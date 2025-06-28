20 метких комиксов о том, как стремительно меняется мир вокруг нас
Порой кажется, что время с каждым годом ускоряет свой бег, и за одно современное десятилетие жизнь меняется сильнее, чем раньше за 100 лет. Еще не так давно мы не знали, что такое сотовая связь и интернет, а сейчас кажется, будто и не было времени, когда этих вещей не существовало. Мы решили поразмышлять о том, как сильно отличается современность от предыдущих эпох, и нашли множество различий. Но и общие черты иногда встречаются.
Ритм жизни ускорился. У нас теперь нет времени на долгие ожидания — хочется получить все и сразу. И это касается не только любимого сериала
Сделать селфи стало значительно проще. Хотя страсть к самолюбованию не современники придумали
Сотовая связь дала нам свободу быть на связи практически в любой точке мира, но и в этой точке мы нередко бываем привязаны к месту с розеткой
Современные технические новинки обогатили жизнь и детей, и взрослых. И нам уже не надо использовать фантазию, чтобы как-то развлечься — выбор огромен
Посудомоечные и стиральные машины, роботы-пылесосы и доставки упростили жизнь. Физического домашнего труда стало меньше. А времени все равно не хватает
Стандарты чистоты повышаются с появлением гаджетов. Это как гонка вооружений. Когда-то достаточно было пол чистым песком посыпать. Недавно и стирали реже.
Диковинными домашними любимцами больше никого не удивишь. И мода на питомцев меняется с каждым годом
и какое дамочке с картинки справа дело до того, у кого ещё есть такие псы, если парень знакомый, и кого волнует её мнение, если нет
Дети всегда любили батуты. Просто мы за попытки попрыгать на кровати получали строгий выговор, а наши дети скачут, как хотят, в специальных батутных центрах
Раньше большинство домашних проблем люди решали своими силами. Теперь многие навыки утрачены, ведь всегда можно вызвать специалиста
Сейчас загуглить видео, как паять трубы ПВХ - дело двух минут (это не про картинку с вантузом, это про дела сложнее использования вантуза). А очумелые и неочумелые всегда были.
Во времена нашего детства для веселья на горке нужны были только попа и лед, а у современных детей есть свой личный зимний транспорт
Некоторые привычки будто пришли к нам из прошлого. Только их суть изменилась
Молодежь сейчас предпочитает более мобильные виды транспорта. Это экономит деньги и время, к тому же безопасно для окружающей среды
Если раньше у соседей просили картофелину или морковку на суп, то сегодня просьбы касаются неосязаемых вещей
Дети все так же учатся в школах, но перемены коснулись и их. Если во времена нашего детства главным в классе был учитель, то теперь в приоритете дети
Взгляды на моду стали гораздо шире. Сейчас можно ходить в чем угодно — вычурным нарядом сложно кого-то удивить
Сервисы доставки еды, вполне возможно, в скором времени напрочь лишат людей кулинарных навыков. У многих юных особ они так и не сформировались
Мы стали зависимы от гаджетов, которые во многом облегчают жизнь, но, с другой стороны, могут держать нас в постоянном напряжении
Иногда кажется, что современные люди просто перестали замечать друг друга, и телефоны заменили многим реальное общение
Поиски своего места в жизни у современных молодых людей занимают гораздо больше времени, чем когда-то у их родителей
Молодежь не заморачивается хозяйственными хлопотами, а многие вещи просто не умеет делать. Даже пришить пуговицу для некоторых становится глобальной проблемой
И только кошачья логика как была неподвластна нашему пониманию, так и осталась
А если вы любите нетривиальные комиксы, то вот вам статьи про отпуск, про современные технологии и про то, что жизнь с питомцами полна непредсказуемых поворотов.
Комментарии
Судя по комиксам, благодаря техническому прогрессу современное общество становится социальными и бытовыми инвалидами.
как можно танцевать медляк и смотреть в телефончик, не тот партнёр, товарищи