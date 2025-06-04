20 мужских квартир, в которых даже носки знают свое место

Фотоподборки
4 часа назад

Многие до сих пор уверены, что холостяцкое мужское жилье — это берлога, мрачная и неуютная. На самом деле все люди разные, и, кроме ценителей минимализма, встречаются и другие парни: одни обожают яркие цвета, другие предпочитают пастельные оттенки, а третьи обладают настолько изысканным вкусом, что хочется аплодировать им стоя.

«Я купил дом 1938 года постройки и два года сам делал в нем ремонт. Я знаю, что этот стиль не для всех. Он странный. Он смелый. Но он мой»

Cookie
1 час назад

Как будто чего-то не хватает. Не только в кухне, а в целом в остальных комнатах тоже есть ощущение пустоты/недоделанности.

-
-
Ответить

«Мне 36, мужчина. Это моя готическая максималистская спальня. Хочу еще стены покрасить»

полосатый енот
3 часа назад

каждому свое, конечно... Но неужели такая кровать удобная? Куча пылесборников, и еще об эту торчащую в ногах штуку лично я бы все ноги отбила.

-
-
Ответить

«Собаки — лучшее, что есть в моем интерьере»

«Мужики увидят мою берлогу и просто подумают: „О, да!“»

Айбелив Айкенфлаева
2 часа назад

Я не мужик, но "о, да!!" Какой же это кайф жить в свободном пространстве. Я бы даже надувной матрас убрала, спала бы нa туристическом коврике

-
-
Ответить

«Купил свой первый дом месяц назад. Хотя эта эстетика нетипична для мужчин, мне очень нравятся светлые, пастельные тона. Особенно в сочетании с растениями»

Анастасия
1 час назад

Первая комната, которая мне действительно нравится и кажется уютной. В таком интерьере я и сама могла бы жить, и даже с удовольствием.

-
-
Ответить

Гостиная 36-летнего отца-одиночки, который не любит торчать в интернете

«Впервые в жизни я просто счастлив от того, что у меня есть свое жилье, а не съемное»

«15 лет были вместе, сегодня первый день без жены. Боже, как же я скучаю...»

Мария
7 минут назад

зуб даю, это выглядит сильно лучше, чем комнаты многих комментаторов. здорово, ничего лишнего, очень уютно

-
-
Ответить

«Мне 30. Я наконец-то купил свой дом. Ремонт занял полгода, но это того стоило»

«Мне 33. Я сам ремонтирую старый дом моих бабушки и дедушки. Кстати, почти вся мебель здесь из секонд-хенда»

«Мой главный приоритет при поиске квартиры — окна, выходящие на юг»

Тильда
8 минут назад

Самое главное в квартире - это занавески.
Если вы раздвигаете занавески и видите море - квартира выбрана правильно

-
-
Ответить

«Мне 36, разведен. Моя маленькая холостяцкая квартира»

Анастасия
1 час назад

Слишком много жёлтого. Мне такое не нравится. И сам в таком интерьере и при таком освещении будешь выглядеть, как желтушный.

-
-
Ответить
  • Так уютно! Идеальное место, чтобы побыть одному. Молодец, братан! © Livid-Dark-2500 / Reddit

«Совет от профессионала: если в вашем доме есть световой люк, через который проникают прямые солнечные лучи, повесьте диско-шар»

Тильда
6 минут назад

И ваша кошка будет носится по стенам за каждым бликом как бешеная. Плавали, знаем

-
-
Ответить

«Моя крошечная квартира-лофт, в которой я прожил 2 года. Мне захотелось сделать здесь что-то немного эксцентричное. Фото до и после моего переезда»

  • Ты — просто босс палаток, которые все мы строили в детстве из кресел и простыней! © Substantial-Bee3286 / Reddit

«После 10 лет отношений снова живу один и потихоньку делаю ремонт»

«Я устал от серого и белого и обновил свой домашний офис»

«Я — человек простой. Мне нравится дерево. Мне нравятся растения. Мне нравятся картины»

«Я жил в квартире с обалденным балконом, который был достаточно большим, чтобы жарить там мясо и приглашать друзей. Мне и собаке это нравилось»

Анастасия
1 час назад

Ой здорово. Если это терраса и вид за ней, я бы наверное её застеклила, утеплила и не вылезала бы оттуда.

-
-
Ответить

«Я — отец-одиночка. Сделал игровую зону для себя и своих дочек»

«Мне 56, холост. Сам сделал ремонт, расширив гостиную, и превратил ее в приятное и удобное местечко для себя и моих двух кошек»

А если вам нравятся нетривиальные фото, то вот вам статья про людей, которые решили сменить прическу, и это стало поводом для бурных обсуждений.

Фото на превью Tripto_Deluxe / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ку-ку
11 часов назад

За исключением двух "переборов" (черного и восточного красного) все очень неплохо.

-
-
Ответить

Похожее