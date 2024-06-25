15 переписок между женщинами и мужчинами, читая которые не знаешь, смеяться или слезу пустить

Переписки
1 день назад

Иногда мужчинам и женщинам бывает очень сложно понять друг друга, и доходит до смешного. Пользователи интернета поделились переписками с противоположным полом, читая которые сразу верится, что мы с разных планет.

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acorn
19 часов назад

Ну, бывает одежда из синтетики, которая не красится принципиально, совсем никак.
У меня повседневка вся такая, отлично стирается кучкой.

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Кайлин
22 часа назад

Знаю человека, который считает, что раз в сообщении нет эмодзи, то с ним грубо/холодно разговаривают )) Надо ли говорить, что свои сообщения он обильно сдабривает эмодзи всех расцветок и цветов.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девочки на юморе / Telegram

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девочки на юморе / Telegram

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Катерина
5 часов назад

На работе одна мадам своего хомяка звала Чепушило, сокращенно Чепа. Говорила, что Чепушило очень нежно звучит

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Ekaterina Sidorenko
20 часов назад

Напомнило:
- Ты прямо как океан!
- Что, такой же неистовый и неудержимый?
- Да нет, просто от тебя тошнит!

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tat_yan4a
4 часа назад

Про пиццу - это анекдот старый. Правда, там кусок мяса фигурирует. И Карлсон, вроде, так тоже поступал с Малышом.

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Ситуации в жизни бывают разные. Некоторые вообще больше на анекдот похожи, а виной всему зачастую простые недопонимания.

Комментарии

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Бруннера
2 дня назад

Будь я мужиком, бежала бы большими прыжками от девицы с претензиями по поводу надкушенной груши

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