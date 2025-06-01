5 летних тканей, которые уже взяли на заметку все модницы

Вискоза — идеальная ткань для сухого и жаркого лета. Она впитывает пот, быстро сохнет и не липнет к телу. Не мнется.

Платье из вискозы будет отличным выбором для особого мероприятия, например, если вас пригласили на свадьбу на открытом воздухе.