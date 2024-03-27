17 историй о неловких ситуациях, в которые мог бы влипнуть любой из нас

В неловкой ситуации может оказаться любой из нас. Одни путают место и время встречи, другие хвастаются своими способностями и потом попадают впросак, а третьи вдруг обнаруживают, что к ним на голову сел голубь. Именно это и произошло с героями нашей статьи. Но они не отчаиваются и пытаются относиться к произошедшему с юмором.