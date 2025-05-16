Записываем в книжечку:"помада с легким перламутром убирает носогубные складки и подтягивает шею". Ну, судя по подобранным фото примерам))
9 деталей в образе, которые накидывают нам лет
Для любого возраста можно подобрать стильный образ, который поможет выглядеть на все сто — будь то черный пиджак, джинсы, изысканные туфли и элегантные серьги или платье с V-образным вырезом, подчеркивающим ваш яркий макияж. Главное — избежать некоторых ошибок, которые могут все испортить и прибавить вам несколько лет.
Матовая помада
Правильно подобранная помада всегда сыграет на руку любой женщине. Но с возрастом нужно подбирать этот предмет макияжа с особой внимательностью: естественный пигмент со временем исчезает, губы становятся бледнее и суше. Матовая помада прибавит лет вашему образу, подчеркнет сухость и мелкие морщинки. А вот вариант с легким перламутром будет выглядеть круто и обеспечит ухоженный вид: губы будут выглядеть более пухлыми и увлажненными. Главное, конечно, не переборщить с блеском. Проследите, чтобы в составе помады были увлажняющие компоненты — витамин E и гиалуроновая кислота.
Большую роль играет и цвет помады. Обязательно пользуйтесь пробниками, чтобы понять, как будет выглядеть тот или иной оттенок. Подходит ли он под ваш тон кожи? Например, с холодным оттенком кожи хорошо будут смотреться ягодные цвета, а с теплым — коралловые или персиковые. Конечно, каждая леди иногда хочет накрасить губы яркой красной помадой. С этим цветом следует быть аккуратной: выбирайте более мягкие и яркие варианты вместо глубоких матовых оттенков.
Не забывайте ухаживать за своими губами: используйте средства SPF, наносите питательные маски перед сном, пейте больше воды.
Перебор с украшениями
Правильно подобранные аксессуары выглядят выигрышно. Но многие стилисты любят цитировать Коко Шанель: «Прежде, чем выйти из дома, посмотрите в зеркало и снимите одну вещь». Это касается даже сочетающихся украшений: если в вашем наборе серьги, кольцо, ожерелье и браслет, то это явный перебор и все вместе может немного упростить ваш образ. Если вы все-таки любите такие аксессуары и уверены в том, что они вам идут, то не отказывайте себе в этой роскоши. Все-таки вкусы у всех разные и самое главное, чтобы вам нравилось ваше отражение в зеркале.
Нижнее белье не по размеру
Смешно про крючки... У меня под грудью сейчас 72 см, размерный шаг, как известно 70, 75, 80... То какой мне купить? 75, что б не держался и ерзал при движении, или 70, что б впивался?
Тесный бюстгальтер может прибавить десяток лет и сделать ваш образ тяжелее и неопрятнее. Одежда будет выглядеть комковато, а слишком затянутые бретели создадут ненужные выпуклости. Помните, при примерке нового лифа вы должны застегнуть его на крайний крючок и при этом он должен идеально сесть. Следующие крючки предназначены на случай, если бюстгальтер растянется со временем. В идеале обновлять этот элемент гардероба следует раз в год.
Выделяющаяся линия трусов на брюках тоже не украшает. Поэтому убедитесь, что модель плотно прилегает к телу. Отдавайте предпочтение тонкому кружеву или трусикам-невидимкам без швов по краям.
Многие дамы приберегают корректирующее белье на торжественные мероприятия. На самом деле его можно носить ежедневно — так получится скрыть мелкие шероховатости. Самое главное — правильно выбрать модель. Не стоит брать на размер меньше: это лишь добавит дискомфорт. Корректирующее белье должно плотно прилегать, но при этом не быть тесным.
Слишком много черного
Безусловно, в гардеробе каждой леди должно быть маленькое черное платье. Или еще что-то. Черный цвет подчеркивает достоинства и скрывает недостатки, а заодно придает образу загадочности. Но иногда он может сыграть с вами злую шутку и накинуть немного лет. С годами кожа становится чуть бледнее и неправильно подобранная одежда черного цвета увеличит контраст, подчеркнет недостатки и мелкие морщины, создаст нежелательные тени на подбородке. Стоит избегать моделей под горло: например, V-образный вырез будет выглядеть куда элегантнее. Разбавить черный костюм ярким шарфом или украшениями — высший класс. Также положение может исправить яркая помада, которая подойдет к тону вашей кожи.
Длинные ожерелья
Короткие ожерелья грамотно подчеркнут ваше лицо. Попробуйте примерить чокер или ожерелье чуть ниже ключицы. Несмотря на то, что стилисты рекомендуют выбирать изысканные украшения, иногда и массивное ожерелье может стать отличным акцентным аксессуаром, который добавит немного гламурности и отвлечет внимание от мелких морщинок на лице.
Массивные серьги
Это ж блестящие клипсы - похожие модели можно носить без опасения, они не растянут прокол мочки, главное подобрать модель с зажимом, который не очень сильно прижимает мочки.
Многие женщины выбирают сережки с учетом формы лица и длины шеи. Овальному типу подойдет практически любая модель, дамам с круглым лицом подойдут длинные серьги, а с квадратным — изделия с плавными изгибами. Нюанс, который нужно учитывать с возрастом — носить массивные тяжелые серьги рискованно. Дело в том, что с годами кожа становится более тонкой и чувствительной, так что мочки ушей могут растянуться под тяжестью украшений.
Полупрозрачные колготки
Представляю себя в непрозрачных колготках тёмно-синего цвета - зрелище ещё то. Как-то нам с мамой удалось в Москве в ГУМе купить светло-голубые импортные прозрачные колготки с ромбиками по бокам - носила их иногда в школу с синим костюмом в 10 классе и потом в уже в институте. Но это было в юности и молодости, а в старшем возрасте цветные колготки - это уже перебор.
С полупрозрачными колготками нужно быть настороже. Особенно это касается оттенков загара: вроде как должен получиться естественный цвет, но что-то не так. Лучше в такой ситуации использовать автозагар. А если вам некомфортно с обнаженными ногами, то отдайте предпочтение непрозрачным колготкам черного и темно-синего цветов или полностью прозрачным телесным.
Громоздкая обувь
Попробуйте отдавать предпочтение утонченной обуви. Толстые каблуки и громоздкая платформа добавляют излишнюю тяжесть образу. Стилисты рекомендуют дамам зауженный носик и изысканный каблук-рюмочку.
Растянутые джинсы
Джинсы-стрейч — это обязательная вещь в гардеробе. Тянущаяся ткань прежде всего очень удобна. Но стилисты рекомендуют выбирать штаны с меньшим процентом эластичных волокон. В противном случае джинсы будут не подчеркивать вашу фигуру, а собираться в гармошку или некрасиво провисать.
Комментарии
А я люблю черный. Что он там накинет-скинет, пофиг. Мне комфортно. А еще я желтый люблю...И фиолетовый.
только возраст прибавляет возраста , а не какой-то там лишний браслет и недостаточно блестящая помада. выглядеть моложе поможет лишь образ жизни. Касательно одежды- естественно есть разница между стильной пожилой женщиной и колхозницей ,но это не вопрос цвета или выреза - они могут быть любыми.
И почему эти статейки всегда про женщин, которые в основной массе стремятся хорошо выглядеть?? давайте статью для мужиков: " как быть стильным" ,а то у пожилых мужчин это прям беда.