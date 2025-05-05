Это возможность кайфануть. Сказать, что мама в маске, её колбасить нельзя минут 20)
9 вещей, которые кажутся важными, но на деле — пустая трата денег
Маркетинг превращает ненужное — в желанное. Мы изучили, какие 10 товаров чаще всего покупают под влиянием рекламы, но почти не используют. Результат — в нашем списке.
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Тканевые маски для лица
Эти косметические средства обрели небывалую популярность. Некоторые дамы отмечают, что кожа после их использования действительно выглядит лучше. Но на деле эффект от применения масок временный, а стоят они немало. При этом маски по своему воздействию ничем не отличаются от увлажняющих кремов и лосьонов, так что тратить на них большие деньги просто глупо.
Швабра со сменными салфетками (свиффер)
Да, они удобные, но задумывались ли вы, сколько этих влажных или сухих салфеток Swiffer вы выбрасываете каждую неделю? Даже если вас не волнует экология, задумайтесь о стоимости. Swiffer может стоить немалые деньги, то есть каждая маленькая уборка будет обходиться не дешево. А если вы используете несколько салфеток или более дорогие влажные варианты, расходы будут еще выше.
Ионный очиститель воздуха
Никому не нравится мысль о вдыхании загрязнeнного воздуха, но, по словам экспертов, безфильтровые очистители, работающие на основе ионизаторов, не способны эффективно улавливать и удалять аллергены. Что ещe хуже, они выделяют небольшое количество озона, который может быть вреден при вдыхании.
Автоматические чистящие средства для унитаза
Сантехники предупреждают, что автоматические чистящие «таблетки» для бачка содержат агрессивные химикаты, которые могут повреждать внутренние механизмы унитаза (прокладки, клапаны и другие детали).
Плетеные корзины для грязного белья
Выглядят эти предметы симпатично, но они не слишком удобны в использовании. Если запихнуть в корзинку слишком много белья, она может деформироваться. К тому же белье часто цепляется за выступающие ветки и сучки, так что нередко корзинка только испортит вещи. Разумнее купить изделие из плотной ткани, которою в случае чего можно легко сложить и убрать на полку.
Большие упаковки специй
несогласная я . У меня уходит очень много специй и ничего не портится. Но набор этих специй сработан годами - перцы горошком всех цветов, кочукару, сычуанский,лавровый лист,желатин, дрожжи, кориандр молотый и зернами, паприки и т.п
Покупка приправ в больших банках кажется отличным вариантом для экономии семейного бюджета. Но у специй ограниченный срок годности, а мы редко используем их в большом количестве. Скорее всего приправа просто испортится еще до того, как мы ее всю израсходуем. Лучше приобретать такие продукты в небольших емкостях.
Шампуни с термозащитой
По мнению некоторых специалистов, покупая шампуни и кондиционеры с термозащитой мы просто выбрасываем деньги на ветер. Вреда от их использования не будет, но и пользы тоже немного. Куда логичнее купить термоспрей, который реально помогает защитить локоны от воздействия высокой температуры.
Покупка увлажняющего шампуня тоже может стать бессмысленной тратой денег. Вещества, используемые в этих средствах, утяжеляют локоны, так что шевелюра быстрее становится жирной. Получается, голову в итоге придется мыть чаще.
Озонатор воздуха
Оказывается, эти приборы не такие уж классные. Во-первых, они могут вообще не работать так, как заявлено. Во-вторых, озон не особо-то эффективно «чистит» воздух от пыли, плесени, дыма и так далее. В-третьих, при вступлении в реакцию с некоторыми веществами, которые могут содержаться даже в ковре, озон становится потенциально опасным.
Средство для кожи под глазами
На самом деле кремы, предназначенные для области под глазами, скорее всего, лишь уловка производителей, которые утверждают, что в этих местах кожа более чувствительная. Однако обычный крем вполне подходит и для этой области лица, так что не нужно покупать специальный бьюти-продукт. Если же появляется раздражение, то это означает, что проблема в креме и его составе, а не в коже под глазами.
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