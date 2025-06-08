12 человек похвастались своими находками, и это просто нечто

Интернет полон удивительных находок, но эти — выходят за рамки обыденного. Пользователи поделились такими сокровищами, что хочется воскликнуть: «Вот это удача!» Будьте осторожны — после этого вам тоже захочется пойти на охоту за чудесами!

«Муж чистил канализацию. Я глазам не поверила, когда он вернулся с полной сумкой этого»

«Нашла в комиссионке винтажные обои, хочу поклеить их у себя дома»

«Мы только что получили ключи от нашего дома 1912 года постройки и нашли это в подвале»

«Вот такая брошка попалась мне в кармане куртки из комиссионнки»

«Обернулась и увидела в комиссионке двух подростков, держащих гигантский дверной упор в стиле Кьюпи»

«Я коллекционирую Кьюпи уже более 13 лет, но ничего похожего я никогда не видела».

«Этот сюрприз ждал меня в стене коридора. Часть меня просто хочет вернуть все как было и сделать вид, что я ничего не видел»

«Снаружи оно обшито стальным сайдингом. Дом построен в 1880 году».

«Все эти украшения мы с мужем нашли металлоискателем в прошлом году. Больше всего — в парках»

«Моя коллекция старинных дверных ручек, найденных во время прогулок»

«Купил столетний дом, увидел это на чердаке. Не знаю, как туда безопасно попасть прямо сейчас, но это точно станет приключением»

«Моя семья недавно купила дом, построенный в 1875 году, и нам хотелось бы узнать больше об этом камине!»

«Найден во время реконструкции. Датировано тем же десятилетием, когда был построен дом!»