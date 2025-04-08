Мне нравится, как мамаша переживает, что у бывшего мужа наладилась личная жизнь, и как она прикрывает детскими переживаниями. Ох и наобщались бы они за 2 часа в кинотеатре. Все темы обсудили бы. Ну зачем мамаша горбатого лепит. Взяла бы сводила дочку в кино и сказала бы что папа заболел говорить не может. Бесят эти бывшие, которые эксплуатируют детей, чтобы вернуть мужа или просто не дать ему быть счастливым. И у всех одна и та же история. Ребенок плакал, что папа не пришел. Дак это ты и вдолбила ребенку в голову, что надо из-за этого плакать.
17 бывших, которые доказали, что расставание — не конец, а начало новых безумных приключений
Народное творчество
47 минут назад
Любовь прекрасна… пока не закончится. А уж если закончилась так, что хочется не рыдать в подушку, а ржать в голос — это вообще бесценно! Ведь некоторые бывшие ведут себя настолько эпично, что их выходки достойны отдельного стендап-шоу.
- Моя подруга долго пыталась узнать, кто же таинственная новая женщина ее бывшего парня, но он всячески скрывал ее личность. Она думала, что это кто-то из ее знакомых, может быть, даже подруга, но никогда не могла представить правду. Недавно он женился и наконец-то выложил фото в сеть со своей женщиной. У меня просто нет слов. Его новой женой оказалась... тетя моей подруги! Сама подруга сейчас уехала в горы отдыхать, связи у нее нет. Боюсь представить ее реакцию, когда узнает. © Палата №6 / VK
- Познакомились на сайте. Встретились в кафе. Вроде все в порядке было, пока я не заказала себе к кофе маленький круассан. И тут он сразу говорит: «Знаешь, вот не люблю я встречаться зимой. "Тарелочниц" много». Я в шоке. Он: «А ты, я вижу, не покушала? Решила голодной пойти на встречу? И много уже парней тебя покормило?» Говорю, что сама оплачу счет. А он порывисто: «Нет, я никогда не позволю женщине за себя платить!» Предложил разделить счет. В итоге оплатил чек он, а я ему на телефон за круассан перевела. Всю встречу он проговорил про меркантильных женщин, брызгая слюной. Самое смешное, что он написал через пару часов. Предлагал вторую встречу, на этот уже раз на моей или его территории. © katty3brie / Pikabu
- Сегодня совершенно случайно я встретила в магазине свою подругу со своим бывшим. У меня аж в глазах потемнело. Как она могла?! Она же моя подруга, тем более она знает, как он ужасно поступил со мной! Все, что я смогла тогда, - это просто поздравить и убежать. После этого я написала подруге, надеялась услышать адекватные объяснения, а не "Сердцу не прикажешь! Мы случайно встретились в ресторане и разговорились». Я сказала, что не буду общаться с ней, если она это не прекратит. Пусть решает, что ей дороже: наша 5-летняя дружба или мой бывший, который разбил мое сердце всего 8 месяцев назад. © Карамель / VK
- Любила своего бывшего без памяти. Через два года отношений узнала, что он мне изменяет. Он понял это и быстренько заблокировал меня во всех мессенджерах. Даже ничего не объяснил! Просто исчез. Прошло полгода. И ровно в свой день рождения я получаю от него длинное сообщение: мол, люблю, давай помиримся. Наверное, он думал, что я кинусь ему в объятия. Но эти полгода я анализировала наши отношения. Поняла, что он все время просто меня использовал. Так что я ему даже не ответила. Зачем тратить на него время? Такие люди возвращаются только для того, чтобы посмотреть, смогут ли они снова тебя использовать. Чтобы проверить, проглотишь ли ты наживку. Не ведитесь. © Unknown author / Quora
- Я стала популярной в своем городе благодаря выпечке тортов на заказ. Профессия кондитера была для меня не только средством заработка, но и настоящей страстью. Но однажды произошло событие, которое оставило меня пораженной и испуганной. Один из моих клиентов обратился ко мне с жалобой, что он нашел волос в выпечке. Я сразу извинилась перед ним и обещала возместить всю сумму. Все производство было приостановлено, пока я не поняла, кто этот клиент на самом деле. А он был моим бывшим парнем, которому я разбила сердце. Растерянность и возмущение сменились во мне спокойствием, когда я поняла, что этот инцидент был попыткой отомстить мне за прошлое. © Карамель / VK
- Бывший муж пообещал дочке, что сводит ее в кино, но в условленный день не отвечал на звонки и не пришел. Дочка очень расстроилась и проплакала весь вечер. Как же я была зла! Знает же, как она любит с ним время проводить, как всегда ждет этого и переживает! Перезвонил аж через несколько дней, особо даже не извинился, а просто сказал, что был занят. М-да, хорошо, что мы не вместе, но очень жаль, что ребенок теперь из-за него страдает. © Мамдаринка / VK
- У меня есть питомец: маленькая змея - Антонина. Назвал ее в честь своей бывшей, которая изрядно измотала мне нервы. К змейке прикипел, даже сделал татуировку с ее кличкой. И вот недавно встретил свою бывшую. Она увидела татуировку и кинулась ко мне, стала говорить, что тоже все еще меня любит и хочет сойтись. Я был в шоке и мне было смешно, но пришлось вежливо объяснить ситуацию. Я получил ожидаемую реакцию, и мы разошлись. Точно также, как и три года назад. Но в этот раз меня дома ждала моя любимая девочка, моя змеючка Тоня. © Палата №6 / VK
- Была на свидании с парнем. У него магазин, перепродает там вещи из секонд-хендов. Хвастался своим успехом. Но больше всего меня заинтересовала история о его «неблагодарной» бывшей. Та хотела, чтобы он отдавал ей вещи за ту цену, что купил. Я сначала не поняла. Оказалось, что таким образом она показывала, что не ценит его труд, поэтому он ей продавал всю одежду с наценкой. Офигела я знатно. А дальше произошло то, что и следовало ожидать после таких рассказов: за своей десерт и кофе платила я сама. Спасибо, что хоть не взял деньги за то, что потратил свое драгоценное время на меня. © Карамель / VK
- Зима, минус 30. Потащились мы с моим бывшим гулять, а я перчатки забыла. Он мне такой: "Ничего страшного, ты давай, растирай-растирай руки друг о друга". Сам он, конечно, был в толстенных варежках.
- Бывший очень больно меня бросил. В тот день он наговорил много обидного. Мое сердце было разбито. А бросил он меня ради девахи, которая его на самом деле не любила. Она водила его за нос. И вот он приполз ко мне в соплях и слезах и умолял простить его. Но они оба смеялись мне в лицо, когда он ушел от меня. А теперь смеюсь я. © Laura Brito / Quora
- Знакомая и ее бывший встречались в колледже. Но он изменил ей с ее же младшей сестрой. Они расстались, родители этой девушки нашли ей жениха. И тут на пороге нарисовался бывший. Девушка готова была простить его, но он обвинил ее в измене! В итоге она все же вышла за жениха, выбранного родителями. У них родилась прекрасная дочь, 20 счастливых лет брака. Но муж заболел, и она осталась вдовой. Бывший опять нарисовался. Она его пустила, а он стал ее учить, как жить: жена должна сидеть дома и готовить, а работать ей не нужно, она же женщина. Прошло пара дней – она его выгнала, уже окончательно. © Deepa Mistry / Quora
- Встречалась с парнем, он регулярно дарил мне подарки. Каждый день водил в рестораны, каждые выходные устраивал сюрпризы, букеты регулярно присылал. Подруги не могли поверить в то, что такие мужчины существуют! Мол, и добрый, и щедрый, и любящий, и красивый. Я, если честно, тоже не могла поверить, что мне так крупно повезло. Но вот же беда - спустя год мы расстались, он нашел себе другую. Я в слезах лежала дома целыми днями. Вдруг мне кто-то под дверь протолкнул письмо. Читаю, а там чеки и сумма вся за год наших отношений прописана. Этот типчик потребовал от меня вернуть ему подарки или деньги за его траты на меня. © Карамель / VK
- Пошли с подругами в кафе, сидим, болтаем о женском, и тут приходит мой бывший со своей новой пассией. Я на нервах, но виду не подаю. Он подходит к нашему столику и говорит: "Зачем ты сюда пришла? Специально выследила? Я хотел романтический вечер, а ты портишь все своим видом". Я чуть не подавилась. И это он мне говорит, когда я сижу с девочками, а он привел свою новую? © Карамель / VK
- Десять лет встречалась с парнем. Жениться не хотел совсем. Пугал ужасным грядущим бытом. Когда устала ждать и ушла, не давал прохода: караулил у двери, провожал до работы, встречал после. Клялся и обещал, что все понял, что мы поженимся, только бы я дала ему шанс. Любила его, поэтому вернулась. Полгода прошло, но ни намека на подготовку к свадьбе. Снова ушла. Снова он клялся и падал на колени. И так два года. Встретила другого. Влюбились, поженились. И тут бывший приехал с кольцом. © Подслушано / Ideer
- Я вышла замуж. Все было скромно: пригласили только близких, расписались и отметили – все без шика. А после с мужем довольные улетели на отдых. Внезапно пишет бывший: "Ну все, я оценил твой выпендреж со свадьбой. Даже немного приревновал. Так что, можешь вернутся ко мне, я уже готов". Иногда я поражаюсь тому, насколько человек высокого о себе мнения. Кинула в черный список, наслаждаюсь отдыхом дальше. © Карамель / VK
- Один мой бывший принес мне домой целый рюкзак моих вещей, которые у него валялись, и моих подарков ему. Я даже об этом не просила. А потом писал мне с чужих аккаунтов (его номер и профиль в соцсети я заблокировала), чтобы я вернула ему то одно, то другое. Главное, сам принес, а потом аж истерики закатывал, что я себе что-то нагло забрала. Ну я написала, что все свое оставила себе, а все его отнесла на ближайшую мусорку - мол, иди и ройся, если так надо. Он истерил, а потом отстал. И да, на мусорку я не ходила, зато пару месяцев было что дарить знакомым на праздники.
- Когда я расставалась со своим молодым человеком, то не думала, что он окажется настолько гнилым. Мы жили у меня в квартире, поэтому я разрешила ему вернуться и забрать свои вещи: одежду, средства гигиены. Он так и сделал, но на этом не остановился. Дурачок достал телефон, открыл приложение и начал мне показывать чеки за два года наших отношений. И все ради того, чтобы забрать у меня фен, соковыжималку, коврик и лоток для кота. Да, это все, что он купил в дом за два года отношений. © Карамель / VK
А ведь не только бывшие умеют преподносить разного рода сюрпризы:
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