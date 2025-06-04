9 женских сумок, которые делают образ устаревшим
Сумочка — это не только переносной склад для всего необходимого, но и важный аксессуар. Для них даже придуманы правила этикета. Вы даже не представляете, как иногда какой-то там клатч может придать вашему образу тусклости и даже немного «состарить» образ. Конечно, мы не настаиваем сразу же избавляться от столь любимых и удобных сумок, тем более и сами стилисты разнятся во мнениях. Но некоторые устаревшие модели обсудим.
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Сумки с паттерном из логотипов
Долгое время аксессуары с логотипами известных брендов считались чем-то прекрасным и изысканным. Но в этом сезоне многие эксперты твердят, что такой нарочитый принт выглядит безвкусно. А вот простая гладкая сумочка, которая выглядит более универсально, — супер. Такой аксессуар гораздо проще сочетать с вещами из вашего гардероба. Да и в принципе простота часто выглядит элегантно и дорого.
Сумки с большим количеством фурнитуры
Стилисты считают, что обилие карманов — признак «возрастных» сумок. А из-за молний низкого качества на них уж точно проиграет весь образ. Гораздо лучше смотрится простая фурнитура, например, магнитная застежка. А большое количество лишних деталей и металлических украшений выглядит неактуально и упрощает.
Гораздо лучше для образа украсить сумку минималистичной подвеской. Этот маленький акцент добавит очарования. Это может быть кисточка или подвеска в стиле ретро — такие безделушки сделают образ современнее и помогут обладательнице сумочке выразить себя.
Плетеные сумки
Лаконичные сумки это хорошо, но простовато, а с фурнитурой накинет годков, но вау.
Некоторые модные стилисты просят отказаться от плетеных сумок. Выглядят они мило, но простовато. Если вам совсем не хочется прибегать к сумкам из гладких материалов, можно попробовать вязаные крючком или макраме модели. Вы представили авоську в сеточку? На самом деле сейчас множество красивых сумок, выполненных в такой технике. Дизайнеры постарались разнообразить эту линию яркими красками, металлическими и кожаными элементами и ремнями. При взгляде на многие вязаные модели можно лишь сказать «вау».
Клатчи с перьями
Такие сумочки отлично подойдут для фантастической фотосессии, но определенно не в качестве аксессуара, в который можно положить телефон и помаду. Перышки крайне не практичны. Но это не значит, что кокетство вечерних сумочек ушло в прошлое. Просто можно выбрать клатч с утонченными украшениями в виде стразов или искусственного жемчуга.
Поясные сумки
Пожалуй, относительно одной модели эксперты уверены наверняка: поясные сумки — это прошлый век. Да, это очень удобно. Особенно во время путешествия или на концерте. Но такая модель смотрится слишком громоздко (несмотря на небольшие размеры). Складывается ощущение, что вы идете не на прогулку или работу, а отправляетесь в поход и на плечах у вас будет еще огромный рюкзак. Образ сразу становится тяжелым.
Но чем заменить такую удобную сумку? Попробуйте классический вариант через плечо. Вы будете чувствовать себя так же свободно, но при этом образ будет выглядеть гораздо лучше.
Бесформенные шоперы
Как сумка справа может заменить сумку слева? В это ведро ничего не помещается. У меня есть такая сумка, она только выглядит классно, но абсолютно не функциональна.
Некоторые модные эксперты полагают, что объемная сумка, как и неправильно подобранные очки или обувь, может сделать женщину визуально старше на несколько лет. И хотя большие сумки удобны для повседневного использования, их современные компактные аналоги могут освежить образ.
Внимание стоит уделить не только размеру, но и форме аксессуара. Сумки четких форм безупречно сочетаются и с формальной одеждой, и с повседневными нарядами. А вот удачную модель из мягких материалов подобрать к образу сложнее, ведь зачастую такие сумки выглядят дешево. Также подобные аксессуары могут смотреться неаккуратно, поэтому некоторые стилисты называют их «возрастными» и считают, что лучше использовать классические модели.
Если вы все же любите сумки непривычной формы, то обратите внимание на хит модного сезона — сумку-ведро. Эта модель в кратчайшие сроки сошла с подиумов в массовые магазины, и сразу же стала пользоваться спросом.
Модели блеклых цветов
Уже всё разно про годки. Сумку слева можно носить с каким угодно цветом, и с различными стилями. Поэтому они популярны. Сумка справа слишком специфична, она не подойдёт ко всему, не к любому случаю, даже зимой как её носить, только если подходящая куртка. То есть под сумку ещё нужно и одежду специально покупать.
Тусклые цвета не играют на руку модницам. Да и обычным женщинам, которые хотят выглядеть стильно, тоже. Вместо аксессуаров тусклых оттенков можно выбрать варианты насыщенных цветов, чтобы выглядеть эффектнее. Это могут быть не только яркие сумки (например, желтого, голубого или белого цвета), но и вариации классических цветов (черного, коричневого, темно-серого). Шоколадная или бордовая сумка сразу притягивает взгляды, а вот бежевая может выглядеть бледно вне зависимости от модели. Если все же хочется чего-то нежного, то на помощь придут трендовые пастельные тона: розовый, масляно-желтый и фисташковый.
Стеганые сумки-тоут
Эта модель у многих ассоциируется с немолодыми дамами. В этом нет ничего плохого, ведь даже крупные бренды выпускают такие сумки для женщин в возрасте. Но если хочется сделать образ более живым и актуальным, то вместо этого можно примерить более современные варианты.
Сумки с принтами и вышивкой
Некоторые эксперты считают, что к вещам с лоскутным шитьем, вышивкой, а также сумкам из ткани, которые можно стирать, нужно относиться с осторожностью. В общем, ко всему, что ассоциируется со сделанным своими руками. Более категоричные модницы советуют вообще обходить стороной модели с любыми принтами.
Конечно, стильным и современным образ делает не только сумочка: украшения, прическа и даже цвет одежды могут сыграть решающую роль. Но какой бы стиль не предпочитали наши читательницы, главное, чтобы они всегда были отдохнувшими и счастливыми. Возможно, некоторые наши статьи помогут вам в этом: