке только скажи делать что-то, кроме ДЗ, она уже собирается. Пришлось и мне одеваться. Повез нас фиг знает куда за город. Вышли из машины, прошли немного и дошли до байдарки! Говорит: «Ну все, будем плавать!» Честно, другая бы, наверное, удивилась. Но я с этим человеком в браке уже 7 лет — и если он что-то и делает, то только чрезвычайно неожиданно и импульсивно. Время провели просто прекрасно, хоть и на следующий день ребенок пошел в школу без выполненного домашнего задания. © Мамдаринка / VK
  • Однажды мама шла с работы и забежала в магазин, набрала полные сумки. Папа, не предупредив, решил встретить ее на машине, а рядом с ним припарковался мужик на грузовике: дверь открыл, отдыхает. Папа, увидев свою благоверную с сумками, говорит:
    — Ай, какая красивая, да с тяжелыми сумками! Давай подвезу, поехали со мной кататься!
    — Да у меня дома муж, дети.
    — Да ладно, мы недолго!
    — Ну поехали!
    Он сажает ее в машину, а у мужика в грузовике челюсть отвалилась. Он только и показал большой палец вверх. © Подслушано / Ideer
  • Муж пошел в магазин за туалетной бумагой. У нас было около $ 50, чтобы продержаться неделю. Так этот красавчик вернулся с манговым соком за $ 40, потому что, мол, была акция, а вот туалетной бумаги не было. Я сок, конечно, выпила, но в общем мне было как-то грустненько. © TeamWaffleStomp / Reddit
  • Муж такой: «Терпеть не могу кошек!» А потом дочка у него котеночка на день рождения выпросила. Теперь у нас, блин, четыре кошки! Четыре! И всех он притащил. А вчера сказал, что терпеть не может собак. А сын щенка просит. Чего-то я волнуюсь теперь. И не откажешь — муж все-таки любимый. Лучше бы он какую-то полезную на даче скотину терпеть не мог! Куриц там, гусей. © Подслушано / Ideer

А вот вам еще доказательства того, что мужчины и женщины как будто действительно с разных планет.

Комментарии

Уведомления
Поющий Енот
3 часа назад

- Маша, почему ты не выполнила домашнее задание?
- Нина Викторовна, простите... Я живу в паблике Мамдаринка, и мои родители идиоты.

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Anna Gavrilova
2 часа назад

Про мужика, наступившего на ЛЕГО. Это Боль.
Вы попробуйте со всей силы, не ожидая ничего, наступить на эту фигню пяткой. Со всей силы. Мне с моими 56 и то больно, а как представлю, что это 100 кило живого веса вминают пятку в острую деталь... Ладно там рука или каска, а если это маленькая деталька блока, который с кружочками крепления следующих... Бррррр, мурашки по коже, чес слово. Ножом порезаться порой не так больно. А уж если присутсвует фактор неожиданности... бедный чувак...

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