20 метких комиксов о том, как стремительно меняется мир вокруг нас

Порой кажется, что время с каждым годом ускоряет свой бег, и за одно современное десятилетие жизнь меняется сильнее, чем раньше за 100 лет. Еще не так давно мы не знали, что такое сотовая связь и интернет, а сейчас кажется, будто и не было времени, когда этих вещей не существовало. Мы решили поразмышлять о том, как сильно отличается современность от предыдущих эпох, и нашли множество различий. Но и общие черты иногда встречаются.

Ритм жизни ускорился. У нас теперь нет времени на долгие ожидания — хочется получить все и сразу. И это касается не только любимого сериала

Сделать селфи стало значительно проще. Хотя страсть к самолюбованию не современники придумали

Сотовая связь дала нам свободу быть на связи практически в любой точке мира, но и в этой точке мы нередко бываем привязаны к месту с розеткой

Современные технические новинки обогатили жизнь и детей, и взрослых. И нам уже не надо использовать фантазию, чтобы как-то развлечься — выбор огромен

Посудомоечные и стиральные машины, роботы-пылесосы и доставки упростили жизнь. Физического домашнего труда стало меньше. А времени все равно не хватает

O_о 22 часа назад Стандарты чистоты повышаются с появлением гаджетов. Это как гонка вооружений. Когда-то достаточно было пол чистым песком посыпать. Недавно и стирали реже. - - Ответить

Диковинными домашними любимцами больше никого не удивишь. И мода на питомцев меняется с каждым годом

ФинтУшами 21 час назад и какое дамочке с картинки справа дело до того, у кого ещё есть такие псы, если парень знакомый, и кого волнует её мнение, если нет - - Ответить

Дети всегда любили батуты. Просто мы за попытки попрыгать на кровати получали строгий выговор, а наши дети скачут, как хотят, в специальных батутных центрах

Раньше большинство домашних проблем люди решали своими силами. Теперь многие навыки утрачены, ведь всегда можно вызвать специалиста

O_о 22 часа назад Сейчас загуглить видео, как паять трубы ПВХ - дело двух минут (это не про картинку с вантузом, это про дела сложнее использования вантуза). А очумелые и неочумелые всегда были. - - Ответить

Во времена нашего детства для веселья на горке нужны были только попа и лед, а у современных детей есть свой личный зимний транспорт

Некоторые привычки будто пришли к нам из прошлого. Только их суть изменилась

Молодежь сейчас предпочитает более мобильные виды транспорта. Это экономит деньги и время, к тому же безопасно для окружающей среды

Если раньше у соседей просили картофелину или морковку на суп, то сегодня просьбы касаются неосязаемых вещей

Дети все так же учатся в школах, но перемены коснулись и их. Если во времена нашего детства главным в классе был учитель, то теперь в приоритете дети

Взгляды на моду стали гораздо шире. Сейчас можно ходить в чем угодно — вычурным нарядом сложно кого-то удивить

Сервисы доставки еды, вполне возможно, в скором времени напрочь лишат людей кулинарных навыков. У многих юных особ они так и не сформировались

Александр 20 часов назад готовить утку – это не самое главное в жизни😁 - - Ответить

Мы стали зависимы от гаджетов, которые во многом облегчают жизнь, но, с другой стороны, могут держать нас в постоянном напряжении

Иногда кажется, что современные люди просто перестали замечать друг друга, и телефоны заменили многим реальное общение

Поиски своего места в жизни у современных молодых людей занимают гораздо больше времени, чем когда-то у их родителей

Молодежь не заморачивается хозяйственными хлопотами, а многие вещи просто не умеет делать. Даже пришить пуговицу для некоторых становится глобальной проблемой

И только кошачья логика как была неподвластна нашему пониманию, так и осталась

А если вы любите нетривиальные комиксы, то вот вам статьи про отпуск, про современные технологии и про то, что жизнь с питомцами полна непредсказуемых поворотов.