Высота тюля — это ширина рулона, а длина занавески хоть 10 метров может быть. Иногда лучше промолчать, чем высказаться (что относится ко всем героям байки).
10+ человек, которые навидались всякого от своих свекровей и тещ
Защитники токсичных свекровей и тещ рассуждают так: если эта женщина воспитала столь замечательного человека — нашего мужа или жену, то она не может быть совсем плохой. Вероятно, им просто не попадались особы, подобные тем, что описаны в нашей подборке. Уж эти-то дамы изрядно потрепали нервы своим снохам и зятьям.
- Приехал в поселок знакомиться с будущей тещей после работы в пятницу вечером. Посидели, пообщались и легли спать. В 6 утра меня будят, мол, пора огород поливать и полоть сорняки, пока не жарко. Я встал, поел, собрался и поехал домой. Будущая жена приехала в воскресенье вечером. Я ей спокойно объяснил, что мне этот огород даром не нужен. У меня тяжелая физическая работа на производстве, и если я еще по выходным буду на огороде вкалывать, то шансы дожить до пенсии у меня будут минимальные, а картошку с кабачками я и в магазине могу купить. Жена поняла. Теща пыталась еще не раз подобный фокус провернуть — я без разговоров и объяснений сразу уезжал. Со временем от меня отстали. © BanPObespredelu / Pikabu
- Встретились со свекрами у подъезда. Свекровь достала из сумки какой-то флакон и торжественно вручила мне. Я, как хорошая сноха, поблагодарила. А свекровь с мегапафосным выражением на моське ответила: «Я бы ни за что такое не купила, но по дешевке как не взять?» © klever.ok777 / Pikabu
- Мы встречаемся с моей девушкой уже чуть больше года, и ее мама... это нечто! Она все время критикует дочь, а та каждый раз после их разговоров плачет. Недавно моя любимая забеременела. Это не было запланировано, но мы оба были очень рады этой новости. Когда ее мать узнала об этом, то потребовала, чтобы мы назвали ребенка именем, которое нравится ей. Я, естественно, сказал, что мы как родители сами выберем имя для нашего малыша. Тогда будущая теща заявила: «Или вы называете ребенка так, как я хочу, или я знать его не желаю!» Тут уж я не выдержал и сказал, что второй вариант — когда такая бабушка не будет участвовать в жизни ребенка — меня вполне устраивает. Теща закатила настоящую истерику, крича, что мы не можем так с ней поступать. Но, на мой взгляд, она сама довела ситуацию до этого. Пусть теперь живет с последствиями своего поведения. © Unhappy_Plankton_287 / Reddit
- День свадьбы, настроение отличное. Мама поправляет мне фату и диадему. Свекровь: «Фата у тебя больно короткая, значит, брак такой же будет. Вот у меня была фата со шлейфом 4 метра». Я в полной тишине спрашиваю у нее: «Ой, а что, раньше были тюли в 4 метра, раз вы себе такую длинную фату сшили? Или два тюля меж собой соединяли?» Видела я ее фату на фотках. У мамы на кухне точно такой же тюль висит уже лет 40. © Lila.S / Pikabu
- Подруга рассказала: пришли они на юбилей к свекрови. Вдруг — грохот на кухне! Оттуда свекровь выбегает — все, мол, ок, доска разделочная упала, и невестке машет — не ходи на кухню, сами разберемся. Та — девушка воспитанная, но непослушная — все же решила глянуть, что случилось, и помочь. Подходит через коридор, приоткрывает дверь на кухню и видит, как свекровь со своей дочерью с пола собирают кусочки курицы и картошку прямо на праздничное блюдо — уронили противень, видимо. Дочь маму о чeм-то тихо спросила, на что та, шипя, ответила: «И так сожрут!» Подруга не стала озвучивать свое присутствие, вернулась в комнату. Тут и свекровь с блюдом. Подруга моя мужа своего по рукам бьет — а тот тянется к курочке-с-полу-поднятой, не знает, как сказать, ребенку тоже не дает того блюда откушать. «Да что с тобой?» — муж не выдержал. Она ему тихо сказала о том, что видела. «Ну и что? — заявил муж, — Что ж теперь, выкидывать?!» Подруга вскочила с места и выпалила, что блюдо на полу повалялось, а их всех за свиней держат. На что свекровь абсолютно спокойно заявила, что за те деньги, которые они подарили «маме», на большее и рассчитывать не стоило. В общем, далее — скандал, хлопанье дверьми и грядущий развод. Муж поддерживает маму. © AmBeer / Pikabu
- Примерно полгода назад я наткнулась в комиссионном магазине на чудесную сумочку всего за 8 долларов. Мне нравится украшать ее различными платками и подвесками. Мы с мужем часто ужинаем у моей свекрови, которая является большой поклонницей минимализма и предпочитает одежду в спокойных тонах. Когда она впервые увидела мою сумку, ее реакция была довольно резкой — она назвала ее кричащей. С тех пор почти каждый наш визит сопровождался ее замечаниями вроде: «Ты все еще носишь с собой эту безвкусицу?» В итоге я стала оставлять сумку в машине. Однако месяц назад в ресторане свекровь снова увидела мою сумку и попросила меня оставить эту «уродливую вещь» в машине. Это меня очень задело, и мы поссорились. На прошлой неделе, когда мы снова были у нее на ужине, она с сияющей улыбкой подарила мне желто-бежевую сумку и предложила ее надеть, поинтересовавшись, нравится ли она мне. Я не вижу смысла владеть вещью, которой не буду пользоваться, поэтому поблагодарила ее, но отказалась от подарка, так как сумка совершенно не в моем стиле. Свекровь была крайне обижена, даже расплакалась. Но я не намерена угождать ей во всем и плясать под ее дудку. © HereForParanormal / Reddit
Традиционные лучи поноса тому, кто писал модерацию, из-за которой я не могу выложить фото тех самых двух сумок преткновения
- Свекровь подарила внуку книжку, вот только читать он ее не хочет. Как раз вчера были у нее в гостях, так она и начала расспрашивать у нашего мальчика, как ему книжка, а он, разумеется, ни бэ ни мэ. Свекровь так разозлило, что я с ним не читаю, что она меня там, простите, чуть с потрохами не съела. Я уже так устала от ее претензий, что выдала: «Сами приходите и читайте с ним! А то только дарить умеете. У меня работа есть, я не могу все свое время с ребенком быть!» Сказала, что придет... Хоть бы не пришла! А то я так, для резкости словечка сказала, чтобы приходила. © Мамдаринка / VK
- Моя теща — человек амбициозный в финансовом плане. Деньги тратит так, будто в спальне стоит печатный станок. Соответственно, оплатить ЖХК и помочь детям не хватает. Тут на помощь приходим мы с женой. Причем жена отдает всю зарплату теще, а на мою живем. Естественно, не хватает уже на две семьи. Любые разговоры с женой на тему: «А как же мы?» заканчиваются скандалами. Жену люблю, но чувствую, что скоро не выдержу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне 25 лет, жене 23 года. Теще я не понравился с первого взгляда. Она считает, что я ни на что не способен. «Ты уверен, что знаешь, как намазать масло на хлеб?», «Ты действительно думаешь, что сможешь справиться с ролью отца? Ты порядок-то дома навести не в состоянии!» Когда наша малышка родилась, я менял подгузники, укачивал ее перед сном, готовил еду для нас с женой. Но теща не отступалась: «Ты уверен, что правильно держишь ребенка? Смотри не урони», — говорила она, нависая надо мной как ястреб. Мама жены настаивала, чтоб мы кормили дочь смесью, хотя жена настроилась на грудное вскармливание. Однажды я зашел в комнату дочери и увидел, как теща дает малышке смесь. Я выхватил у нее бутылочку и спросил: «Что вы творите?» А она на голубом глазу: «Моей внучке нужна смесь, чтобы я могла брать ее к себе домой». Тогда я не выдержал и заявил: «Не знаю, кем вы себя возомнили, но это моя дочь. И моя жена решила, что будет кормить ее грудью. А если вы с этим не согласны, то выметайтесь отсюда!» Теща ушла и обиделась. Скатертью дорога. © Fickle_Demand9443 / Reddit
- Свекровь приходит как-то к нам и выдает мне, мол, нам надо разводиться. Мужа как раз дома не было. А мы живем нормально, я аж офигела: с чего бы это? Дело в том, что она повадилась забирать ребенка с садика и выведывать, как мы живем. Ребенок — ему что, мелет все, что видит в 3 года-то. И сказала свекрови, что мама папины вещи в коридор выбросила. А я выбросила все барахло мужа со стула в коридор со словами, мол, надоело, и потом, когда начала убираться в коридоре, все унесла в машинку стиральную. А эта чудная женщина сделала свой вывод и за нас все решила. Я ей что-то там проблеяла в ответ, потому что обалдела от поворота событий. Она ушла. Ребенку с того момента запрещено сливать инфу, а свекровь я не считаю такой уж хорошей и все понимающей женщиной. © GrafinjaZlo88 / Pikabu
- Моя свекровь — женщина с очень своеобразными взглядами. Недавно она прицепилась ко мне из-за того, что мои дети загорели сильнее, чем я. Она спросила, не мажу ли я солнцезащитным кремом только себя и не все ли мне равно, если у них будет рак кожи. При этом она и ее сын — тайваньцы, а я — ирландка с очень светлой кожей. Как я могу быть такой же загорелой, как наши смуглые дети? На пятилетии моей дочери она наблюдала, как та ест торт, и без конца твердила, что такими темпами у нее разовьется диабет. После этого свекровь принялась отчитывать своего сына за то, что он принимает лекарства от давления, утверждая, что достаточно есть больше зелени, и никаких проблем со здоровьем не будет. В конце концов, даже он не выдержал и спросил ее, а не врач ли она? Наконец-то кто-то поставил ее на место.© IWillBaconSlapYou / Reddit
Рассказчица надо не запрещать ребёнку сливать инфу, а контролировать свои действия и слова, которые происходят в присутствии ребёнка.
Ведь он рассказал бабушке как понял. Как бабушке не волноваться если вещи её сына выбрасывают.
- Мы с мужем и месячной дочуркой поехали в гости к свекрови. Она приготовила нам 2 комнаты: одну для нас с дочкой, а вторую для сына, ведь «мужчине нужно высыпаться». Муж сказал, что мы будем спать вместе. Ночь. Дочка проснулась, муж встал укачивать. Тут распахивается дверь, влетают свекровь с золовкой и как давай орать на меня: «Просыпайся, твоя дочь плачет!» Я сказала, что она с отцом, все ок, а свекровь мне: «Ну что ты за мать? У сына ведь рабочая встреча утром!» Муж прогнал их из нашей спальни. Когда мы проснулись в 7 утра, дочки рядом не было. Оказалось, свекровь забрала ее в сад, а мне заявила: «А что такого? Ты только и делаешь, что дрыхнешь!» За завтраком они с золовкой обсуждали, что я все повесила на мужа, а сама бездельничаю. Ну я не сдержалась и выпалила: «Я не одна делала этого ребенка. Воспитанием занимаются оба родителя. Не суйте свои носы в мой брак и занимайтесь своими делами». И мы уехали из этого дома. © WeekMaleficent6736 / Reddit
- Свекровь очень хотела внука. Настолько сильно, что уже придумала имя и скупала нам вещи в голубых тонах. Мы просили не торопить события, но она — женщина упрямая. Даже подружкам своим рассказала, что у нас стопроцентно мальчик, якобы живот у меня примечательный. В итоге родилась у нас здоровенькая красивенькая девочка. Свекровь повела себя странно, сперва даже немного расстроилась. А потом смирилась, приняла внучку. Но теперь наседает, чтобы мы поскорее рожали второго, и на этот раз мальчика. Отношусь к этому с юмором, говорю, чтобы дергала второго сына, пускай осчастливит ее внуком. Мы-то рожали для себя. © Мамдаринка / VK
«То чувство, когда свекровь любит невестку, как родную дочь»
«Мама налила мне чаю, жена тоже попросила, и ей налили. Только посмотрите, в какую чашечку. Из набора для Барби». © allls / Pikabu
А вот этим девушкам повезло, ведь им достались поистине золотые свекрови:
Комментарии
Насчёт маленькой чашки, вот она то и как раз нормальная, а вот большая это литра два наверно.