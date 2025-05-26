А когда еще экспериментировать, если не в юности? Можно и потом, но не у всех волосы так же быстро отрастают
20+ ситуаций, когда новая стрижка стала поводом для бурных обсуждений
Практически каждому человеку хочется хоть иногда поэкспериментировать с внешностью. И тут, конечно, чаще всего достается волосам, ведь они не зубы — отрастут. Поэтому постричься, покраситься или сделать завивку кажется не такой уж плохой идеей. Иногда результат действительно радует, но порой бывают и неудачные эксперименты. Герои нашей статьи тоже решили рискнуть, и вот что у них вышло.
«Как же я рада, что невыносимо тяжелый уход за длинными волосами остался в прошлом!»
«Я 2,5 года отращивала волосы. И вот что с ними сделал опытный стилист с шикарным портфолио»
«У меня была стрижка пикси, и я решила чуток ее подправить. В общем, в итоге пришлось побриться налысо, а я как раз устроилась на новую работу секретарем»
«Как думаете, я выгляжу достаточно профессионально?»
- Я думаю, ты выглядишь крутой! © kittykanes / Reddit
«Я заплатил $ 42 за эту стрижку»
Артель слепых: глаза не видят, а руки стригут) не ходи больше туда)))
«Я хотела попробовать что-то новое и необычное, но теперь даже не знаю, нравится ли мне моя новая стрижка и цвет»
- Новая прическа идет тебе идеально! Цвет волос и стиль стрижки очень тебе к лицу, да еще и глаза стали, как у лани. © LimpAd6053 / Reddit
«Я выстригла себе челку. Скажите честно: как вам?»
- Очень мило! Ты выглядишь, как куколка! © captainkaiju / Reddit
«Такое ощущение, что мне всю жизнь не хватало этой стрижки. Я сделала очень короткий боб и теперь чувствую себя намного увереннее!»
«Мне 37, бахнула челку. Муж говорит, что я помолодела»
- И это дешевле, чем ботокс! Выглядишь очень мило. © Acrobatic-Ad3159 / Reddit
Волшебная сила хорошей стрижки
«Хотелось что-то сделать с прической. Взяла и отрезала волосы»
«Я работаю в салоне. Сначала мне было грустно отрезать локоны у этой девушки. Но потом стало ясно, что она буквально создана для короткой стрижки»
Грустно отрезать это? Ну, н. а фото это не локоны, а, скорее, пакля. Результат очень красивый. Его не будет недели через две..
«Ожидание — реальность. 2 сеанса по 8 часов каждый, $1400. Мастер сказала, что получилось как на картинке. Жаль, что это не так»
«Это челка, детка! Я влюблена в свой новый образ»
«Стилист сделала мне цветные пряди и челку. Так круто!»
«Впервые что-то сделала с волосами. Я обожаю новую прическу!»
«Сменила стрижку. Теперь чувствую себя так, будто я рок-звезда»
«Я 2,5 года убеждала мужа отрастить гриву из его седых волос. И вот результат!»
«Вжух — и отрезала челку! Не могу понять, мне идет или я поспешила»
«Я покрасила волосы в желтый цвет, чтобы отпраздновать окончание экзаменов, и чувствую себя настоящим героем мультфильма»
«Еще в старших классах хотела побрить голову и наконец в 26 лет осуществила свою мечту»
«До и после. Никак не могу понять, я просто не привыкла к переменам или сделала большую ошибку»
«Во всем „виновата“ пользователь, которая выложила фото „до и после“. Ее волосы были похожи на мои, и я тоже рискнула изменить себя. Спасибо вам, девушка!»
А если вы любите рассматривать нетривиальные фото, то у нас для вас есть следующие статьи:
Комментарии
Неужели н. а реддите кончились фотки, что нужно постить так много повторных?
Что, ии ещё не в штате?