15 неочевидных промахов, которые с головой выдадут простушку

Каждый день мы общаемся с другими людьми: членами семьи, продавцами в магазине, коллегами и пассажирами в общественном транспорте. И порой чувствуем себя неловко из-за того, что не знаем, как себя вести, или испытываем стыд за других людей, которые нарушают правила этикета. А ведь все могло бы быть иначе, если бы все со школьной скамьи знали, что некоторые вещи строго запрещено делать в приличном обществе.

Поправлять чужую одежду

Иногда лучше шепнуть пару слов на ушко, чтобы не ставить человека в неловкое положение. Тогда он сможет, не привлекая к себе внимания, удалиться в тихое место и исправить ситуацию: застегнуть разошедшуюся молнию или завязать шнурки.

Обращать внимание на речевые ошибки

Исправление подобных недочетов лучше оставить профессиональному педагогу. Да и то только во время учебы в школе или институте. В обычной жизни попытки прервать диалог, чтобы указать собеседнику на ошибки, выглядят неприлично и даже грубо.

Требовать вилку для устриц

Любители высокой кухни знают, что если официант не принес вместе с устрицами специальную вилку, то и просить ее не следует. Ведь это означает, что блюдо готово к употреблению без приборов. Устрицы следует брать руками. А если к раковине пристал кусочек моллюска, его можно аккуратно поддеть ножом.

Складывать тарелки в стопку

Закончив ужин в ресторане, многие посетители бросаются складывать тарелки стопкой, думая, что тем самым помогут официантам. Да вот только это действие лишь добавит хлопот обслуживающему персоналу. Лучше оставить свою тарелку на месте и подождать, пока официант сам унесет грязную посуду и столовые приборы.

Указывать пальцем

Казалось бы, о таком простом правиле должны знать все, однако даже взрослые люди часто пренебрегают им. Показывать пальцем в чью-либо сторону считается грубостью во многих культурах, а в некоторых этот жест даже находится под запретом. Если нужно указать направление или акцентировать внимание на объекте, лучше всего сделать это с помощью раскрытой ладони.

Отвечать «Нет проблем», когда вас благодарят

Когда человек благодарит кого-то, то ответ вроде «Нет проблем» или «Да не беспокойся» можно истолковать по-разному. Часто люди слышат в первую очередь слово «проблема» (или «беспокойство») и могут решить, что помощь им действительно причиняет неудобства. Лучше всего сказать «С большим удовольствием» или «Пожалуйста».

Делать комплименты, не думая о том, как они воспринимаются

Многим из нас приходилось сталкиваться с людьми, которые отвешивали такие комментарии, что не сразу понятно, комплимент это или оскорбление. Например, подруга может вдруг заметить: «Ты очень хорошо выглядишь для своего возраста», а муж заявить: «Ты у меня такая милая глупышка». Такие слова можно истолковать по-разному, но чаще всего они оставляют горькое послевкусие. Именно поэтому следует избегать оценочных суждений, даже если кажется, что собеседнику будет приятно их услышать.

Открыто заявлять, что собираетесь в туалет

Говорить об этом прямым текстом или намеками, которые сразу все поймут, потому что иначе их воспринять не получается, — это нарушение этикета. Достаточно просто предупредить собеседника, что вам нужно отлучиться, и не вдаваться в подробности. Например, уместно будет сказать: «Прошу прощения, отойду на 5 минут».

Покидать на время очередь к кассе

Порой в самый последний момент, когда кассир уже начал пробивать товары, покупатель вдруг вспоминает, что забыл купить кошачий корм, сметану или 5 кг мандаринов. И бросается искать нужные товары, преследуемый недобрыми взглядами людей, которые стояли за ним. А что же говорят правила этикета? Стремглав бежать обратно в торговый зал, когда за вами в очереди есть и другие покупатели, — это моветон. Окружающие не должны испытывать неудобств из-за забывчивости одного человека.

Оставлять корзинки в супермаркетах у кассы

Асхаэль 11 минут назад В некоторых магазинах вообще нельзя с корзинкой с кассы выйти, обязательно оставлять - - Ответить

Совершив покупки в супермаркете, культурный покупатель возвращает корзинку на выделенную для этого подставку. Обычно такие подставки располагаются у входа и выхода из магазина, но многие люди упрямо их игнорируют или не догадываются об их существовании. Просто бросая корзинку у кассы, мы прибавляем работы сотрудникам супермаркета.

Пить из стакана, прикасаясь к нему в разных местах

Дарья 1 час назад А если помады нет, как запомнить одну эту сторону? - - Ответить

Перед походом в ресторан или на званый ужин многие женщины наряжаются и делают макияж. Естественно, яркая помада будет оставлять следы на столовых приборах, чашках и стаканах. Этого трудно избежать. Но есть правило, соблюдение которого поможет не опозориться. Первый раз вы пригубили стакан в конкретном месте — после этого и до самого конца посиделок нужно отпивать оттуда же.

Поддерживать и поощрять сплетни

Elena Marchuk 55 минут назад Леди никогда не сплетничали! Открываем любой томик викторианского периода... Ой. - - Ответить

Участвовать в пересудах и в распространении сплетен — грубое нарушение этикета. Хотя сложно бывает оставаться равнодушным к обсуждениям кого-либо в рабочем коллективе или общей компании. Но в определенный момент следует резко очертить границы или хотя бы вежливо сменить тему. Следует помнить, что люди, которые обсуждают кого-то с вами, за вашей спиной спокойно могут обсуждать и вас. При этом сплетни портят репутацию не только человеку, которого обсуждают, но и самих распространителей кривотолков.

Разрезать все блюдо сразу

Даже если очень хочется разрезать сразу весь стейк в тарелке, как только официант принес заказ, лучше так не делать. Рекомендуется выдерживать паузы во время приема пищи. Правила этикета гласят, что нужно отрезать по одному кусочку от блюда за раз.

Просить вернуть контейнер или тарелку

Собственноручно приготовленное блюдо может стать отличным подарком для близких людей. Однако требовать вернуть потом тарелку или контейнер, в котором находилась еда, будет грубостью. Современные правила этикета гласят, что тару лучше тоже сделать частью подарка.

Приезжать в гости на несколько дней, но не уточнять, на сколько именно



Нина С 1 час назад Ну да,свалиться в гости к незнакомым от какой-то тети куда культурнее!сказал же,что на неделю! - - Ответить