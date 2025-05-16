9 деталей в образе, которые накидывают нам лет

Правильно подобранная помада всегда сыграет на руку любой женщине. Но с возрастом нужно подбирать этот предмет макияжа с особой внимательностью: естественный пигмент со временем исчезает, губы становятся бледнее и суше. Матовая помада прибавит лет вашему образу, подчеркнет сухость и мелкие морщинки. А вот вариант с легким перламутром будет выглядеть круто и обеспечит ухоженный вид: губы будут выглядеть более пухлыми и увлажненными. Главное, конечно, не переборщить с блеском. Проследите, чтобы в составе помады были увлажняющие компоненты — витамин E и гиалуроновая кислота.

Большую роль играет и цвет помады. Обязательно пользуйтесь пробниками, чтобы понять, как будет выглядеть тот или иной оттенок. Подходит ли он под ваш тон кожи? Например, с холодным оттенком кожи хорошо будут смотреться ягодные цвета, а с теплым — коралловые или персиковые. Конечно, каждая леди иногда хочет накрасить губы яркой красной помадой. С этим цветом следует быть аккуратной: выбирайте более мягкие и яркие варианты вместо глубоких матовых оттенков.

Не забывайте ухаживать за своими губами: используйте средства SPF, наносите питательные маски перед сном, пейте больше воды.