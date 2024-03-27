За мной как-то раз по "Пятерочке" гонялась какая-то бомжиха куда я - туда и она, наверное, хотела залезть либо в карман, либо в сумку. А самое смешное - что в этот ранний час нас там было всего двое, не считая кассира.
17 историй о неловких ситуациях, в которые мог бы влипнуть любой из нас
В неловкой ситуации может оказаться любой из нас. Одни путают место и время встречи, другие хвастаются своими способностями и потом попадают впросак, а третьи вдруг обнаруживают, что к ним на голову сел голубь. Именно это и произошло с героями нашей статьи. Но они не отчаиваются и пытаются относиться к произошедшему с юмором.
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Вентиляционное... Отверстие?..
Ну да, принять шкаф за отверстие, они же так похожи, да?
В оригинале точно было не про зашитую наглухо вытяжку? Просто любопытно.
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Почему-то мне кажется, что отмывала это все именно мама.
А папа анализировал причины неудачи с миской)
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Какой же это парень? Это маленький недолюбленный закомплексованный мальчик, ищущий еще одну строгую и недоступную маму и нашедший её
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В неловкие ситуации можно попасть при общении и с родственниками, и с соседями, и с посторонними людьми. Вот наши статьи, которые подтверждают это на все сто процентов.