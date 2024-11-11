17 уловок на кухне, которые оценит даже самый далекий от готовки человек

Каждому хочется готовить вкусно, а времени на это тратить по минимуму. Для всех желающих мы собрали несколько советов от шеф-поваров и любителей кулинарии, которые помогут вам осуществить это заветное желание. Используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

Легко очистить чеснок

Тревожное Пирожное 3 часа назад Гораздо проще жмякнуть зубчики плоской стороной ножа - - Ответить

Если вам нужно почистить много чеснока, положите неочищенные дольки в большую металлическую миску, накройте другой такой же миской и потрясите — шелуха отвалится и очистить его будет гораздо быстрее и проще.

Жарить рыбу на пергаменте

Алина 6 часов назад Или просто нормальную сковородку купите, к ней и без пергамента не пригорает)) - - Ответить

Чтобы кожа получилась хрустящей и не приставала к сковороде, используйте кусочек пергаментной бумаги: рыба отлично поджарится и ее легко можно будет перевернуть.

Сделать овощи вкуснее

Светлана 1 час назад Я люблю салат из овощей и вареной брокколи под майонезом, оливковое масло как-то не заходит, горчит... - - Ответить

Обогатить и улучшить вкус любых овощей — и сырых, и приготовленных — можно простым способом: сделайте заправку из оливкового масла, лимонного сока и соли и полейте ей овощи — это очень вкусно!

Нарезать лук без слез

Nika88 2 часа назад Я как-то прочитала, что нужно открыть кран с водой рядом - мне действительно помогало. - - Ответить

Чтобы луковый сок не раздражал глаза, шеф-повара советуют сбрызнуть доску с луком водой, и тогда вы не заплачете! Если у вас газовая плита, есть еще один способ — нарезайте лук рядом с открытым огнем.

Спасти пересоленный суп

Nati Ja 3 часа назад Картошка помогает не так хорошо, как рис. Он забирает больше соли. - - Ответить

Если вы случайно положили в суп больше соли, чем нужно, опустите в кастрюлю целую очищенную картофелину — она впитает в себя излишки соли, а затем ее можно просто убрать.

Положить сыр в морозилку перед натиранием

אולגה בוגוליובוב 16 минут назад Ооооо, кто еще в союзе жил и делал еврейскую закуску сыр + чеснок+ майонез отлично это знают. - - Ответить

Перед тем, как натирать сыр, особенно мягкий — типа моцареллы или гауды, положите его в морозилку на 15-30 минут, так он натрется гораздо легче и не будет липнуть к терке.

Удобно нарезать зелень

При должной сноровке зелень режется легко и быстро и безо всяких ухищрений, но можно упростить себе жизнь,туго завернув ее в бумажное полотенце: все стебли будут держаться вместе и их будет легче нарезать даже не слишком острым ножом. А еще можно нарезать зелень круглым ножом для пиццы.

Легко приготовить запеченный картофель

Чтобы долго не возиться с подготовкой картофеля к запеканию, можно просто отварить его в мундире, выложить на смазанный маслом противень и раздавить донышком стакана. Затем смазать смесью масла и специй и запечь. Все!

Варить блюдо с картушем вместо крышки

Картуш — это бумажный круг из пергаментной бумаги с отверстием в центре. Он кладется прямо на поверхность супа, соуса или любого другого блюда с большим содержанием жидкости. Картуш применяют для долгого тушения или варки: он не дает влаге испаряться, равномерно распределяет температуру (в отличие от металлической крышки, на которой еще и образуется конденсат), позволяет блюду равномерно пропариваться и препятствует образованию корочки (например, на поверхности соуса). Изготовить его просто — нужно сложить кусок пергамента в 4 раза, отрезать острый уголок и обрезать край по размеру посуды.

Использовать остатки

Маркизетта Бриллиант 9 часов назад Не стоит путать остатки с отходами, а чёрствый хлеб — с плесневелым. Это я тому гению, который картинки к статье подбирал. - - Ответить

Не торопитесь выбрасывать: если вы купили курицу-гриль, то косточки с остатками мяса и кожу можно сварить, превратив в бульон для будущего супа, а черстый хлеб высушить и перемолоть, получив панировочные сухарики — их, кстати, можно добавлять в суп-пюре для того, чтобы загустить его.

Использовать глутамат натрия

Тревожное Пирожное 3 часа назад А еще он вызывает привыкание, и потом обычная простая еда вам кажется недостаточно вкусной - - Ответить

Глутамат натрия, если не есть его ложками, считается безопасным для здоровья. Он производится путем ферментации натуральных ингридиентов, таких как крахмал, сахарная свекла и сахарный тростник и придает блюдам пикантный вкус. Шеф-повара не стесняются использовать его в приготовлении своих кулинарных шедевров, и вы тоже можете попробовать. Глутамат натрия также может помочь вам сократить количество соли, не делая блюдо пресным. Его можно добавлять в супы, соусы, блюда из мяса, рыбы и овощей — в общем, везде. Половинки чайной ложки достаточно для того, чтобы приготовить еду на 4-6 человек, а купить его можно, например, в магазине азиатской еды.

Использовать пищевую соду для приготовления мяса

Nati Ja 3 часа назад Может, просто отбить и (или) просто замариновать, например, в сметане и огуречном рассоле? Очень рекомендую. - - Ответить

Обработка мяса и птицы пищевой содой перед приготовлением делает волокна мягче и нежнее. Этот процесс называется «вельветирование». Сырые кусочки мяса или курицы нужно посыпать содой, перемешать и оставить на полчаса. Затем вымыть, промокнуть излишки воды и можно готовить!

Освежить подсыхающий хлеб

Вчерашний хлеб можно положить в бумажный пакет, сбрызнуть его водой и поместить в духовку на среднем огне — он снова станет как свежий!

Правильно размораживать мясо, рыбу и птицу

Тревожное Пирожное 3 часа назад Какие там бактерии за 2 часа образуются, что их даже термообработка потом не убьет? - - Ответить

Не стоит размораживать мясо, рыбу и птицу при комнатной температуре: если они находятся без холодильника больше 2-х часов, это может привести к размножению бактерий. Не нужно ускорять процесс, помещая замороженные продукты под горячую воду — температура выше 40 градусов способствует развитию бактерий, а тонкие части могут еще и сварится по краям. Размораживание мяса в микроволновке — тоже не лучший вариант. Да, на ней есть такая кнопочка, но так вы можете погубить свой стейк — он станет жестким и резиновым. Лучше за день перед приготовлением оставить их на ночь в холодильнике — так они разморозятся равномерно и безопасно.

Использовать щетку

Тревожное Пирожное 2 часа назад Если это не тарелка от гречки, забытая 3 дня назад, то все остатки прекрасно горячей водой смываются - - Ответить

Независимо от того, моете ли вы посуду руками или в посудомойке, счищайте пищевые остатки с тарелок не руками, а щеткой на длинной ручке — это быстрее, приятнее, да и посудомойка будет целее.

Легко убрать мусор

Курага 13 часов назад Вместо скребка можно использовать банковскую карту. )) - - Ответить

Чтобы постоянно не бегать к мусорному ведру во время готовки, используйте для уборки пищевых отходов металлическую миску и скребок: это сэкономит время и позволит постоянно сохранять вашу рабочую поверхность в чистоте.

Приклеить держатель для губки в раковину

Тревожное Пирожное 2 часа назад Купить подставку с двойным дном, и не париться - - Ответить