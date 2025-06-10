16 игривых комиксов про отпуск, в котором случиться может все, что угодно

Наверное, об отпуске не мечтают только те, кто в нем непосредственно находится. Остальные планируют, как они будут купаться в море, отдыхать на даче или ехать под стук колес далеко-далеко. Но нередко представления об отдыхе не совпадают с реальностью, и это бывает весьма эпично.

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Свободная девушка легко может позволить себе закрутить курортный роман с красавчиком, рассчитывая оставить все чувства к нему на берегу моря. Но бывают и сюрпризы...

Жабка в шляпке 1 час назад Это не "свободная", это другим словом называется. Беспорядочные половые связи полны сюрпризов, да. - - Ответить

Стук колес, подстаканники, пасторальные картины за окном... Вся эта идиллическая картина путешествия на поезде меркнет, когда в вагоне появляются попутчики

Ales Draco 3 часа назад Есть СВ или полностью выкупленное купе. И попутчики не появятся. - - Ответить

Отдых на даче возможен, пожалуй, только тогда, когда пространство вокруг домика закатано в асфальт. Иначе всегда найдется, что вскопать, посадить, полить

Ольга Курпякова 2 часа назад А можно ничего не сажать, просто отдыхать и без асфальта - поставить летний стол, стулья, кресла, шезлонги - дышать свежим воздухом - всегда так na Юге делаем. - - Ответить

Ожидать, что у моря детишки будут часами сидеть и лепить куличики, не стоит. Понятно, что отдых с детьми — это всегда немного бег с препятствиями вдоль линии прибоя

Ольга Курпякова 1 час назад Бывают вполне разумные и спокойные дети - лет с 3, с которыми вполне можно отдохнуть na море. - - Ответить

Отдых на воде в мечтах может выглядеть шикарно, а на деле не все переносят качку, даже в каютах класса люкс

Александр 2 часа назад сча это не проблема, есть куча мед препаратов, для облегчения и устранения симптомов. да она сама по себе проходит через несколько дней... - - Ответить

Культурные программы с осмотром памятников архитектуры так и манят прогуляться по мощеным улочкам старых городов. Но как же потом болят ноги!

Маруся 2 часа назад Мы были в Питере 5 дней. Каждый день по 25 тысяч шагов. К 5 дню ножки сказали: "Хорош уже!" - - Ответить

Когда бронируешь онлайн частное жилье у моря, нужно быть готовым к сюрпризам. Например, к тому, что картинка с реальностью могут не совпасть. Совсем

Многомесячные усилия по приведению фигуры в форму к лету могут быть нивелированы одной неделей в хорошем отеле со шведским столом

Романтический ужин на пляже — что может быть лучше? На самом деле, что угодно может быть лучше, потому что ветер, песок и чайки способны уничтожить всю романтику

Хочется верить, что дорога к месту отдыха будет легкой и комфортной. Но это не всегда так

Ольга Курпякова 1 час назад Na 3 часа - это ерунда, а вот если na сутки, а ты с маленьким ребёнком - вот это треш. - - Ответить

Сколько ни изучай прогноз погоды, она найдет способ преподнести сюрпризы, и не всегда приятные

Мечты о том, чтобы в дороге встретить кого-то клевого, с кем долгая поездка покажется в радость, нередко разбиваются о суровую реальность

Ольга Курпякова 1 час назад Легко уступлю - доплатите мне разницу в стоимости между нижней и верхней полкой - нижняя будет вашей (после такого предложения энтузиазма что-то не наблюдается). - - Ответить

Когда говорят, как круто работать в отпуске из любой точки мира, нужно понимать, что вместо отдыха вам реально придется именно трудиться

Жабка в шляпке 1 час назад >Когда говорят, как круто работать в отпуске из любой точки мира...

Кто говорит? Кто-то считает, что работать в отпуске круто? - - Ответить

Поход в лес с палатками, песни у костра — прекрасный вид отдыха для тех, кто не боится трудностей, отсутствия комфорта и тучи комаров

Приезжая к морю, многие надеются весело провести здесь время и с кем-то пофлиртовать. Но нужно реально оценивать свои шансы на успех у юных красоток

Тревожное Пирожное 2 часа назад Чем больше денег,тем выше шансы, независимо от величины пуза - - Ответить

А многие так и проводят лето в огороде, переживая сначала за рассаду, потом за ростки, полив, удобрения, а в конце лета — за то, кому бы спихнуть излишки урожая