15 историй, где сущая мелочь выдала измену с головой

Измена — дело тонкое. Почти всегда она происходит под покровом тайны. Но есть те, кто не пропустил ни странного аромата духов, ни внезапной смены пароля, ни подозрительных «рабочих совещаний» в полночь. Эти люди превратились в настоящих детективов, а их бдительность стала оружием против лжи.