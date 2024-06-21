15 человек, которые хотели просто на работу устроиться, но не тут-то было

Тест с фото людей - очень даже интересный и показательный. Но двп часа? Там, кажется, несколько сетов по восемь фото.
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Ходить по собеседованиям наверняка мало кто любит, для многих это стресс, никогда ведь не знаешь, чего ожидать от потенциального работодателя. Пользователи интернета поделились своим опытом, как они пытались устроиться на работу, а вместо этого вляпались в незабываемые истории.
Устроиться в хорошее место порой бывает очень не просто, но любой опыт полезен. А иногда самое интересное происходит уже после того, как тебя приняли на работу.
Тест с фото людей - очень даже интересный и показательный. Но двп часа? Там, кажется, несколько сетов по восемь фото.