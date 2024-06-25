15 переписок между женщинами и мужчинами, читая которые не знаешь, смеяться или слезу пустить

1 день назад

1 день назад

Иногда мужчинам и женщинам бывает очень сложно понять друг друга, и доходит до смешного. Пользователи интернета поделились переписками с противоположным полом, читая которые сразу верится, что мы с разных планет.

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acorn 19 часов назад Ну, бывает одежда из синтетики, которая не красится принципиально, совсем никак.

У меня повседневка вся такая, отлично стирается кучкой. - - Ответить

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© Emojipedia Кайлин 22 часа назад Знаю человека, который считает, что раз в сообщении нет эмодзи, то с ним грубо/холодно разговаривают )) Надо ли говорить, что свои сообщения он обильно сдабривает эмодзи всех расцветок и цветов. - - Ответить

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Катерина 5 часов назад На работе одна мадам своего хомяка звала Чепушило, сокращенно Чепа. Говорила, что Чепушило очень нежно звучит - - Ответить

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Ekaterina Sidorenko 20 часов назад Напомнило:

- Ты прямо как океан!

- Что, такой же неистовый и неудержимый?

- Да нет, просто от тебя тошнит! - - Ответить

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Сладкая N 21 час назад Пардон, он и грушу уже успел осчастливить тремя детками? - - Ответить

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tat_yan4a 4 часа назад Про пиццу - это анекдот старый. Правда, там кусок мяса фигурирует. И Карлсон, вроде, так тоже поступал с Малышом. - - Ответить

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