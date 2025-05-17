19 фото, на которых большая разница представлена во всей красе

Фотоподборки
3 часа назад

Многие вещи познаются в сравнении — именно так можно оценить их размер или масштаб изменений. Мы собрали фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница, и здесь есть, на что посмотреть.

«Первый звонок дочери и последний»

«Вот как меняют кошку полгода любви, еды и объятий»

«Квартира до и после женитьбы на девушке, которая немного повернута на растениях»

Nico Strizs
41 минута назад

А чё, прикольно. Свежего воздуха много. Перед сном можно поиграть, в Тарзана и Джейн.

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«35 лет назад и сейчас. Из прошлого налезла только фата⁠»

«Слева ботинки моего парня, справа — мои. Мне 33 года, честно-честно! Просто у него рост 193 см, а у меня 147»

Iriadum
3 часа назад

Когда у нас был общий сбор, и в коридоре стояли ботинки/кроссовки моих братьев и племянников, мой 39й рядом с их 43-45ми тоже смотрелся очень миниатюрным)

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«Мы с братом и сестрами повторили детское фото через 27 лет»

«Я ненавидела наш туалет с момента переезда в этот дом. Наконец-то мы с мужем взяли и сделали тут ремонт по своему вкусу»

«Мы с женой 30 лет назад и сейчас. Супруге 52 года, мне — 54»

«Наконец-то сегодня я заменил обувь, которую носил 5 дней в неделю в течение 5 лет, на новую такую же пару»

«Мой дедушка на том же месте в 1935 году и в 2019»

«Посмотрите, как это растение разрослось всего за 1,5 года!»

Душевая кабина до и после чистки

«За 2 года я стала меньше на 54 кг»

«Моя жена вырастила обычный чеснок и какого-то супермутанта из одной дольки»

«Моя возлюбленная до и после того, как я сказал ей, что для меня она — самая красивая девушка на свете»

«Сделали капитальный ремонт в квартире для сдачи в аренду! Фото до и после»

Борода, конечно, меняет людей

«До и после спасения. Прошло 2 года, и посмотрите, какой красивой собакой она стала!»

«Мы дружим 20 лет»

А если вы любите все сравнивать, то вам наверняка понравятся наши комиксы о том, как лихо изменилась жизнь за последние десятилетия.

Фото на превью tioem / Reddit

Комментарии

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Завтразавр
2 часа назад

а как это у собаки с предпоследней статьи глаза вдруг поменяли цвет? был карий и синий, а стали оба синие 🤔

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