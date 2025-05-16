6 вещей, которые незаметно тянут деньги из бюджета

Родителям постоянно пытаются что-то продать, и 90% этих товаров совершенно не нужны детям. Подогреватели салфеток, «уникальные» подгузники, качели, которые якобы успокаивают младенцев за секунду, и многое другое. Производители обещают превратить дом с младенцем в оазис спокойствия и гармонии. Но опытные родители знают — все это пустая трата денег.

Прежде чем купить какой-либо новый прибор или чудо-подгузники, поищите информацию в интернете. Родители охотно делятся своим опытом покупок и тем самым помогают другим сэкономить и не влезать в долги. То же самое касается и игрушек: многие из них фактически одноразовые, потому что ребенок быстро теряет к ним интерес.

