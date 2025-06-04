9 женских сумок, которые делают образ устаревшим

Некоторые модные эксперты полагают, что объемная сумка, как и неправильно подобранные очки или обувь, может сделать женщину визуально старше на несколько лет. И хотя большие сумки удобны для повседневного использования, их современные компактные аналоги могут освежить образ.

Внимание стоит уделить не только размеру, но и форме аксессуара. Сумки четких форм безупречно сочетаются и с формальной одеждой, и с повседневными нарядами. А вот удачную модель из мягких материалов подобрать к образу сложнее, ведь зачастую такие сумки выглядят дешево. Также подобные аксессуары могут смотреться неаккуратно, поэтому некоторые стилисты называют их «возрастными» и считают, что лучше использовать классические модели.

Если вы все же любите сумки непривычной формы, то обратите внимание на хит модного сезона — сумку-ведро. Эта модель в кратчайшие сроки сошла с подиумов в массовые магазины, и сразу же стала пользоваться спросом.