15 человек, которые хотели просто на работу устроиться, но не тут-то было

Истории
30 минут назад

Ходить по собеседованиям наверняка мало кто любит, для многих это стресс, никогда ведь не знаешь, чего ожидать от потенциального работодателя. Пользователи интернета поделились своим опытом, как они пытались устроиться на работу, а вместо этого вляпались в незабываемые истории.

  • Самое короткое собеседование в моей жизни. Вакансия — кладовщик. Предварительно созвонились, оговорили время встречи. Приезжаю, вижу большую территорию, огороженную высоким забором. Останавливаюсь у проходной, захожу внутрь. Здороваюсь с охранником, говорю, что на собеседование. Попросили подождать за дверью. Ладно, я не гордый, вышел, жду. Минут через пять выходит этот охранник и протягивает мне бланк анкеты, мол, заполняй. Стою на улице, смотрю на эту бумагу и говорю: «Спасибо, я, пожалуй, пойду». Отъехал уже далеко, мне звонок: «А где вы с анкетой, мы вас ждем». Ответил, что большего неуважения к кандидатам еще не видел и не желаю собеседоваться. На том и закончилось мое не начавшееся собеседование. © Paulnagatori / Pikabu
  • Один раз я подал заявку на работу администратором в автосалоне. Собеседование прошло нормально, но в последующие дни мне стали постоянно приходить письма с проводимыми этим магазином акциями, это длилось недели две. Я понял, что они решили не рассматривать мое резюме, и позвонил, чтобы попросить убрать меня из рассылки. Они извинились, а еще сказали, что выберут на должность администратора кого-нибудь другого. На тот момент я уже и сам, конечно, не хотел у них работать. © Saltyice18 / Reddit
  • Хотела поработать библиотекарем в колледже. Беседа с заместителем директора протекала приятно, он даже предложил должность с более высокой зарплатой. А потом открыл мою трудовую, через полминуты с отвращением на лице захлопнул и заявил: «Вакансий для вас нет!» Позже узнала, что он ненавидит всех журналистов: когда-то в местной газете его очень обидели. А в моей трудовой как раз все записи соответствующие. Так и не удалось сменить тогда профессию. © Старушка-веселушка / ADME
  • Звонок по телефону, голос вещает, что, прежде чем пригласить на интервью, они хотят пообщаться по телефону. Сначала стандартные вопросы, а потом пошли странности: «А вы замужем? А с кем вы живете? Чем занимаются ваши родители? А другие родственники?» Я ответила, что категорически не буду общаться на эти темы, все мои качества и навыки есть в резюме, читайте. Голос возмутился, что у их шефа такая политика. Я ответила, мол, а у меня нет, и прекратила звонок. Долго удивлялась, но на этом история не закончилась. Через пару дней мне перезванивает барышня и говорит, что ей бы хотелось, чтобы я ответила на их вопросы и не теряла шанс получить хорошую работу. Занавес! © Aline Dichka / ADME
  • Самое нудное собеседование на моей памяти занимало часа 4. Помимо теста Люшера, теста на IQ, было странное задание: на два часа выводили на экран по 8 фото неизвестных людей, и надо было расположить их по уровню доверия к ним. А как вишенка на торте, нужно было придумать и нарисовать неизвестное животное, рассказать, где живет, как размножается, чем питается. А на работу брали в итоге все равно не по результатам собеседования, а по решению руководителя отдела, который тебя нашел и пригласил. © Лика / ADME
  • Планировал переезд к девушке и искал работу в ее городе. Собеседовался до этого много, но тут меня прям удивили. После того как все участники собеседования представились и познакомились, один душный сотрудник обратил внимание на мое кресло и спрашивает:
    — А Вы вообще в курсе, к кому вы хотите устроиться на работу?
    — Да, я изучил ваше направление и познакомился с ассортиментом.
    — То есть вы подключились на собеседование в таком кресле, зная, что мы производим мебель для офиса?
    — Кресло как кресло, я особо за трендами не слежу.
    — И что это у вас за системный блок? Почему он светится, как новогодняя елка? Вы игроман? Только у них компьютеры светящиеся.
    — Прошу прощения, но я бы хотел обсудить вопросы в рамках обсуждаемой вакансии, а не моего кресла или цвета моего компьютера.
    — Все ясно с вами, не сработаемся.
    По-моему, никакие деньги не стоят того, чтобы работать в такой атмосфере, где к тебе будут придираться за то, на каком кресле ты дома сидишь и какими цветами у тебя компьютер светится. © AeenChalune / Pikabu
  • На одном из собеседований я спросила, сколько будет составлять моя ежемесячная зарплата, на что мне ответили: «О-о-о-о, какая интересная, еще и дня не проработала, уже про деньги спрашивает». Естественно, я поняла, что дальше разговаривать смысла нет. Любой человек идет на работу ради того, чтобы заработать, а не благотворительностью заниматься. © sevendeis / YouTube
  • Долго искал работу. Наконец, что-то подходящее нашлось. Уже на подходе к кабинету развязался шнурок, я присел, чтобы завязать. Из открывшейся двери слышу, называют мою и еще чью-то фамилию. Подрываюсь туда и осознаю, что у меня на шее очутилась длинноногая девушка. Услышав свою фамилию, она тоже устремилась по коридору, поздно заметив сгорбленного меня, решила перешагнуть, как неожиданное препятствие. Я же в этот момент и стартанул! Вдвоем чуть не распластались прямо перед дверью. Надо было видеть лицо дамы-секретарши, выглядывающей оттуда. Хорошо еще, что мы не оказались конкурентами. Туда вызывали для собеседований на разные должности и даже на разные предприятия. Работу я получил. Девушка, кажется, тоже. И нет, мы с тех пор ни разу не встречались. © Подслушано / Ideer
  • Однажды я пошел на групповое собеседование, на котором было всего человек десять. Все мы сидели за столом и разговаривали с интервьюером. Внезапно один мужчина вскочил и начал истерически рыдать и кричать, что ему нужна эта работа. Причитал, что иначе его дети умрут от голода, а он потеряет свой дом. Жаль его было, конечно. © Unknown author / Reddit
  • Я устраивалась на новую работу. Собеседование проводил забегавшийся начальник, сквозь пальцы глянул тестовое и сказал: «Все, ты нам подходишь, Лера». Я его поправила, что меня зовут Вера. Шеф извинился и пообещал запомнить. Но, выйдя на работу с понедельника, он снова представил меня сотрудникам как Леру. Я уже не стала исправлять. Но потом подошла бухгалтерша и удивилась, что в документах я не Лера. Короче, сказала им, что я и Лера, и Вера, пусть называют, как удобно. А то весь офис путается. С тех пор у меня два имени. © Не все поймут / VK
  • В офисе, куда я пришел устраиваться на работу, была горка. После собеседования двое рекрутеров невозмутимо предложили мне скатиться с нее. Я рассмеялся, но вежливо отказался. И тут они говорят мне, что это в моих интересах. Пришлось прокатиться, а они в это время куда-то исчезли. © 3pelican / Reddit
  • Хотела устроиться администратором в ветеринарную клинику. Девушка, которая меня собеседовала, оказалась ужасной сплетницей. Она водила меня по территории, знакомила с работниками, а как только они от нас отходили, она рассказывала о каждом какие-то личные вещи. Когда мы вернулись в офис, она продолжала свои сплетни. К концу собеседования я знала обо всех безобразных разводах, семейных распрях и даже о тех, кто носит поддельные сумочки. Это было ужасно и очень обидно, ведь сама клиника отличная, но у меня совершенно не было желания работать с тем, кто потом и обо мне будет сплетничать. © dragonwinghm / Reddit
  • У меня как-то на собеседовании попросили телефон с предыдущего места работы, а я на маму до этого работал. Объяснил, что они сейчас матушке позвонят, так что верить ее словам было бы странно, но HR позвонила. На работу меня не взяли, сказав, что некрасиво, когда взрослый человек дает контакт мамы. Ну я мог бы дать контакт папы, но не будет же бухгалтер характеристики давать. © al3easy / Pikabu
  • Собеседовался на должность дизайнера. Позвонили сами, предложили сделать тестовое задание. Я отказался, сказал, чтобы смотрели в портфолио, там все мои навыки видны. Хорошо, говорят, приезжайте. Не успел зайти в офис, опять пытаются усадить за компьютер и дать тестовое задание на разработку баннера и флаера для их компании на выставку. Я напоминаю, что к тестовому заданию не готов, согласен только на оплачиваемое по рынку. Либо, раз уж приехал, могу сделать задачу, не связанную с деятельностью компании, чтобы мои работы бесплатные потом не были использованы. По лицам понял, что их план провалился, попрощался и уехал. © Alvion / Pikabu
  • Я проходил собеседование на работу в магазин товаров для рукоделия. На собеседовании владелец заявил, что настоящие мужчины в таких местах не бывают. А потом добавил, что лично он лучше бы поехал рыбачить, чем работать в магазине, как у него. Никогда еще я не был так рад, что меня не взяли на работу. © Applesauce28 / Reddit

Устроиться в хорошее место порой бывает очень не просто, но любой опыт полезен. А иногда самое интересное происходит уже после того, как тебя приняли на работу.

Комментарии

Уведомления
Конфуз
10 минут назад

Тест с фото людей - очень даже интересный и показательный. Но двп часа? Там, кажется, несколько сетов по восемь фото.

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