15 модниц, которые сшили себе купальник, и теперь все спрашивают, где такой купить

Не магазинная штамповка, а уникальный дизайн, идеальная посадка и восторженные взгляды на пляже. Звучит как фантастика? А вот и нет! Эти мастерицы доказали, что создать идеальный пляжный наряд своими руками — реально. Правда, иногда для этого приходится перешивать, перекраивать и сражаться с непослушной тканью. Но результат того стоит!