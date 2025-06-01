Блин, сейчас много летней люксовой одежды из мериноса, или меринос +шелк, но цены ОООочень высокие, поэтому купить, чисто "попробовать" как-то жаба давит.
5 летних тканей, которые уже взяли на заметку все модницы
Лето — пора легкости, ярких красок и обновления гардероба. Мы привыкли выбирать хлопок и лен, но что, если немного выйти за рамки привычного? Есть ткани, которые не уступают по комфорту, но выглядят не хуже. В этой подборке — пять стильных альтернатив летней классике, которые придадут вашему образу утонченности.
Шелк vs шерсть мериноса
Многие любят шелковые вещи за их легкость. Однако стоит быть готовыми к появлению пятен пота в очень влажный день. Лучше выбрать платье из шерсти меринóса.
Вискоза
Вискоза не мнется, чо серьезно? Не вводите людей в заблуждение. Чистая вискоза мнется очень сильно
Вискоза — идеальная ткань для сухого и жаркого лета. Она впитывает пот, быстро сохнет и не липнет к телу. Не мнется.
Платье из вискозы будет отличным выбором для особого мероприятия, например, если вас пригласили на свадьбу на открытом воздухе.
Лиоцелл
Вообще нет, лет 20 ему. Он в отличии от необработанной поверхности имеет шелковистую поверхность.
Деним vs Шамбре
Шамбре — лучшая замена дениму. Да, его часто путают с денимом, но у шамбре гораздо больше нитей и более тонкое плетение.
Эта легкая ткань создана из хлопковых волокон, что делает ее мягкой и дышащей.
А какие ткани летом предпочитаете вы?
Комментарии
Как может ткань с высокой впитывающей способностью быстро сохнуть? Кто-то ввёл новые законы физики?