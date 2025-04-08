17 бывших, которые доказали, что расставание — не конец, а начало новых безумных приключений

Мне нравится, как мамаша переживает, что у бывшего мужа наладилась личная жизнь, и как она прикрывает детскими переживаниями. Ох и наобщались бы они за 2 часа в кинотеатре. Все темы обсудили бы. Ну зачем мамаша горбатого лепит. Взяла бы сводила дочку в кино и сказала бы что папа заболел говорить не может. Бесят эти бывшие, которые эксплуатируют детей, чтобы вернуть мужа или просто не дать ему быть счастливым. И у всех одна и та же история. Ребенок плакал, что папа не пришел. Дак это ты и вдолбила ребенку в голову, что надо из-за этого плакать.