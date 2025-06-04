Как будто чего-то не хватает. Не только в кухне, а в целом в остальных комнатах тоже есть ощущение пустоты/недоделанности.
20 мужских квартир, в которых даже носки знают свое место
Многие до сих пор уверены, что холостяцкое мужское жилье — это берлога, мрачная и неуютная. На самом деле все люди разные, и, кроме ценителей минимализма, встречаются и другие парни: одни обожают яркие цвета, другие предпочитают пастельные оттенки, а третьи обладают настолько изысканным вкусом, что хочется аплодировать им стоя.
«Я купил дом 1938 года постройки и два года сам делал в нем ремонт. Я знаю, что этот стиль не для всех. Он странный. Он смелый. Но он мой»
«Мне 36, мужчина. Это моя готическая максималистская спальня. Хочу еще стены покрасить»
каждому свое, конечно... Но неужели такая кровать удобная? Куча пылесборников, и еще об эту торчащую в ногах штуку лично я бы все ноги отбила.
«Собаки — лучшее, что есть в моем интерьере»
«Мужики увидят мою берлогу и просто подумают: „О, да!“»
Я не мужик, но "о, да!!" Какой же это кайф жить в свободном пространстве. Я бы даже надувной матрас убрала, спала бы нa туристическом коврике
- Я бы переехал туда прямо сейчас. © Spirited_Prune_5375 / Reddit
«Купил свой первый дом месяц назад. Хотя эта эстетика нетипична для мужчин, мне очень нравятся светлые, пастельные тона. Особенно в сочетании с растениями»
Первая комната, которая мне действительно нравится и кажется уютной. В таком интерьере я и сама могла бы жить, и даже с удовольствием.
Гостиная 36-летнего отца-одиночки, который не любит торчать в интернете
«Впервые в жизни я просто счастлив от того, что у меня есть свое жилье, а не съемное»
«15 лет были вместе, сегодня первый день без жены. Боже, как же я скучаю...»
зуб даю, это выглядит сильно лучше, чем комнаты многих комментаторов. здорово, ничего лишнего, очень уютно
«Мне 30. Я наконец-то купил свой дом. Ремонт занял полгода, но это того стоило»
- Ты ведь вампир, да? © matth3n123 / Reddit
«Мне 33. Я сам ремонтирую старый дом моих бабушки и дедушки. Кстати, почти вся мебель здесь из секонд-хенда»
«Мой главный приоритет при поиске квартиры — окна, выходящие на юг»
Самое главное в квартире - это занавески.
Если вы раздвигаете занавески и видите море - квартира выбрана правильно
«Мне 36, разведен. Моя маленькая холостяцкая квартира»
Слишком много жёлтого. Мне такое не нравится. И сам в таком интерьере и при таком освещении будешь выглядеть, как желтушный.
- Так уютно! Идеальное место, чтобы побыть одному. Молодец, братан! © Livid-Dark-2500 / Reddit
«Совет от профессионала: если в вашем доме есть световой люк, через который проникают прямые солнечные лучи, повесьте диско-шар»
И ваша кошка будет носится по стенам за каждым бликом как бешеная. Плавали, знаем
«Моя крошечная квартира-лофт, в которой я прожил 2 года. Мне захотелось сделать здесь что-то немного эксцентричное. Фото до и после моего переезда»
- Ты — просто босс палаток, которые все мы строили в детстве из кресел и простыней! © Substantial-Bee3286 / Reddit
«После 10 лет отношений снова живу один и потихоньку делаю ремонт»
«Я устал от серого и белого и обновил свой домашний офис»
«Я — человек простой. Мне нравится дерево. Мне нравятся растения. Мне нравятся картины»
«Я жил в квартире с обалденным балконом, который был достаточно большим, чтобы жарить там мясо и приглашать друзей. Мне и собаке это нравилось»
Ой здорово. Если это терраса и вид за ней, я бы наверное её застеклила, утеплила и не вылезала бы оттуда.
«Я — отец-одиночка. Сделал игровую зону для себя и своих дочек»
- Ты просто замечательный папа! © dysmalll / Reddit
«Мне 56, холост. Сам сделал ремонт, расширив гостиную, и превратил ее в приятное и удобное местечко для себя и моих двух кошек»
А если вам нравятся нетривиальные фото, то вот вам статья про людей, которые решили сменить прическу, и это стало поводом для бурных обсуждений.
Комментарии
За исключением двух "переборов" (черного и восточного красного) все очень неплохо.