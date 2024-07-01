Как кто-то сказал в комментах оригинала, скажите парню, что фермеры еще и гуано над полями распрыскивают, чтобы растения росли.
15 вторых половинок, которые даже спустя годы способны нормально так огорошить
Герои нашей статьи наглядно показали, что любой человек полон сюрпризов. Особенно улетно получается, когда вроде знаешь свою вторую половинку как облупленную, а она внезапно что-то отчебучивает. То молчун начинает одаривать комплиментами, то муж, который не любил животных, устраивает дома зоопарк. А порой через много лет совместной жизни можно узнать очень неожиданный секрет своего супруга.
- Приполз поздно ночью домой. Тихонько открыл двери, зашел, разделся, полез в душ и в кровать к любимой. А она такая: «Так, фу, а ну быстро вылез и ушел от меня!» Ну я так и сделал, чтобы не ругаться. Утром она меня сама будит и спрашивает: «Ты чего на диване спишь?» Я ей объясняю, мол, ты меня прогнала. А жена вдруг выдает: «Я думала, что это собака опять миску с водой перевернула и прилезла ко мне в кровать мокрая!» © Палата № 6 / VK
- Муж у меня никогда не был щедрым на нежности или комплименты. Такой ходячий грубый камень, широкий, злой, не знающий, как правильно улыбаться. Но я его меньше не любила из-за этого. Я знаю, что он на самом деле такой любящий цветочек, которому просто нужно раскрыться. Он не умеет вырaжать свои чувства ни словами, ни жеcтами. А вчера он внезапно выдал: «Я не искатель сокровищ, но в своей жизни я нашел два бриллианта — тебя и нашу дочь!» И все равно, что это чей-то статус в сети. Главное, что он нашел в себе смелость и силы сказать это! © Мамдаринка / VK
- На днях жена звонит с претензией: «Ты с кем мне там изменяешь? Признавайся быстро! Где она у тебя: на работе, в подсобке или на кухне? Сюда давай ее!» Я в полном шоке выслушивал сотню претензий. Жена думала, что я ей изменяю с несуществующей девушкой. Пришлось успокаивать ее и узнавать все. Оказалось, что наша четырехлетняя дочь взяла ее телефон, начала мне звонить, а автоответчик сообщил, что я сейчас вне сети. Дочь и подумала, что это женщина какая-то говорит. © Палата № 6 / VK
- Мой парень отказался есть базилик, который я купила в продуктовом магазине, потому что растение в горшке. Я спросила, где, по его мнению, фермеры хранят продукты, и он ответил, что у них есть «специальные зоны», которые стерилизуются. А мое растение, мол, несъедобное. Я просто смотрела на него ошарашенно. Не знала, как и реагировать. © buttery****** / Reddit
- Всегда приезжаю в офис одним из первых. Меня с улыбкой встречает уборщица — пожилая женщина, которая уже несколько лет вычищает до блеска каждое наше офисное помещение. С ней всегда ее муж: ходит за ней, помогает, носит тяжелые пакеты. Гениальный мужчина. Я думал, что он у нас тоже трудоустроен, но нет. Человек работает в другом месте, но каждое утро он приезжает со своей женой, помогает ей и выносит мусор, потом едет к себе на работу. Как по мне, это достойно уважения. © Палата № 6 / VK
- Давным-давно у меня были серьезные отношения длиной в 4 года. Он познакомил меня с семьей, сделал предложение. А вскоре я узнала, что жених мне изменяет. Причем узнала эту новость из сообщения от некоего анонима, который скинул мне скриншоты переписки жениха с любовницей. Тот даже не отпирался, лишь просил прощения и клялся, что больше ни-ни. Естественно, я ушла.
Спустя какое-то время мне написал его старший брат. Осторожно поинтересовался моими делами, пригласил прогуляться и развеяться. А я взяла и согласилась. Ни на что серьезное не рассчитывала. Просто захотелось насолить изменщику хотя бы такой мелочью. Но при личных встречах мне удалось взглянуть на его брата иначе. У нас завязались отношения, мы поженились. Их семья нормально все восприняла, но не бывший, конечно. И лишь сейчас, после 8 лет счастливого брака, я узнала, что тем анонимом был мой нынешний муж. © Подслушано / Ideer
- Я не просто удачно вышла замуж, а сорвала джекпот. Несмотря на то, что муж рос в полной семье, его папа дома был редко, он моряк. Воспитывала сына мама. Она его научила стирать, убирать, гладить, готовить. Полы муж моет лучше, чем я. За 2 года, что мы живем вместе, он накупил всякой техники в помощь. Но я никогда не забуду нашу первую совместную ночь. Просыпаюсь я, а любимый ползает на карачках по полу. Я сначала даже не поняла в чем дело. А у него по плану была утренняя влажная уборка. У меня был шок. Зато рядом с ним и я стала хозяйственнее. Но все равно рада, когда прихожу с работы поздно, а дома уже убрано и наготовлено. Сказка. © Рабочие истории / VK
- Оказывается, мой муж всегда думал, что пчела и оса — это одно и то же насекомое, только в разное время года. Типа пчелы летом превращаются в ос. Люблю его, но как можно было до такого додуматься? © JobRich7841 / Reddit
- Встретила старого знакомого. Пока стояли, подошел наш общий друг. Оказалось, дети у них ходят в один сад. Знакомый говорит: «Ты за дочкой в садик? Ну я с тобой пойду, сына заберу». Мне потом рассказали эпичное продолжение. Пришли они, значит, а друг сына найти не может, зовет воспитателя: «Где мой сын? Папа за ним пришел». Воспитатель так внимательно осмотрела его и отвечает: «Вообще-то ваш сын уже неделю дома. Ваша жена говорит, что болеет». © Палата № 6 / VK
- За 10 лет отношений не слышала от мужа ни единой жалобы. Утомление, отравление, простуду переносил стойко и никак не подтверждал стереотипы о поведении болеющих мужчин. Но вот стоило мне подарить ему конструктор и не убрать его из-под ног! Маленькая деталька, впившаяся в ногу, заставила 100 кг мужественности визжать на весь дом. Теперь зову его не иначе как «мой Ахиллес». © Подслушано / Ideer
- Мама рассказала историю о том, как мой отец не того ребенка из детского сада привел. Папа тогда много работал, почти не виделся со мной, а еще и зима была: все дети укутаны в шарфы, шапки, пуховики. Я на него не обижаюсь, ведь попробуй найти своего среди всех. Заводит мальчика домой, говорит, что привел ребенка, начинает раздевать его, а мама ржет: «Коля, а как зовут ребенка?» Хорошо, что мама этого мальчика вовремя заметила пропажу, посчитала с воспитательницей, кого не забрали, и позвонила моей маме. Если бы не это, то по всему городу уже искали бы двух детей. © Палата № 6 / VK
- Делали домашку, когда в комнату забежал муж. Он сказал: «Собирайтесь!» Я ему: «Слушай, мы только сели!» А малышке только скажи делать что-то, кроме ДЗ, она уже собирается. Пришлось и мне одеваться. Повез нас фиг знает куда за город. Вышли из машины, прошли немного и дошли до байдарки! Говорит: «Ну все, будем плавать!» Честно, другая бы, наверное, удивилась. Но я с этим человеком в браке уже 7 лет — и если он что-то и делает, то только чрезвычайно неожиданно и импульсивно. Время провели просто прекрасно, хоть и на следующий день ребенок пошел в школу без выполненного домашнего задания. © Мамдаринка / VK
- Однажды мама шла с работы и забежала в магазин, набрала полные сумки. Папа, не предупредив, решил встретить ее на машине, а рядом с ним припарковался мужик на грузовике: дверь открыл, отдыхает. Папа, увидев свою благоверную с сумками, говорит:
— Ай, какая красивая, да с тяжелыми сумками! Давай подвезу, поехали со мной кататься!
— Да у меня дома муж, дети.
— Да ладно, мы недолго!
— Ну поехали!
Он сажает ее в машину, а у мужика в грузовике челюсть отвалилась. Он только и показал большой палец вверх. © Подслушано / Ideer
- Муж пошел в магазин за туалетной бумагой. У нас было около $ 50, чтобы продержаться неделю. Так этот красавчик вернулся с манговым соком за $ 40, потому что, мол, была акция, а вот туалетной бумаги не было. Я сок, конечно, выпила, но в общем мне было как-то грустненько. © TeamWaffleStomp / Reddit
- Муж такой: «Терпеть не могу кошек!» А потом дочка у него котеночка на день рождения выпросила. Теперь у нас, блин, четыре кошки! Четыре! И всех он притащил. А вчера сказал, что терпеть не может собак. А сын щенка просит. Чего-то я волнуюсь теперь. И не откажешь — муж все-таки любимый. Лучше бы он какую-то полезную на даче скотину терпеть не мог! Куриц там, гусей. © Подслушано / Ideer
А вот вам еще доказательства того, что мужчины и женщины как будто действительно с разных планет.
Комментарии
- Маша, почему ты не выполнила домашнее задание?
- Нина Викторовна, простите... Я живу в паблике Мамдаринка, и мои родители идиоты.
Про мужика, наступившего на ЛЕГО. Это Боль.
Вы попробуйте со всей силы, не ожидая ничего, наступить на эту фигню пяткой. Со всей силы. Мне с моими 56 и то больно, а как представлю, что это 100 кило живого веса вминают пятку в острую деталь... Ладно там рука или каска, а если это маленькая деталька блока, который с кружочками крепления следующих... Бррррр, мурашки по коже, чес слово. Ножом порезаться порой не так больно. А уж если присутсвует фактор неожиданности... бедный чувак...
Интересно, где манговый сок может стоить 40$ по акции?
Или чувак с бочкой пришел?