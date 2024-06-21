15 человек, которые хотели просто на работу устроиться, но не тут-то было

Ходить по собеседованиям наверняка мало кто любит, для многих это стресс, никогда ведь не знаешь, чего ожидать от потенциального работодателя. Пользователи интернета поделились своим опытом, как они пытались устроиться на работу, а вместо этого вляпались в незабываемые истории.