20+ семейных фото, которые рассказывают историю лучше любых слов

Иногда фотография не просто запечатлевает конкретное мгновение, а становится иллюстрацией семейной истории. Не всегда это что-то торжественное — вроде свадьбы или дня рождения. Порой в кадр попадают совсем, казалось бы, незначительные события, но они передают дух конкретной семьи лучше тысячи слов. И у вас тоже наверняка есть такие снимки.

«Ровно 27 лет назад мама сделала идеальную фотку нас с сестрой. Некоторые вещи никогда не меняются»

«Однажды мы увидели, как мама надевает серьги. Мы были в шоке от того, что она вставляет их прямо в ухо!»

«Мой отец и мой муж измеряют рост нашей дочери»

«Мои родители буквально за секунду то того, как я родился»

По цвету и качеству картинки это похоже на кадр из «Секретных материалов». © Consistent_Spell2173 / Reddit

«Дочка помогает своему отцу с мелким ремонтом»

«Мой первый день рождения»

«Это 60-я годовщина свадьбы моих бабушки и дедушки. У деда была болезнь Альцгеймера. Он не помнил своих детей, свой дом и многое другое»

«Но как бы плохо ему ни было, всякий раз, когда дед видел мою бабушку, он говорил: „Посмотрите на мою прекрасную жену!“»

«Застал момент, когда жена ругает нашу собаку. Это фото похоже на картину»

«Это был день, когда мы нашли котенка в нашем гараже, и я сказала сыновьям проследить за ним»

«Родители прожили 31 год в несчастливом браке. Я сфоткал их после ссоры во время семейной поездки»

«Моя мама учит мою дочь играть в настольный футбол»

«Папа любил брать меня с собой в походы»

«Когда я был маленьким, мы жили бедненько, но мама всегда старалась сделать мне потрясающие костюмы на праздники. Я люблю тебя, мама!»

«На этом фото 5 поколений нашей семьи! Моя прабабушка, бабушка, мама, я и мой сын, 1992 год»

«Папа и мой младший сын завтракают»

«День пиццы. Да, мы итальянцы»

Дедушка помогает освоить первый транспорт

«Мои родители познакомились 35 лет назад, когда столкнулись во время игры в волейбол»

«Моя мама достала конструктор 20-летней давности — он из моего детства. Дети сначала купались в нем, а потом начали строить потрясающие замки и машины»

Золотая свадьба

«Мы воссоздали это семейное фото 29 лет спустя. Состав тот же. Мне тут 28 лет, маме 58, бабушке 79, а прабабушке — 101 год!»

Бабушка выглядит потрясающе для своих 79 лет! © organicbabykale1 / Reddit