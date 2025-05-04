10+ человек, которые навидались всякого от своих свекровей и тещ

Защитники токсичных свекровей и тещ рассуждают так: если эта женщина воспитала столь замечательного человека — нашего мужа или жену, то она не может быть совсем плохой. Вероятно, им просто не попадались особы, подобные тем, что описаны в нашей подборке. Уж эти-то дамы изрядно потрепали нервы своим снохам и зятьям.