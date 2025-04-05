10+ хитростей, с которыми весенняя уборка пройдет на раз-два

Решетки для духовки быстро покрываются жирным налетом, к которому прилипает всевозможная грязь. При этом они помещаются далеко не в каждую кухонную раковину, а потому отмывать их очень неудобно. Чтобы не мучиться, расплескивая воду и оттирая жир губкой, достаточно просто замочить решетку на ночь в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды.

Лучше всего для этих целей подойдёт ванна. После того как решетка проведет в воде 10–12 часов, грязь легко можно будет удалить с помощью мягкой губки. Главное — положить на дно ванны старые полотенца, чтобы решетка случайно не поцарапала поверхность.