17 случаев, когда дизайнеры подумали о людях — и сделали круто
Хотелось бы, чтобы мир вокруг становился все более и более ориентированным на человека и его потребности. Во многих городах и странах уже делаются шаги в эту сторону: появляются бесплатные зарядки для телефонов, wi-fi, мини-библиотеки и прочие приятные мелочи, которые радуют сердце. Смотришь на такие новшества и думаешь: «Круто! Пусть эту идею перенимают и другие».
Шопинг-центр в аэропорту Сингапура — как отдельный мир. Здесь есть водопад, который идет через все 10 этажей, и даже свой лес
«Дом-градусник. Температуру показывает реальную: и на доме, и в моем телефоне −12 °C»
«Детская площадка. Респект разработчикам-дизайнерам!»
У нас такой корабль есть большой))
сейчас смотрю, какие детские площадки, качели и т.д.,👍👍👍
и вспоминаю железную горку из детства, которую по зиме не лизнул только ленивый🤣🤣🤣
Эти ступеньки на станции метро в Бангкоке сообщают вам, сколько калорий вы сжигаете, поднимаясь по ним
«На новой железнодорожной станции рядом с моим домом пеленальные столики есть не только в женском, но и в мужском туалете»
Эти «грибы» в парке — шкафы, полные детских книг
У нас тоже такие есть, только прозрачные с лавочками. Но книги там барахло, увы. Типа тысяча блюд из селедки с молоком или учебник по марксизму
Здесь можно зарядить телефон и скинуть пару лишних кило одновременно с помощью велозарядки
Парковая скамейка, которая может превращаться в стол
В аэропорту острова Менорка есть огороженные места для малышей рядом с багажной лентой, чтобы они могли наблюдать за движением сумок, но не мешать взрослым
«Лестница у магазина канцтоваров. Выглядит свежо и оригинально, затраты совершенно незначительные»
В этом парке есть качели для детей в инвалидных колясках
у нас в городе тоже такие есть в парках. Ни разу не видела там инвалида, катались при мне обычные дети. ну, почему бы и нет?
«Мой местный универмаг предлагает на выбор корзины для покупок разного цвета в зависимости от того, нужна ли вам помощь»
Удобно 👍 особенно в стройматериалах, сантехнике, электрике. например)) вечно бегаешь по отделам, ищешь консультанта 🤣
«Черный: я справлюсь сам. Розовый: мне нужна помощь ассистента».
В Токио есть общественные туалеты с прозрачными стенами. А вот как выглядит кабинка, когда человек внутри
В этом кинотеатре есть кинозал с игровой площадкой для детей
«У нас в парке установили уличные тренажеры рядом с детской площадкой»
Мамочки счастливы👍 ну у нас сейчас тоже есть площадки с тренажёрами)))
На стульях в столовой есть выемка, чтобы вешать сумки
«Гляньте на это зеркало в туалете аэропорта в Таллине»
- Оно справляется с ролью отца лучше, чем мой папа! © floatingspacerocks / Reddit
А если вы любите рассматривать нетривиальные фото, то вот вам статья о людях, у которых на работе черти что творится.
Комментарии
Классная подборка, хоть и есть повторюшки))) но идеи все креативные, нужные, не тупые🤣