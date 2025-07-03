17 реальных историй, в которых финал перевернул все с ног на голову

Иногда за просмотром фильма удивляешься: «Ну как такое может прийти в голову сценаристам?» А потом в жизни натыкаешься на такой случай, что никакое кино и рядом не стояло. И удивительные истории ниже — как раз тому доказательство.

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