15 модниц, которые сшили себе купальник, и теперь все спрашивают, где такой купить

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3 часа назад

Не магазинная штамповка, а уникальный дизайн, идеальная посадка и восторженные взгляды на пляже. Звучит как фантастика? А вот и нет! Эти мастерицы доказали, что создать идеальный пляжный наряд своими руками — реально. Правда, иногда для этого приходится перешивать, перекраивать и сражаться с непослушной тканью. Но результат того стоит!

«Вдохновилась этой Барби и вот что вышло»

«Мой любимый собственноручно сшитый купальник»

«Сшила нам с мужем купальные костюмы в винтажном стиле»

«Верх от купальника, сшила его сама»

«Сшила для себя потрясный купальник, но прогадала с размером. Хорошо, что ткань еще осталась»

«Моя первая удачная работа из эластичной пряжи»

«Я в этом купальнике катаюсь и на сапборде, и на каяке. Чувствую себя супер — держится как влитой»

«Мой первый успешно сшитый купальник!»

«Сшила себе ретро-купальник. На ткани напечатала собственные рисунки»

«Мой первый купальник»

  • Отличная работа! Но из-за красного цвета в белый горошек ты похожа на Минни Маус. © shinracompany / Reddit

«Решила поделиться своим достижением — сама сшила вот этот купальник»

  • Я начала шить себе одежду, потому что рост у меня 185 см, и мне ничего не подходило. Теперь у меня есть настоящий Святой Грааль — этот слитный купальник! Вчера опробовала его в бассейне© SorryBeautiful / Reddit

«Связала сестре в подарок на день рождения»

«Наконец-то у меня есть купальник, который сидит на мне как надо!»

«Ты похожа на ретро-Барби у бассейна!»

«Сшила для подружки»

Фото на превью sewmagical99 / Reddit

Комментарии

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Lyubchenko
1 день назад

Большинство пошито ... как бы так помягче??....🤔 кустарно, неумело...🤷🏻‍♀️ Но если это первая попытка шить то можно простить

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