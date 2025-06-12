8 вещей, которые добавят вашему летнему образу шика
Именно летом хочется демонстрировать свои лучшие наряды, правда? И есть несколько вещей, которыми можно и нужно дополнить свой гардероб в этом сезоне. Рассказываем, какую присмотреть обувь, стоит ли покупать вещи из джинсовой ткани и какие солнцезащитные очки предпочесть.
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Босоножки на шнуровке
Обувь с длинной шнуровкой, будь то туфли или сандалии, — вещь опасная. Они могут как сделать образ интересным и шикарным, так и испортить его подчистую. Если когда-то было стильно обвязывать такие модели поверх джинсов, то сейчас так точно делать не стоит. Модные эксперты также рекомендуют носить обувь с завязками бежевых или телесных тонов на каблуках — они более элегантны, в то время как темные цвета часто выглядят слишком вызывающе и даже безвкусно.
При покупке таких босоножек сразу стоит продумать, под что их обувать. Опять же — бежевые модели более универсальны и шикарно будут смотреться с узорчатыми платьями.
Сандалии с широкими ремнями вместо вьетнамок
Вьетнамки ассоциируются с жаркой погодой и пляжем, но будем честны: эта модель устарела, да и носить ее рискованно из-за неудобства. Такая обувь не имеет надлежащей поддержки стопы и амортизации. В качестве альтернативы можно купить сандалии с широкими ремнями — они удобные, обеспечивают комфорт ногам и выглядят довольно стильно. На первый взгляд может показаться, что такая пара обуви смотрится массивно, что кажется не особо летним, но на деле эти сандалии просто супер.
Джинсовая рубашка вместо куртки
Для прогулок в прохладные летние вечера вы наверняка приберегли столь популярную джинсовую куртку, классическую или с рукавом в три четверти, но это уже прошлый век. Хотя мы не исключаем возможности торжественного возвращения такой модели, так что припрячьте ее где-то в шкафу. А пока лучше купить свободную рубашку из джинсовой ткани. Это придаст вашему образу свежести и комфорта. Вариантов рубашек сейчас уйма, и вы точно сможете найти что-то по душе.
Изящные солнечные очки
Долгое время на пике популярности были массивные солнечные очки. Но в этом сезоне попробуйте выбрать что-то более изящное. Не нужно обязательно покупать раскрученную форму «кошачий глаз»: присмотритесь к более тонким овальным линзам — они просто шик!
Вязаные вещи
Одежда в стиле кроше летом смотрится безумно эффектно. Попробуйте костюм с вязаными юбкой и блузкой. Или короткое платье. А для непринужденного отдыха у моря подойдет вязаная рубашка-поло. Платье и рубашку можно дополнять замшевыми сандалиями.
Есть вариант и для любителей модных экспериментов — балетки в стиле кроше. Наконец, классика летнего гардероба — большая вязаная сумка. Кстати, особенно круто она смотрится с укороченным топом и юбкой-колоколом.
Приталенный топ с открытыми плечами
Льняная рубашка
Рубашка для многих является базой гардероба. А чтобы ее и летом было комфортно носить, приобретите льняную модель. В отпуске ее можно надеть даже на пляж поверх купальника, если подобрать рубашку оверсайз. А вообще эта вещь круто дополняет широкие брюки и юбки миди натуральных оттенков (например, спокойного зеленого или песочного).
С обычными джинсами она тоже превосходно сочетается. И даже поверх длинных летних платьев льняная рубашка смотрится эффектно. Как раз вариант для летнего вечера, когда становится чуть прохладнее, но в куртках или джинсовках все равно жарко.
Вещи с полосатым принтом
Если хочется освежить образ, то вещи в полоску — идеальное решение. Например, можно надеть платье с таким принтом. Причем стилисты особенно горячо рекомендуют модели с асимметричным кроем.
А сколько образов можно составить с полосатой рубашкой — не счесть. Так, модель оверсайз шикарно дополнит брюки или джинсы свободного кроя. С мини-юбкой и шортами классно смотрится вообще любая рубашка в полоску. А еще можно помодничать и приобрести укороченную модель.
Самое главное при обновлении летнего гардероба — это комфорт. И здорово, если получается его совместить со стилем. Несколько полезных советов можно найти здесь: