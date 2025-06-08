12 человек похвастались своими находками, и это просто нечто

Фотоподборки
19 минут назад

Интернет полон удивительных находок, но эти — выходят за рамки обыденного. Пользователи поделились такими сокровищами, что хочется воскликнуть: «Вот это удача!» Будьте осторожны — после этого вам тоже захочется пойти на охоту за чудесами!

«Муж чистил канализацию. Я глазам не поверила, когда он вернулся с полной сумкой этого»

O_о
20 часов назад

"Срочные новости! Произошло ограбление ювелирного магазина!"
- Дорогой, откуда это всё?
- Канализацию чистил.

-
-
Ответить

«Нашла в комиссионке винтажные обои, хочу поклеить их у себя дома»

«Мы только что получили ключи от нашего дома 1912 года постройки и нашли это в подвале»

Светлана БМВ
20 часов назад

Симпатичные плафоны. Если их можно использовать то они подойдут для бра или небольших комнат.

-
-
Ответить

«Вот такая брошка попалась мне в кармане куртки из комиссионнки»

«Обернулась и увидела в комиссионке двух подростков, держащих гигантский дверной упор в стиле Кьюпи»

«Я коллекционирую Кьюпи уже более 13 лет, но ничего похожего я никогда не видела».

«Этот сюрприз ждал меня в стене коридора. Часть меня просто хочет вернуть все как было и сделать вид, что я ничего не видел»

Nati Ja
18 часов назад

Если это возможно, надо попытаться восстановить эти арочные окна.

-
-
Ответить

«Снаружи оно обшито стальным сайдингом. Дом построен в 1880 году».

«Все эти украшения мы с мужем нашли металлоискателем в прошлом году. Больше всего — в парках»

«Моя коллекция старинных дверных ручек, найденных во время прогулок»

Nati Ja
18 часов назад

Где надо гулять, чтобы постоянно находить старинные дверные ручки?

-
-
Ответить

«Купил столетний дом, увидел это на чердаке. Не знаю, как туда безопасно попасть прямо сейчас, но это точно станет приключением»

«Моя семья недавно купила дом, построенный в 1875 году, и нам хотелось бы узнать больше об этом камине!»

Светлана БМВ
19 часов назад

Великолепный камин. Даже если он не действующий, он прекрасно облагораживает стиль интерьера.

-
-
Ответить

«Найден во время реконструкции. Датировано тем же десятилетием, когда был построен дом!»

«Унаследовал розовый куст от члена семьи, пошел его посадить и наткнулся на остатки старинной мощеной дорожки»

Дома интересны не только своими секретами. Здесь вы можете прочитать еще больше статей о том, как обустраиваются люди:

Фото на превью Tight-Background-252 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее