20 мужских квартир, в которых даже носки знают свое место

Многие до сих пор уверены, что холостяцкое мужское жилье — это берлога, мрачная и неуютная. На самом деле все люди разные, и, кроме ценителей минимализма, встречаются и другие парни: одни обожают яркие цвета, другие предпочитают пастельные оттенки, а третьи обладают настолько изысканным вкусом, что хочется аплодировать им стоя.

«Я купил дом 1938 года постройки и два года сам делал в нем ремонт. Я знаю, что этот стиль не для всех. Он странный. Он смелый. Но он мой»

«Мне 36, мужчина. Это моя готическая максималистская спальня. Хочу еще стены покрасить»

«Собаки — лучшее, что есть в моем интерьере»

«Мужики увидят мою берлогу и просто подумают: „О, да!“»

Я бы переехал туда прямо сейчас. © Spirited_Prune_5375 / Reddit

«Купил свой первый дом месяц назад. Хотя эта эстетика нетипична для мужчин, мне очень нравятся светлые, пастельные тона. Особенно в сочетании с растениями»

© Zorenstein / Reddit Анастасия 1 час назад Первая комната, которая мне действительно нравится и кажется уютной. В таком интерьере я и сама могла бы жить, и даже с удовольствием. - - Ответить

Гостиная 36-летнего отца-одиночки, который не любит торчать в интернете

«Впервые в жизни я просто счастлив от того, что у меня есть свое жилье, а не съемное»

«15 лет были вместе, сегодня первый день без жены. Боже, как же я скучаю...»

«Мне 30. Я наконец-то купил свой дом. Ремонт занял полгода, но это того стоило»

«Мне 33. Я сам ремонтирую старый дом моих бабушки и дедушки. Кстати, почти вся мебель здесь из секонд-хенда»

«Мой главный приоритет при поиске квартиры — окна, выходящие на юг»

«Мне 36, разведен. Моя маленькая холостяцкая квартира»

Так уютно! Идеальное место, чтобы побыть одному. Молодец, братан! © Livid-Dark-2500 / Reddit

«Совет от профессионала: если в вашем доме есть световой люк, через который проникают прямые солнечные лучи, повесьте диско-шар»

«Моя крошечная квартира-лофт, в которой я прожил 2 года. Мне захотелось сделать здесь что-то немного эксцентричное. Фото до и после моего переезда»

Ты — просто босс палаток, которые все мы строили в детстве из кресел и простыней! © Substantial-Bee3286 / Reddit

«После 10 лет отношений снова живу один и потихоньку делаю ремонт»

«Я устал от серого и белого и обновил свой домашний офис»

«Я — человек простой. Мне нравится дерево. Мне нравятся растения. Мне нравятся картины»

«Я жил в квартире с обалденным балконом, который был достаточно большим, чтобы жарить там мясо и приглашать друзей. Мне и собаке это нравилось»

«Я — отец-одиночка. Сделал игровую зону для себя и своих дочек»

Ты просто замечательный папа! © dysmalll / Reddit

«Мне 56, холост. Сам сделал ремонт, расширив гостиную, и превратил ее в приятное и удобное местечко для себя и моих двух кошек»