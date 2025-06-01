5 летних тканей, которые уже взяли на заметку все модницы

Мода и стиль
2 часа назад

Лето — пора легкости, ярких красок и обновления гардероба. Мы привыкли выбирать хлопок и лен, но что, если немного выйти за рамки привычного? Есть ткани, которые не уступают по комфорту, но выглядят не хуже. В этой подборке — пять стильных альтернатив летней классике, которые придадут вашему образу утонченности.

Шелк vs шерсть мериноса

Олена
26 минут назад

Блин, сейчас много летней люксовой одежды из мериноса, или меринос +шелк, но цены ОООочень высокие, поэтому купить, чисто "попробовать" как-то жаба давит.

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Многие любят шелковые вещи за их легкость. Однако стоит быть готовыми к появлению пятен пота в очень влажный день. Лучше выбрать платье из шерсти меринóса.

Шерсть мериноса — это просто очень хорошая тонкорунная овечья шерсть.

Материал обладает уникальной способностью сохранять прохладу летом и тепло зимой. Ткань из мериноса будет сухой, а еще она не мнется, как хлопок или лен.

Вискоза

Олена
1 час назад

Вискоза не мнется, чо серьезно? Не вводите людей в заблуждение. Чистая вискоза мнется очень сильно

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Вискоза — идеальная ткань для сухого и жаркого лета. Она впитывает пот, быстро сохнет и не липнет к телу. Не мнется.

Платье из вискозы будет отличным выбором для особого мероприятия, например, если вас пригласили на свадьбу на открытом воздухе.

Лиоцелл

Олена
32 минуты назад

Вообще нет, лет 20 ему. Он в отличии от необработанной поверхности имеет шелковистую поверхность.

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Лиоцелл — это полусинтетический вариант вискозы, который производится из целлюлозных волокон.

Несмотря на то, что лиоцелл — не натуральная ткань, она все равно дышащая и ее приятно носить летом. Плюс, усадка при стирке меньше, чем у вискозы.

Деним vs Шамбре

Шамбре — лучшая замена дениму. Да, его часто путают с денимом, но у шамбре гораздо больше нитей и более тонкое плетение.

Эта легкая ткань создана из хлопковых волокон, что делает ее мягкой и дышащей.

А какие ткани летом предпочитаете вы?

Комментарии

Уведомления
Ales Draco
22 часа назад

Как может ткань с высокой впитывающей способностью быстро сохнуть? Кто-то ввёл новые законы физики?

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