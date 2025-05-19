17 случаев, когда дизайнеры подумали о людях — и сделали круто

Хотелось бы, чтобы мир вокруг становился все более и более ориентированным на человека и его потребности. Во многих городах и странах уже делаются шаги в эту сторону: появляются бесплатные зарядки для телефонов, wi-fi, мини-библиотеки и прочие приятные мелочи, которые радуют сердце. Смотришь на такие новшества и думаешь: «Круто! Пусть эту идею перенимают и другие».

Шопинг-центр в аэропорту Сингапура — как отдельный мир. Здесь есть водопад, который идет через все 10 этажей, и даже свой лес

«Дом-градусник. Температуру показывает реальную: и на доме, и в моем телефоне −12 °C»

«Детская площадка. Респект разработчикам-дизайнерам!»

© Timbrimi / Pikabu ucTepu4ka 15 часов назад У нас такой корабль есть большой))

сейчас смотрю, какие детские площадки, качели и т.д.,👍👍👍



и вспоминаю железную горку из детства, которую по зиме не лизнул только ленивый🤣🤣🤣 - - Ответить

Эти ступеньки на станции метро в Бангкоке сообщают вам, сколько калорий вы сжигаете, поднимаясь по ним

«На новой железнодорожной станции рядом с моим домом пеленальные столики есть не только в женском, но и в мужском туалете»

Эти «грибы» в парке — шкафы, полные детских книг

© yipidee / Reddit НибаньтиКрипто 6 минут назад У нас тоже такие есть, только прозрачные с лавочками. Но книги там барахло, увы. Типа тысяча блюд из селедки с молоком или учебник по марксизму - - Ответить

Здесь можно зарядить телефон и скинуть пару лишних кило одновременно с помощью велозарядки

Парковая скамейка, которая может превращаться в стол

В аэропорту острова Менорка есть огороженные места для малышей рядом с багажной лентой, чтобы они могли наблюдать за движением сумок, но не мешать взрослым

«Лестница у магазина канцтоваров. Выглядит свежо и оригинально, затраты совершенно незначительные»

В этом парке есть качели для детей в инвалидных колясках

© Tormenca / Reddit Маруся 13 часов назад у нас в городе тоже такие есть в парках. Ни разу не видела там инвалида, катались при мне обычные дети. ну, почему бы и нет? - - Ответить

«Мой местный универмаг предлагает на выбор корзины для покупок разного цвета в зависимости от того, нужна ли вам помощь»

«Черный: я справлюсь сам. Розовый: мне нужна помощь ассистента».

В Токио есть общественные туалеты с прозрачными стенами. А вот как выглядит кабинка, когда человек внутри

В этом кинотеатре есть кинозал с игровой площадкой для детей

«У нас в парке установили уличные тренажеры рядом с детской площадкой»

На стульях в столовой есть выемка, чтобы вешать сумки

«Гляньте на это зеркало в туалете аэропорта в Таллине»

Оно справляется с ролью отца лучше, чем мой папа! © floatingspacerocks / Reddit