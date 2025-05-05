9 вещей, которые кажутся важными, но на деле — пустая трата денег

По мнению некоторых специалистов, покупая шампуни и кондиционеры с термозащитой мы просто выбрасываем деньги на ветер. Вреда от их использования не будет, но и пользы тоже немного. Куда логичнее купить термоспрей, который реально помогает защитить локоны от воздействия высокой температуры.

Покупка увлажняющего шампуня тоже может стать бессмысленной тратой денег. Вещества, используемые в этих средствах, утяжеляют локоны, так что шевелюра быстрее становится жирной. Получается, голову в итоге придется мыть чаще.