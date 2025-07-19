Нашла видео, посмотрела, вообще круть. Я бы и сейчас от такой не отказалась бы.
16 винтажных бьюти-гаджетов, которые сегодня выглядят загадочно
Фотоподборки
2 часа назад
Смартфон в прошлом был бы непонятен, а что насчет вещей из давно ушедших эпох? Многие предметы красоты из былых времен выглядят настолько странно, что вы можете и не догадаться, для чего они были предназначены! К счастью, в интернете всегда найдутся знатоки, готовые дать ответ, как именно женщины пользовались этими бьюти-гаджетами.
«Кто-нибудь что-нибудь знает об этой вещице?»
- Это винтажная музыкальная карусель для помады. © Trashpanda-princess / Reddit
А это музыкальная шкатулка для пудры 1940-х годов
Ещё одна прелесть! У мамы есть тяжёлая стеклянная коробочка для пудры с изображением зимнего леса на верхней стороне крышки - тоже очень красивая.
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«Для чего вообще нужна эта крохотная ложечка? Нашел ее и теряюсь в догадках»
- Это старинный латунный инструмент для чистки ушей. © RedditModsKMKB / Reddit
«Нашла маленький янтарный пузырек с прозрачной жидкостью внутри! В кожаном мешочке со шнурком»
- Это старые духи «Жасмин 76». © angusvombat / Reddit
«Бабушка говорит, что эта „ложка“ у нее уже много лет»
Хорошо,что эту ,ложку " в рот не засунула.Это бритва для стрижки.
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- Похоже, это какая-то разновидность бритвы с двумя лезвиями. Гребни на концах предназначены для более густой бороды. © gonzorizzo / Reddit
«Соседи выставили на улицу что-то вроде винтажного кресла с отверстием в сиденье, через которое виднеется какое-то устройство и шнур»
- Это корейское приспособление для прогревания тазового дна. Оказывая давление на таз и талию, массажирует их, чтобы устранить перекос таза. © Naive-Atmosphere-178 / Reddit
«Нашел это в доме, в который переехал»
- Это грелка для рук / карманов на твердом топливе. © Accomplished_Hunt762 / Reddit
«Что это за сумочка с белыми предметами в форме сердца?»
- Это для ящиков с одеждой. Чтобы одежда приятно пахла. © Jellybeansistaken / Reddit
«Какой-то резак, приводимый в действие вручную, сделанный из латуни»
- Это держатель ремня для заточки бритвы. Ремень отсутствует. Зажим также отсутствует. Он держит опасную бритву, и когда поворачиваешь ручку, он ходит из стороны в сторону. У меня где-то есть целый ремень. © Lordsofexcellence / Reddit
«Эта салфетка и умывальник, который мой муж отреставрировал — подарок от одной женщины. Салфетка принадлежала ее бабушке, как и сам умывальник. А горшок мы купили в интернете»
«Буду признательна за любую информацию об этом парфюмерном флаконе»
- Похоже, он из эпохи голливудского регентства, 1960-е годы. © MissHibernia / Reddit
«Моя любимая вещь: урановый распылитель для духов в стиле арт-деко 1920-х годов»
«Моей бабушке 94 года. Когда она была маленькой девочкой, они жили в Торонто и были довольно богаты. Это у нее осталось. Она ничего не знает о происхождении этого набора»
- Вероятно, это Чехия, примерно 1920-е годы. © Pastaconsarde / Reddit
«Нашла просто зеркало без ручки, но с фигуркой наверху»
- На мой взгляд, это верхняя часть контейнера для пудры. Это объясняет зеркальное дно, потому что вы подносите его к лицу, когда наносите макияж, а также ручку-фигурку, чтобы она выглядела декоративно, когда не используется. Как правило, дно баночки было полым, чтобы дамы могли легко вставлять и менять контейнеры с предпочитаемыми пудрами. © -insert_pun_here- / Reddit
«У кого-нибудь есть идеи о происхождении этого?»
«Нашла это в магазине! Что это может быть?»
- У моей сестры такое было. На него вешают браслеты и другие украшения. © Acroyear
/ Reddit
Еще больше крутых вещиц из прошлого вы найдете в другой нашей статье.
Фото на превью howmanyshrimpinworld / Reddit
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