19 фото, на которых большая разница представлена во всей красе

Многие вещи познаются в сравнении — именно так можно оценить их размер или масштаб изменений. Мы собрали фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница, и здесь есть, на что посмотреть.

«Первый звонок дочери и последний»

«Вот как меняют кошку полгода любви, еды и объятий»

«Квартира до и после женитьбы на девушке, которая немного повернута на растениях»

«35 лет назад и сейчас. Из прошлого налезла только фата⁠»

«Слева ботинки моего парня, справа — мои. Мне 33 года, честно-честно! Просто у него рост 193 см, а у меня 147»

© Graceless_Lady / Reddit Iriadum 3 часа назад Когда у нас был общий сбор, и в коридоре стояли ботинки/кроссовки моих братьев и племянников, мой 39й рядом с их 43-45ми тоже смотрелся очень миниатюрным) - - Ответить

«Мы с братом и сестрами повторили детское фото через 27 лет»

«Я ненавидела наш туалет с момента переезда в этот дом. Наконец-то мы с мужем взяли и сделали тут ремонт по своему вкусу»

«Мы с женой 30 лет назад и сейчас. Супруге 52 года, мне — 54»

Твоя жена — вампир! Она вообще не стареет. © f1lth4f1lth / Reddit

«Наконец-то сегодня я заменил обувь, которую носил 5 дней в неделю в течение 5 лет, на новую такую же пару»

«Мой дедушка на том же месте в 1935 году и в 2019»

«Посмотрите, как это растение разрослось всего за 1,5 года!»

Душевая кабина до и после чистки

«За 2 года я стала меньше на 54 кг»

«Моя жена вырастила обычный чеснок и какого-то супермутанта из одной дольки»

«Моя возлюбленная до и после того, как я сказал ей, что для меня она — самая красивая девушка на свете»

«Сделали капитальный ремонт в квартире для сдачи в аренду! Фото до и после»

Борода, конечно, меняет людей

«До и после спасения. Прошло 2 года, и посмотрите, какой красивой собакой она стала!»

«Мы дружим 20 лет»