15 переписок между женщинами и мужчинами, читая которые не знаешь, смеяться или слезу пустить
Иногда мужчинам и женщинам бывает очень сложно понять друг друга, и доходит до смешного. Пользователи интернета поделились переписками с противоположным полом, читая которые сразу верится, что мы с разных планет.
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Ну, бывает одежда из синтетики, которая не красится принципиально, совсем никак.
У меня повседневка вся такая, отлично стирается кучкой.
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Знаю человека, который считает, что раз в сообщении нет эмодзи, то с ним грубо/холодно разговаривают )) Надо ли говорить, что свои сообщения он обильно сдабривает эмодзи всех расцветок и цветов.
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На работе одна мадам своего хомяка звала Чепушило, сокращенно Чепа. Говорила, что Чепушило очень нежно звучит
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Напомнило:
- Ты прямо как океан!
- Что, такой же неистовый и неудержимый?
- Да нет, просто от тебя тошнит!
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Про пиццу - это анекдот старый. Правда, там кусок мяса фигурирует. И Карлсон, вроде, так тоже поступал с Малышом.
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Ситуации в жизни бывают разные. Некоторые вообще больше на анекдот похожи, а виной всему зачастую простые недопонимания.
Комментарии
Будь я мужиком, бежала бы большими прыжками от девицы с претензиями по поводу надкушенной груши