15 модниц, которые сшили себе купальник, и теперь все спрашивают, где такой купить
Фотоподборки
3 часа назад
Не магазинная штамповка, а уникальный дизайн, идеальная посадка и восторженные взгляды на пляже. Звучит как фантастика? А вот и нет! Эти мастерицы доказали, что создать идеальный пляжный наряд своими руками — реально. Правда, иногда для этого приходится перешивать, перекраивать и сражаться с непослушной тканью. Но результат того стоит!
«Вдохновилась этой Барби и вот что вышло»
- В детстве я бы душу продала за такой! © emmejm / Reddit
«Мой любимый собственноручно сшитый купальник»
«Сшила нам с мужем купальные костюмы в винтажном стиле»
- Какая милота! Никогда бы не подумала, что они не из магазина © Liv-Julia / Reddit
- Как круто вы смотритесь вместе! © xomacattack / Reddit
«Верх от купальника, сшила его сама»
«Сшила для себя потрясный купальник, но прогадала с размером. Хорошо, что ткань еще осталась»
«Моя первая удачная работа из эластичной пряжи»
«Я в этом купальнике катаюсь и на сапборде, и на каяке. Чувствую себя супер — держится как влитой»
«Мой первый успешно сшитый купальник!»
«Сшила себе ретро-купальник. На ткани напечатала собственные рисунки»
- Обалдеть, я б купила! © Auto_Moving / Reddit
- Нам нужно срочно вернуть такие в моду! © eatingganesha / Reddit
«Мой первый купальник»
- Отличная работа! Но из-за красного цвета в белый горошек ты похожа на Минни Маус. © shinracompany / Reddit
«Решила поделиться своим достижением — сама сшила вот этот купальник»
- Я начала шить себе одежду, потому что рост у меня 185 см, и мне ничего не подходило. Теперь у меня есть настоящий Святой Грааль — этот слитный купальник! Вчера опробовала его в бассейне. © SorryBeautiful / Reddit
«Связала сестре в подарок на день рождения»
«Наконец-то у меня есть купальник, который сидит на мне как надо!»
«Ты похожа на ретро-Барби у бассейна!»
«Сшила для подружки»
А вот и еще несколько наших подборок о мастерах и рукодельницах с золотыми руками:
Фото на превью sewmagical99 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Большинство пошито ... как бы так помягче??....🤔 кустарно, неумело...🤷🏻♀️ Но если это первая попытка шить то можно простить
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