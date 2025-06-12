8 вещей, которые добавят вашему летнему образу шика

Обувь с длинной шнуровкой, будь то туфли или сандалии, — вещь опасная. Они могут как сделать образ интересным и шикарным, так и испортить его подчистую. Если когда-то было стильно обвязывать такие модели поверх джинсов, то сейчас так точно делать не стоит. Модные эксперты также рекомендуют носить обувь с завязками бежевых или телесных тонов на каблуках — они более элегантны, в то время как темные цвета часто выглядят слишком вызывающе и даже безвкусно.

При покупке таких босоножек сразу стоит продумать, под что их обувать. Опять же — бежевые модели более универсальны и шикарно будут смотреться с узорчатыми платьями.