Все стадии принятия горя na лице девочки можно проследить. От отрицания до принятия
19 фото, на которых большая разница представлена во всей красе
Многие вещи познаются в сравнении — именно так можно оценить их размер или масштаб изменений. Мы собрали фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница, и здесь есть, на что посмотреть.
«Первый звонок дочери и последний»
- А отец-то прям красавчик! © Chooseyourpower / Pikabu
«Вот как меняют кошку полгода любви, еды и объятий»
«Квартира до и после женитьбы на девушке, которая немного повернута на растениях»
А чё, прикольно. Свежего воздуха много. Перед сном можно поиграть, в Тарзана и Джейн.
«35 лет назад и сейчас. Из прошлого налезла только фата»
Когда у нас был общий сбор, и в коридоре стояли ботинки/кроссовки моих братьев и племянников, мой 39й рядом с их 43-45ми тоже смотрелся очень миниатюрным)
«Мы с братом и сестрами повторили детское фото через 27 лет»
«Я ненавидела наш туалет с момента переезда в этот дом. Наконец-то мы с мужем взяли и сделали тут ремонт по своему вкусу»
«Мы с женой 30 лет назад и сейчас. Супруге 52 года, мне — 54»
- Твоя жена — вампир! Она вообще не стареет. © f1lth4f1lth / Reddit
«Наконец-то сегодня я заменил обувь, которую носил 5 дней в неделю в течение 5 лет, на новую такую же пару»
«Мой дедушка на том же месте в 1935 году и в 2019»
«Посмотрите, как это растение разрослось всего за 1,5 года!»
Душевая кабина до и после чистки
Как-то отмывала подобное na съемной квартире. С дикой химией это было несложно
«За 2 года я стала меньше на 54 кг»
«Моя жена вырастила обычный чеснок и какого-то супермутанта из одной дольки»
«Моя возлюбленная до и после того, как я сказал ей, что для меня она — самая красивая девушка на свете»
«Сделали капитальный ремонт в квартире для сдачи в аренду! Фото до и после»
Борода, конечно, меняет людей
«До и после спасения. Прошло 2 года, и посмотрите, какой красивой собакой она стала!»
«Мы дружим 20 лет»
Мне нравится безумная улыбка озорного лимончика). Хорошая, с *банцей
А если вы любите все сравнивать, то вам наверняка понравятся наши комиксы о том, как лихо изменилась жизнь за последние десятилетия.
Комментарии
а как это у собаки с предпоследней статьи глаза вдруг поменяли цвет? был карий и синий, а стали оба синие 🤔