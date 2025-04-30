17 забавных и неловких моментов, в которых виноваты приложения для знакомств
Истории
14 минут назад
Свайп вправо, свайп влево — иногда это приводит к неожиданным поворотам сюжета. Ищешь романтики или просто приятных знакомств, а попадаешь в неудачный ситком: и смешно, и стыдно.
- Несколько лет назад познакомился с девушкой. Назначили свидание в кофейне. Она зашла, улыбнулась и сразу вручила мне контракт. Сказала, что это «соглашение о неразглашении информации об отношениях». Думал, что она шутит. Но она не шутила. Я до сих пор помню некоторые положения, которые были невероятными и странными одновременно.
Например, «Вы не будете разговаривать с другими женщинами без письменного разрешения» или «Зрительный контакт должен поддерживаться не менее 60% взаимодействий». Она постучала по контракту и сказала что-то вроде: «Подпиши, или я найду того, кто серьезно относится к обязательствам». Я ушел. После этого она написала мне: «Спасибо, что потратил мое время». Наверное, это одна из самых странных встреч в моей жизни. © Helpful__Variation / Reddit
- Когда мы встретились в первый раз, нам еще нужно было дойти до ресторана. Он сказал, что у меня есть 2 варианта: идти под дождем или идти с ним под одним зонтиком. Я виню себя, юную и наивную, за то, что не ушла сразу после этих слов.
После того, как мы заказали еду, он устроил мне тест и заявил: «Тебе лучше сдать». Вопросы были типа: «Ты любишь кошек или собак?». Правильный ответ, по его мнению — собаки. А я сказала, что люблю и тех, и других. Затем он попросил меня прилюдно спеть ему песню, так как я сказала, что раньше пела в хоре. Я никогда еще так быстро не уходила после свидания. © Unknown author / Reddit
- Я познакомилась с парнем, у которого было много странностей. Например, у него было 8 вилок, он пользовался одной целую неделю и мыл все 8 каждые два месяца. В самом начале свидания он попросил меня рассказать, как я вижу наши следующие 10 лет вместе. Мой ответ: «По отдельности». © Funseas / Reddit
- Познакомился с девушкой. Переписывались полгода, решили встретиться лично. Оказалось, что живет в моем районе. Встретились в кафе, поболтали, стали расходиться по домам. Так в итоге еще и оказалось, что она живет в моем доме, в моем подъезде. Ни разу не встречал ее в лифте только потому, что она ходит по пожарной лестнице. © Unknown author / Pikabu
- Частенько зависаю в приложениях знакомств. Вот недавно познакомилась с хорошим парнем, он художник. Как мужчина он меня не впечатлил, а вот как художник — очень! Посмотрела его работы и это просто восторг! Поразило только то, что он со своими способностями не может найти хорошую, высокооплачиваемую работу. Живет на заказы портретов и еще подрабатывает бариста.
Помогла ему с работой. У моей подружки есть небольшая компания, они искали иллюстратора. Глядя на работы этого парня, подруга, не раздумывая, приняла его на работу с очень хорошей зарплатой. В понедельник у него был первый рабочий день. А вчера он мне написал: «Искал любовь, но никак не рассчитывал найти такую крутую работу, спасибо тебе!» А я и рада, что хоть кому-то в чем-то помогла. А любовь, видимо, сама нас когда-то найдет. © Рабочие истории / VK
- Моя одинокая подруга в поисках любви полезла на сайты знакомств. Познакомилась она там с каким-то иностранцем. Переписывались больше года и тут он ей говорит, что хочет ее увидеть и приедет в гости. Чтобы приехать к ней надо пройти целый обряд с бумагами. Сложно, но он старается. Присылает ей какую-то там бумагу и там, где его адрес, написано «апартаменты». Мы с подругой ржали почти до слез. Она говорит, мол, человек приедет из своих «апартаментов» в мою «хрущевку». Теперь переживает, чтобы от ее «апартаментов» у ухажера инфаркт не случился. © Рабочие истории / VK
- Познакомилась с финном на сайте знакомств. Прошу его прислать фото. Он пишет: «Ничего, если на фото буду я и лось?» Я отвечаю: «Ничего». Через пять минут приходит фото с подписью: «Я слева». © adedas / Pikabu
- Папаша давненько уже с мамой в разводе. Решил он себе даму через сайт знакомств найти. Ну пусть ищет, думаю. После него сел за комп, а он с сайта не вышел. Полистал его анкету, в графе цвет волос у него указано «телесный». Батя у меня лысый. © ezhikea / Pikabu
- Еще до того, как мы пошли на первое свидание, парень прислал мне длинный текст с полным планом его жизни на следующие 20 лет. Еще у него были таблички, скриншоты которых он прислал мне, чтобы показать, что у него есть аж несколько вариантов этого плана. Варианты были основаны на «типаже потенциальной партнерши». В таблице были даже подобранные картинки. Ужас. © chirpykitties / Reddit
- Парень пришел на наше свидание с мамой. Не шучу. Сказал, что хочет узнать ее мнение, так как «она знает лучше». Они расспрашивали меня о моих кулинарных навыках, семейных ценностях и о том, готова ли я переехать к ним. Заблокировала его еще до того, как я пришла домой. © DreamyGoddess01 / Reddit
- На прошлой неделе решил, что наконец готов с кем-то встречаться после развода. Создал аккаунт и почти сразу же познакомился с дамой. Встретились через пару дней. Все прошло отлично. На следующий день я узнаю от своей бывшей жены, что в школе была вспышка вшей, и у обоих моих детей они есть. Поэтому мне пришлось позвонить этой женщине и сказать ей, что я, возможно, заразил ее вшами. В итоге оказалось, что все обошлось. Но отношения увяли, едва начавшись. © Dayman-00 / Reddit
- Познакомился с девушкой — миленькой, но не более. К моему удивлению, когда я пришел, ко мне подошла просто сногсшибательная красотка, 10 из 10. Не моргнув глазом, она пояснила: «Прости, что обманула. Просто я действительно беспокоюсь о своей приватности. Поэтому я использовала фото похожей девушки». В итоге мы неплохо провели время. Она была немножко странной, но беседа не выходила за рамки приличий. Я бы сходил с ней и на второе свидание, но к тому моменту, как она этого захотела, я уже всерьез встречался с другой девушкой. © Tutejszy1 / Reddit
- Друг познакомился с девушкой. Едет к ней, она просит купить каких-то продуктов. Потом — чуть задерживаюсь, поставь сумку у консьержки, чтобы не держать тяжелое. Он оставляет, ждет. Девушка молчит. Приходит к консьержке, а та говорит, что продукты мужик какой-то забрал. Ни еды, ни девушки. © Bariosto / Pikabu
- Как-то одна мадам пригласила к себе, но предупредила, что дома у нее необычный питомец. Я молился всем богам, чтобы это была не змея — боюсь их жутко. Открывает она значит дверь, а там топот маленьких лапок. Включается свет. На меня смотрит здоровенная игуана! Я ей руку протянул: «Алексей». Она мне тоже лапу протянула. Ну, а дальше все нормально пошло. © sobakazlaia / Pikabu
- Познакомился с девушкой в приложении и это имело очень неловкие последствия. Когда пришел на свидание вслепую — о, ужас — это оказалась мой психотерапевт. Наверное, не стоит и говорить, что наш следующий сеанс терапии спустя неделю был максимально некомфортным. © FrostyLitWhisper / Reddit
- Сыну уже 19, и я решила устраивать личную жизнь. В одном приложении познакомилась с мужиком, написано — 34 года. Переписывались с утра до ночи, но встретиться он все никак не предлагал. А однажды выложил фотку, и я обомлела — это был одноклассник моего сына. Уже повзрослевший, с бородой. Я чуть в обморок не грохнулась — мы весь месяц с ним флиртовали, а он даже не понял, кто я. Хорошо, что на встречу так и не решился. © Не все поймут / VK
- Познакомилась с парнем. После нескольких дней переписки он спросил, не хочу ли я встретиться в отеле. Я сказала: «Нет, я не такая». Он страшно возмутился: «Боже, ты о чем подумала? Вообще-то я очень люблю архитектуру и у меня такое хобби — посещать вестибюли разных отелей». © RainbowNsunshine07 / Reddit
А вот еще несколько наших подборок историй, посвященных отношениям:
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