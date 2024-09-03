20+ человек, которые вообще не хотели никаких питомцев, а теперь в пузики им дуют и не морщатся

Есть люди, которые уверены, что они терпеть не могут домашних питомцев. Но однажды в их доме появляется хвостатое чудо, и выясняется, что в человеке таятся просто тонны любви к этому существу. Каждая из таких историй — это ну просто бальзам на сердце.

«Раньше они друг друга терпеть не могли, а теперь вот так делятся едой»

© celialesoleil / Reddit Kate 3 часа назад Я как кошатник против кормления котов человеческой едой, да еще таким способом, нечего котов заражать своими болячками. Кстати и в обратную сторону - тоже нечего - - Ответить

«Муж был не в восторге от идеи взять эту собаку. Вот они в день знакомства и год спустя»

«Жена еле уговорила меня завести этого малыша 11 лет назад»

«Батя 3 недели назад: „Мы не будем использовать мою ванную как роддом для беременной бездомной кошки“. И папа сегодня»

Когда милота побеждает все

Мама не разрешала мне завести крысу, сколько я ни уговаривала. «Чтоб я этой гадости в доме не видела!», — кричала она мне. Как-то раз я внаглую притащила от подруги клетку с крысой и сказала маман, что она может ко мне в комнату даже не заглядывать, чтобы питомца моего не видеть. Однажды захожу, картина маслом: мама стоит возле открытой клетки, поймала крысюка и сюсюкает с ним! Оказалось, она вдруг осмелела и решила ему руку в клетку сунуть, хоть потрогать. А он «такой мягонький оказался и умненький». © Unknown author / Pikabu

«Мой жених даже ехать за ним не хотел»

«2 года уговаривала мужа завести собаку. Он нехотя согласился. Тут слышу: муж ржет в туалете. А потом я получила это фото.»

«Папа лежит на полу и играет с котенком, который ему не нужен»

«Угадайте, кто не хотел собаку!»

Доброе сердце примет любого питомца

Мой брат завел птицеедов — это такие большие пауки. Сам обустроил в бывшем аквариуме в своей комнате все по фэншую. Мама пауков, в принципе, не очень любит, поэтому сразу сказала брату, чтоб по квартире эти его питомцы не ползали.

Уехал он на длительный срок на соревнования. И, я так поняла, подготовил пауков типа для спячки, что ли. В общем, у него все было под контролем. Но в один из дней я застала маму у аквариума в момент, когда она пинцетиком засовывала маленькую муху в крохотную паутинку. И возмущается такая: «Вот уехал, а животинку кто кормить будет? Он уже изголодался весь, наверное!» Я спросила, откуда муха. Она сказала, что поймала, так как не знает, где сверчки хранятся. Потом мама заметила хитин и в панике начала звонить брату и спрашивать, как оказывать первую помощь пауку. Отвечу сразу: с пауком было все в порядке, просто линька. © Unknown author / Pikabu

«Мы завтра же вернем его в приют»

«Он не хотел заводить кошку, но разрешил взять. Наш местный приют настаивает на том чтобы кошек брали парами. Теперь это его девочки»

«Моя мама ненавидела собак, потому что одна из них укусила ее в детстве. Теперь она относится к нашей собаке, как к ребенку»

Время все исправит

Несколько лет назад отчим привез полугодовалого щенка домой. Мама плакала — так его не хотела, просила отвезти обратно, откуда взял. Отчим отказался отвозить собаку категорически. Первое время пес жил в прихожей, ходить в другие комнаты мама ему запрещала.

С тех пор прошло 2 года. Мама собаку зовет своим сыночком, спит с ним в обнимку, хвастается мне в мессенджере, какие красивые новые миски ему купила, в новой квартире в большой комнате положила на пол ковер специально для собаки, чтобы у него во время игр лапы не скользили по ламинату, и шьет для него матрасики-подстилки. © FuturePerfect / Pikabu

«Моя свекровь гладит пса по лапе, так как переживает, что у него депрессия. Это тот самый пес, который ходит в ясли для собак, у него 3 кровати и личная прислуга в моем лице»

«Сначала он говорил, что не знает, стоит ли заводить птиц. Теперь он стоит на кухне, широко раскинув руки, и говорит: „Летите ко мне, дети мои!“»

«Да-да, мой отец ненавидит собак»

Отходчивый папа — радость в семье

Все наши животные заводились «вопреки» отцу. Каждый раз при упоминании, что мы хотим собаку или кота, он садился на диван, скрещивал руки на груди и, глядя в одну точку, заявлял: «Если заведете — я уеду жить в деревню!» Но мы уже знали, как это работает, и питомец появлялся в доме. Примерно 2 часа отец сидел на диване в гневной позе, а потом ненароком интересовался: «И что мне ему дать? Он, кажется, хочет чего-нибудь съесть». И все. Дальше ути-пути и обеспокоенное: «А если щенку нельзя печенье, то чем мне его утром угощать? Он же приходит ко мне на кухню, нельзя же отказывать. А коту сколько корма утром насыпать? На день 60 граммов? А если он не наедается и вечером еще просит — можно досыпать? И еще, ему эти консервы не нравятся — и я его понимаю, они невкусно пахнут, нужны другие!» © Lyssa / ADME

«Мистер „Я ненавижу кошек“. Он называет ее „своей девочкой“ и даже завел специальное полотенце, чтобы кошечке было удобно спать у него на руках»

«Я не хотела собаку — о ней мечтал бывший сожитель. Мне не хотелось шерсти, слюней, гулять по утрам... А теперь мы с ней живем вдвоем, это моя любовная любовь»

«Мы не будем брать домой этого бродячего кота. Я вообще кошек не люблю!»

Любовь зла — полюбишь и крыс

Мой муж вырос в частном доме и ненавидел крыс, а я до знакомства с ним держала декоративных крыс много лет. Когда мы стали вместе жить, крыс у меня не было, и на любое мое упоминание про этих животных муж зеленел, как будто его сейчас стошнит. Я считаю, что заводить питомцев против желания хотя бы одного члена семьи — безответственно, и уже смирилась с тем, что крыс у меня не будет. А он вдруг однажды сам сказал: «Да заводи ты этих крыс! Я же вижу, что ты хочешь». Так у нас появилась Соня. Она любила есть с нами вместе, сидела на столе и таскала кусочки из наших тарелок. Цитирую мужа: «Сказал бы мне кто-то полгода назад, что я буду с крысой из одной тарелки есть, я бы ему в лицо плюнул!» © Вероника / ADME

«Нет, нам не нужна собака, особенно маленькая»

«Мой хорек любит дремать с мамой, пока она смотрит телик. По иронии судьбы, именно мама была сильнее всех против этого питомца, а теперь она — его любимый человек»

«Когда я принес домой кота с мусорки, папа даже трогать его брезговал. Теперь он кормит его лакомствами, а кот приходит к нему в спальню, чтобы поваляться вместе»

Когда доброе сердце никак не скроешь

Я в детстве очень хотела крысу или хомячка, но мама была категорически против грызунов, даже слышать о них не желала. Потом я выросла, стала жить отдельно. И вот как-то звонит мне сестра и говорит, что мама притащила домой крысу из подъезда. Я даже говорить не могла от шока! Оказалось, у кого-то из соседей то ли сбежал крысак, то ли от него так избавились. Сидел на лестнице и жалобно пищал. Мама сжалилась, принесла его домой, поселила в клетку, и он прожил у нее даже чуть более 2 лет. © Koshatina8 / Pikabu

«Очевидно, что муж ненавидит нашего корги и хочет от него избавиться»